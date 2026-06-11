Schluss nach 16 Jahren: Fasihullah Habibi hängt Pfeife an den Nagel

Ein letzter Blick auf die Uhr. Fasihullah Habibi beendet seine aktive Schiedsrichter-Laufbahn. – Foto: Ralph Görtz

Am Niederrhein und darüber hinaus ist Fasihullah Habibi für seine ruhige, aber bestimmte Art der Spielführung bestimmt. Ab der kommenden Saison bleibt seine Pfeife aber stumm. Nach 16 Jahren als aktiver Schiedsrichter hat der HNO-Arzt am vergangenen Sonntag sein letztes Spiel in der Oberliga Niederrhein gepfiffen.

Viele Erinnerungen kamen bei Habibi in den vergangenen Tagen hoch. Immerhin kann er auf 16 bewegende und ereignisreiche Jahre als Unparteiischer zurückblicken. Los ging die Reise für ihn am 6. Februar 2010. Seitdem ging es stetig bergauf, sodass er auf dem Höhepunkt seiner Karriere in der Regionalliga West und der Oberliga nicht mehr wegzudenken war. Zudem leitete er unzählige Freundschaftsspiele auf Top-Niveau. Packende Duelle, wie das von Alemannia Aachen gegen Preußen Münster oder von Rot-Weiss Essen gegen den Wuppertaler SV, dürften sich besonders in seinen Erinnerungsschatz eingebrannt haben.

Rückblick ohne Wehmut

2016 pfiff er zum ersten Mal ein Spiel in der Junioren-Bundesliga, ehe es für ihn auch im Senioren-Bereich immer weiter nach oben ging. Sein letztes Spiel in der Regionalliga leitete er am 13. Mai 2023. Damals - wie auch bei seinem letzten Einsatz überhaupt am vergangenen Sonntag in der Grotenburg - standen Jonah Besong und Jens Laux als Assistenten an der Seitenlinie.