Schlussakkord oder brennt das Fünkchen Hoffnung beim FC Neustadt

Einen jubelnden Johanns Bußhardt würde nicht nur Neustadts Trainer Fabian Gamp am Samstag gerne sehen. – Foto: Wolfgang Scheu

Am Samstag könnte Schluss sein für den FC Neustadt. Zumindest Schluss mit der Landesliga. Je nach Abschneiden der Konkurrenz an diesem vorletzten Spieltag und natürlich dem eigenen steht im ungünstigen Fall der Gang in die Bezirksliga fest. Abstieg – dieses Schreckensgespenst schwebt seit Monaten über und in den Köpfen der Hochschwarzwälder, mal mehr, mal noch bedrohlicher. Vielleicht liegt es gerade an diesem Dauerzustand, dass sich Fabian Gamp jetzt nicht explizit damit beschäftigen will. Auf jeden Fall nicht intensiver als sonst. "Wir sind uns ja schon lange über die Lage bewusst, daher taucht das nun nicht in besonderer Weise in meinen Gedanken auf", sagt Neustadts Trainer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.