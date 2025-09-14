Schlusslicht bleibt sieglos und Tabellenführer weiter ungeschlagen

Sieglosigkeit hält an

Auf der Sportanlage Waldegg beim Spiel FC Horgen gegen den SV Rümlang war die Frage offen, ob es dem Gast gelingen würde, den ersten Saisonsieg zu realisieren. Die Unterländer stehen als einziges Team der Liga noch ohne Sieg da und sind zudem Träger der Roten Laterne.



Die Gäste sorgten für die ersten Akzente und den ersten Treffer. In der 25. Minute gelang Lirim Etemi nach einem Eckball per Kopf das 0:1. Die Führung hielt bis zur Pause. Nach dem Seitenwechsel gelang dem Heimteam früh der Ausgleich. Jan Wintermantel erzielte in der 47. Minute das 1:1. Es blieb am Ende bei der Punkteteilung.



Horgen bleibt über dem Strich und Rümlang trotz Punktgewinn weiterhin sieglos am Tabellenende.



