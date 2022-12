Schlusslicht 1. FC Wülfrath überrascht Nach dem Abschied von Chefcoach Dennis Wienhusen holen die Wülfrather Fußballer beim Landesliga-Rivalen VfR Frohnhausen unerwartet drei Punkte.

Nach dem Seitenwechsel hatten zunächst die in Unterzahl spielenden Gastgeber die besseren Strafraumszenen. Danach übernahm der FCW wieder das Kommando und wollte unbedingt den Führungstreffer markieren. Sowohl Luis Rosenecker, Alpha Tandoh und Dennis Krol besaßen gute Möglichkeiten, um ihre Mannschaft in Führung zu bringen, waren aber im Abschluss nicht konzentriert genug. Die Minuten verstrichen und es wollte kein Treffer gelingen. Zudem blieben die Essener, die zwschenzeitlich einen weiteren Spieler mit einer gelb-roten Karte verloren, bei ihren gelegentlichen Vorstößen gefährlich.

Beide Mannschaften begannen zunächst zurückhaltend, um möglichst keinen frühen Gegentreffer zu kassieren. Die Wülfrather agierten dann nach einer Viertelstunde zwingender und erspielten sich einige Möglichkeiten. Die Gastgeber verlegten sich auf gelegentliche Konter, wurden aber zumeist von der gut gestaffelten FCW-Deckung in Schach gehalten. Als ein Frohnhauser wegen groben Foulspiels die rote Karte sah, forcierten die Gäste ihre Offensivbemühungen, kamen aber bis auf zwei, drei Chancen zu keinem ernsthaften Abschluss.

„Wir hatten uns vorgenommen, dass wir einen positiven Jahresabschluss feiern wollen – das ist uns verdientermaßen gelungen“, freute sich Petereit über einen guten Einstieg als Chefcoach. „Die Mannschaft hat vor allem kämpferisch überzeugt, besaß aber auch spielerisch einige gute Phasen. Darauf lässt sich im neuen Jahr bauen“, bilanzierte der junge Coach zufrieden. Er hatte jedoch auch eine kritische Anmerkung: „Leider waren wir im Abschluss bei mehreren Aktionen nicht clever genug. So mussten wir bis kurz vor dem Abpfiff warten, ehe wir doch noch den von meinen Spielern vielumjubelten Siegtreffer durch Alexandru Haba erzielten.“

Die von Petereit und Herweg von der Seitenlinie angetriebenen FCW-Fußballer kämpften mit viel Hingabe und wurden kurz vor dem Abpfiff für den unermüdlichen Einsatz belohnt, als Luis Rosenecker eine Flanke geschickt mit dem Kopf verlängerte und Alexandru Haba das Leder aus kurzer Distanz zum 1:0 im Frohnhausener Kasten unterbrachte.

„Jetzt können wir in Ruhe das Weihnachtsfest und den Jahresübergang feiern und werden dann Mitte, Ende Januar in die Vorbereitung für die weiteren Spiele der Rückserie gehen. Warten wir mal ab, was uns das neue Jahr für den FCW bringt“, hofft Petereit nach der völlig verkorksten Hinrunde insgeheim auf eine positive Wende.

1. FC Wülfrath: Schreiber – Golik, Jezussek, Klein, Tatli, Rosenecker, Gotanda (72. Stenglin), Haba, Krol, Lang (79. Weidtmann), Tandoh.