Schlusslicht bleibt sieglos und Tabellenführer weiter ungeschlagen
2. Liga, Gruppe 1: 5. Runde
Knabenschiessen-Wochenende in Zürich und die 5. Runde in der 2. Liga, Gruppe 1. Die Resultate: Urdorf schlägt Adliswil 3:2, Wiedikon unterliegt Oetwil 2:3, Regensdorf gewinnt gegen Red Star 2 mit 3:0, Höngg besiegt Einsiedeln 3:2, YF Juventus 2 siegt klar mit 4:0 gegen Unterstrass, Wädenswil holt sich gegen Wollishofen mit 2:0 den Sieg und Horgen trennt sich von Rümlang 1:1-Unentschieden.
Sieglosigkeit hält an
Auf der Sportanlage Waldegg beim Spiel FC Horgen gegen den SV Rümlang war die Frage offen, ob es dem Gast gelingen würde, den ersten Saisonsieg zu realisieren. Die Unterländer stehen als einziges Team der Liga noch ohne Sieg da und sind zudem Träger der Roten Laterne.
Die Gäste sorgten für die ersten Akzente und den ersten Treffer. In der 25. Minute gelang Lirim Etemi nach einem Eckball per Kopf das 0:1. Die Führung hielt bis zur Pause. Nach dem Seitenwechsel gelang dem Heimteam früh der Ausgleich. Jan Wintermantel erzielte in der 47. Minute das 1:1. Es blieb am Ende bei der Punkteteilung.
Horgen bleibt über dem Strich und Rümlang trotz Punktgewinn weiterhin sieglos am Tabellenende.
Aufsteiger Rümlang zu Gast in Horgen. – Foto: FC Horgen YT YF meldet sich zurück
Die Zweitvertretung von YF Juventus
wollte gegen den FC Unterstrass
an den Punktgewinn gegen Wollishofen anknüpfen und den zweiten Saisonsieg einfahren. Der Start gelang optimal. Bereits nach zehn Minuten lag das Heimteam mit 2:0 in Front. Unterstrass verpasste den Anschlusstreffer kurz vor dem Seitenwechsel, als Amadé Sall
einen Elfmeter verschoss.
Auch in der 2. Halbzeit war es den Gastgebern vergönnt die Tore zu erzielen. Bis zum Abpfiff erhöhten die Juchhof-Elf auf 4:0. Damit meldet sich YF Juventus eindrucksvoll zurück und steht neu auf dem 7. Zwischenrang, Für Unterstrass fällt nach der vierten Partie ohne Dreier auf den 10. Platz zurück. Ungeschlagenheit hält an
FCW-Duell auf dem Sportplatz Beichlen. Der FC Wädenswil
empfing den FC Wollishofen
. Bereits in der ersten Halbzeit legte der Tabellenführer aus Wädenswil den Grundstein für den 4. Saisonsieg in Serie. Siro Sacconi
in der 25. Minute und Ridge Munsy
in der 45. Minute sorgten für eine komfortable 2:0-Pausenführung.
Weitere Tore fielen nicht mehr und somit bleiben die Punkte in Wädenswil. Das Heimteam bleibt als letzte Mannschaft der Liga weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze. Wollishofen steht mit einer ausgeglichenen Bilanz von 2 Siege, 2 Niederlagen, einem Unentschieden und 7:7 Torverhältnis auf dem 7. Rang.
Wädenswil bleibt ungeschlagen an der Spitze - vierter Saisonsieg gegen Wollishofen – Foto: Roger Egger Partie gedreht
Zuletzt musste sich der FC Höngg 2
zweimal in Folge mit 1:0 geschlagen geben. Mit dem FC Einsiedeln
war der aktuell beste Aufsteiger zu Gast. Die Schwyzer nach vier Spielen mit sieben Zählern auf dem 5. Zwischenrang gut in die Saison gestartet. Den Gästen gelang dann auch der erste Treffer. Leandro Albert
traf in der 36. Minute zum 1:0-Pausenstand.
Auf den Ausgleichstreffer im zweiten Durchgang, wusste Einsiedeln unmittelbar zu reagieren und erzielte postwendend durch Jordan Lakasi
die neuerliche Führung. Doch auch die Gastgeber hatte eine Antwort parat. Alex Novo Priore
glich in der 67. Minute mittels Foulelfmeter zum zweiten Mal für Höngg aus. Malek Mujcinovic drehte die Partie in der 88. Minute vollends und erzielte den vielumjubelten 3:2-Siegtreffer.
Einsiedeln bleibt trotz Niederlage auf dem 5. Platz
. Die Höngger feiern ihren zweiten Heimsieg und liegen aktuell auf dem 3. Rang der besten Heimmannschaften
. Serie ausgebaut
Beim letzten Duell zwischen dem FC Regensdorf
und dem FC Red Star Zürich 2
, vor knapp vier Monaten, ging das Heimteam mit einem 4:0-Sieg
als klarer Sieger hervor. Die Furttaler, zuletzt mit drei Siegen in Folge, machten von Beginn weg Druck und wurden in der 12. Minute erstmals belohnt. Bleon Asani
brachte seine Farben in Front. Mit 1:0 ging es dann auch in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel wollten lange Zeit keine weiteren Treffer fallen und das Spiel lebte von der Spannung des knappen Resultates. Marc Jungi
erlöste Regensdorf in der 85. Minute mit dem vorentscheidenden 2:0. Asani legte mit dem 3:0 kurz vor Abpfiff sogar noch nach und erhöhte seine persönliche Bilanz auf 5. Saisontreffer. Regesndorf tütet den vierten Saisonsieg in Folge ein und bleibt an Leader Wädenswil dran. Moral bewiesen
Der FC Wiedikon lud den FC Oetwil-Geroldswil zum Spitzenkampf aufs Heuried ein. Beide Mannschaften stehen hinter Leader Wädenswil auf den Plätzen Zwei und Drei in Lauerstellung. Die Gäste erwischten den besseren Start in die Partie und gingen in der der 12. Minute durch Patrick Pereira Da Costa
in Führung. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Fabio Rodriguez Medina
auf 0:2.
Das Heimteam war gefordert und kam mit viel Schwung aus der Umkleide. Bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff gelang Fabio De Tommasi
der Anschlusstreffer. Als Adnan Mutapcija
in der 55. Minute der Ausgleich gelang, war das Comeback geschafft und das Momentum lag auf Seiten der Gastgeber. Doch die vermeintliche Wende wurde mit der Roten Karte gegen Georg Odermatt
nach einer Stunde jäh unterbrochen. Fortan musste Wiedikon in Unterzahl agieren und kassierte prompt den Gegentreffer. Patrick Pereira Da Costa sorgte mit dem Doppelpack und seinem persönlichen 6. Saisontreffer für die neuerliche Gäste-Führung.
Oetwil wusste den Vorsprung in der Folge geschickt zu verwalten und liess sich in numerischer Überzahl den Sieg nicht mehr nehmen. Während Oetwil weiterhin erster Verfolger von Wädenswil bleibt, rutscht Wiedikon auf den 4. Zwischenrang zurück.
Wiedikon unterliegt Oetwil knapp mit 2:3. – Foto: Christian Mathea Erster Saisonsieg
Strichduell in der 6. Runde. Der Tabellenvorletzte FC Urdorf
empfing auf dem Fussballplatz Chlösterli den zehntplatzierten FC Adliswil
. Dem Heimteam gelang ein Start nach Mass in die Partie. In der 17. Minute gelang Dominik Sommer
die Führung. Simão Macedo legte in der 34. Minute mit dem 2:0 nach. Mit diesem Resultat ging es in die Kabinen.
Unmittelbar nach dem Seitenwechsel (46.) gelang den Gästen durch einen von Sellu Kobba
verwerteten Elfmeter der frühe Anschlusstreffer. Keine drei Minuten später stellte Leo Baumann
den Zwei-Tore-Vorsprung aber wieder her. Adliswil verkürzte in der 56. Minute durch Lennert Wigger
auch 3:2. Weitere Tore wollten dem FCA aber nicht mehr gelingen und das Heimteam brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.
Mit dem Sieg überholen die Urdorfer den heutigen Gegner tabellarisch und rücken auf den 11. Rang vor. Adliswil rutscht unter den Strich.
