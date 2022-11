Schlusslicht 1. FC Wülfrath erwartet den Drittletzten Für die Wülfrather Landesliga-Fußballer steht das nächste Kellerduell an. Das Wienhuisen-Team muss alle Kräfte mobilisieren.

Nachdem Landesliga-Schlusslicht 1. FC Wülfrath am vergangenen Sonntag das Kellerduell beim Vorletzten FSV Vohwinkel überraschend deutlich mit 0:4 verlor, kommt es nun am Sonntag (15 Uhr, Sportpark Lhoist am Erbacher Berg) gegen den Aufsteiger TuSEM Essen erneut zu einer Begegnung zweier Abstiegskandidaten. Für die Gastgeber kann daher die Parole nur lauten: „Wir müssen gewinnen – egal wie.“ Sollte die Begegnung gegen den Drittletzten Essen, dessen Verein insbesondere durch die erfolgreiche Handballabteilung einen bundesweiten Bekanntheitsgrad besitzt, verloren gehen, sehen die Chancen hinsichtlich des Klassenerhaltes für das Team von Dennis Wienhusen grottenschlecht aus.