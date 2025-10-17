Schlusslicht Apensen besiegt Jork

Es folgt ein Spielbericht von Apensens Coach Björn Bleschke:

"Wir wollten uns nach den vergangenen Spielen kompakter und defensiver aufstellen. Aus dieser Kompaktheit haben wir dann auch einige Torchancen kreieren können, die leider nicht im Netz landeten. In der 34. Minute war es dann eine überraschende Einzelaktion, die Jork in Führung brachte. Wir konnten aber direkt im Gegenzug den Ausgleich erzielen.

Nach der Pause haben wir unser Spiel weitergespielt und hatten immer wieder gefährliche Aktionen vor dem Tor. In der 57. Minute gingen wir dann verdient in Führung. Danach haben wir allerdings die Kontrolle verloren. Jork machte immer mehr Druck und am Ende hätte der Ausgleich durchaus fallen können. Das Tor in der 95. Minute fiel, weil Jork, inklusive Torwart, noch mal alles nach vorne geworfen hat. Nach Vorlage von Jan Happernagl schob Jan Mehrkens zum 3:1 ins leere Tor.

Nun kommen zwei Spiele gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Das wird schwer, aber nicht unlösbar für uns.

An dieser Stelle auch nochmal ein Dank an die Zuschauer, die wieder ordentlich Stimmung gemacht haben", so der Apenser Trainer.

Der TuS Jork wartet auch nach dem vierten Auswärtsspiel auf den ersten Dreier in der Fremde.

Schiedsrichter: Jan-Ole Schlüter - Tore: 0:1 Sufian Bolkart (34.), 1:1 Max Drechsel (35.), 2:1 Nico Ewert (57.), 3:1 Jan Mehrkens (90.+5)