Schlusslicht 1. FC Wülfrath spielt ohne Fortune Wenigstens hielten die Wülfrather die Niederlage gegen SV Wermelskirchen diesmal in Grenzen.

1. FC Wülfrath – SV Wermelskirchen 1:2 (0:1). Was so vielen Mannschaften passiert, wenn sie in der Tabelle unten stehen hat erneut die Wülfrather Landesliga-Fußballer getroffen. Trotz einer vor allem im zweiten Abschnitt angsprechenden Vorstellung musste das Team von Dennis Wienhusen erneut den Kürzeren ziehen und konnte keinen weiteren Punktgewinn verbuchen.