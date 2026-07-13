Schluss mit ambitioniertem Amateurfußball: "Ö" geht in die B-Liga

– Foto: Mario Sachsenweger

"Kultstürmer" Stefan "Ö" Oerterer (38) wechselt zu B-Ligist DJK GW Erkenschwick. Coach Timo "Ossi" Ostdorf (40), ein Freund und langjähriger Weggefährte aus Zeiten bei der SpVgg Erkenschwick, konnte ihn auf Mallorca davon überzeugen. Der frühere Oberliga-Torschützenkönig trifft bei Grün-Weiß mit Nils Eisen (38) und Maurice Kühn (37, Co-Trainer) auf weitere Bekannte. Bei Westfalenliga-Vizemeister SpVgg Horsthausen konnte Oerterer in der vergangenen Saison nicht mehr die Akzente setzen, die ihn fast zwei Jahrzehnte ausgemacht haben. In seiner Laufbahn hat der Mittelstürmer über 500 Pflichtspiele absolviert und weit über 300 Tore erzielt. Überwiegend geschah dies in der Oberliga Westfalen.

Ostdorf sagt gegenüber der Lokalpresse "Stimberg Zeitung": „Er bekommt alle Freiheiten, wird mit Sicherheit nicht in jedem Spiel dabei sein. Wenn er da ist, spielt er. Das Gleiche haben wir bei Nils Eisen auch gemacht und die Jungs hatten nie ein Problem damit."

Die DJK GW Erkenschwick hatte zuletzt den Aufstieg in das Recklinghäuser Kreisoberhaus um zwei Punkte verpasst. Oerterer könnte nun der entscheidende Faktor sein, um nach vier Jahren die Rückkehr zu schaffen. Von 2001 bis 2008 spielte die DJK sogar in der Bezirksliga.