Schlusslicht ärgert FC Büderich, TSV Meerbusch furios

Der FC Büderich 02 hat im Kampf um den Verbleib in der Oberliga Niederrhein einen herben Rückschlag erlitten. Beim 2:4 (1:2) gegen den SV Biemenhorst brachten sich die Hausherren durch zwei eklatante Fehler selbst entscheidend ins Hintertreffen.
Das Tabellenschlusslicht ging schon früh in Führung. Chong Lu köpfte eine Flanke von rechts aus fast 16 Metern in den rechten Winkel (16.). Der FCB antwortete prompt. Glayne Wago scheiterte noch am Pfosten, den Abpraller setzte Maximilian Köhler ins leere Tor (22.). Die Freude über den Ausgleich währte nur kurz. Torwart Robin Offhaus wollte das Spiel mit einem Abschlag eröffnen, schoss dabei jedoch Luca Ridder an – vom Rücken des Biemenhorsters prallte der Ball zum 1:2 ins Tor (24.).
Direkt nach der Pause verteilten die Büdericher das nächste Geschenk. Einen missglückten Rückpass von Pierre Nowitzki nutzte Sohail Nadi aus und schob von der Grundlinie ein (51.). Büderich schüttelte sich und verkürzte umgehend auf 2:3 (57.): Giovanni Nkowa rauschte aus dem Hintergrund heran und jagte den Ball unter die Latte. In der 82. Minute bot sich die große Chance zum Ausgleich, doch Nkowa vergab einen Foulelfmeter. Stattdessen machte der Gast nach einem Konter durch Taric Boland alles klar (90.+1). „Wir haben die große Chance verpasst, uns oben festzusetzen“, ärgerte sich Trainer Sebastian Siebenbach. „Aber wie will man so ein Spiel gewinnen, wenn man solche großen Fehler macht?“
TSV Meerbusch war zwischenzeitlich Zweiter
Der TSV Meerbusch setzte sich mit 1:0 (0:0) bei der Holzheimer SG durch und schaffte vorerst den Sprung in die Spitzengruppe. „Wir standen defensiv sehr stabil, Holzheim hat uns aber auch kaum in Bedrängnis gebracht“, sagte Trainer Marcel Winkens.
Die Partie begann verhalten, beide Teams waren darauf bedacht, defensiv sicher zu stehen. Die einzig zwingende Aktion der ersten Hälfte entstand nach einem Fehler im Spielaufbau von Mattia Majetic, der Abschluss der Holzheimer ging jedoch knapp vorbei. Kurz nach Wiederanpfiff bot sich den Hausherren die bis dahin größte Möglichkeit. Abdelkarim Afkir lief allein auf das Tor zu, scheiterte jedoch an TSV-Torwart Franz Langhoff. Danach übernahmen die Meerbuscher mehr und mehr die Kontrolle. „Wir haben mehr Intensität an den Tag gelegt und das Heft des Handelns in die Hand genommen“, sagte Winkens.