Schluss für Trainer-Duo – DJK Waldram verlängert Verträge mit Leitl und Kluge nicht

Mo., 21.04.2025, 16:00 Uhr SV Münsing Ammerland SV Münsing DJK Waldram DJK Waldram 16:00 PUSH

Waldram – Die Waldramer Kreisliga-Fußballer befinden sich gerade im Aufwind. Nach vier Siegen in Serie besteht wieder eine reelle Chance, den Klassenerhalt ohne Relegation zu sichern. Doch für Coach Reiner Leitl (65) und Co-Trainer Manuel Kluge (41) ist nach dieser Saison Schluss in Waldram, unabhängig vom Saisonausgang. Darüber sei das Trainer-Duo bereits im Wintertrainingslager im Februar informiert worden, erklärte der stellvertretende Abteilungsleiter Daniel Dankesreiter im Gespräch mit unserer Zeitung. „Es ist der Wunsch der sportlichen Leitung, mit einem neuen Trainer in die neue Saison zu gehen.“