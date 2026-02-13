Schlusslicht auf gutem Weg

Der FV Eppelborn hat einen weiteren Erfolg vor der Fortsetzung der Rückrunde in der RPS-Oberliga erreicht. Am Mittwoch wurde auf eigener Anlage der Schröder-Saarlandligist SpVgg. Quierschied mit 5:1(2:0) bezwungen.

Von den Ergebnissen der Testspiele her scheint RPS-Oberligist FV Eppelborn bereit für die Fortsetzung der Ligaspiele in 14 Tagen. Am Mittwoch wurde Schröder-Saarlandligist SpVgg. Quierschied auf dem eigenen Kunstrasenplatz mit 5:1 (2:0) bezwungen. Vor der Pause trafen Fabio Lanfranco und Jonas Strässer, dieser legte auch das 3:0 nach. Felix Guttmann und Nicolas Jobst teilten sich die restlichen Treffer zum 5:0-Zwischenstand, ehe Quierschied zum Ehrentreffer kam. Am Samstag, 21. Februar geht es um 15 Uhr für den FVE im letzten Testspiel der Winterpause ebenfalls im heimischen Illtal-Stadion gegen den Schröder-Saarlandligisten TuS Herrrensohr.