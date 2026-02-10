Schlusslicht ärgert FC Büderich, TSV Meerbusch furios

Direkt nach der Pause verteilten die Büdericher das nächste Geschenk. Einen missglückten Rückpass von Pierre Nowitzki nutzte Sohail Nadi aus und schob von der Grundlinie ein (51.). Büderich schüttelte sich und verkürzte umgehend auf 2:3 (57.): Giovanni Nkowa rauschte aus dem Hintergrund heran und jagte den Ball unter die Latte. In der 82. Minute bot sich die große Chance zum Ausgleich, doch Nkowa vergab einen Foulelfmeter. Stattdessen machte der Gast nach einem Konter durch Taric Boland alles klar (90.+1). „Wir haben die große Chance verpasst, uns oben festzusetzen“, ärgerte sich Trainer Sebastian Siebenbach. „Aber wie will man so ein Spiel gewinnen, wenn man solche großen Fehler macht?“

TSV Meerbusch war zwischenzeitlich Zweiter