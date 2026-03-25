Schlüsselspieler des 1. FC Kleve fällt aus

Niklas Klein-Wiele wird dem 1. FC Kleve erst einmal fehlen. – Foto: Christoph Thyssen

Der 1. FC Kleve war am Sonntag nach Wochen mit bitteren Enttäuschungen endlich wieder einmal obenauf. Der Oberligist sendete beim 2:1-Heimsieg gegen den bisherigen Tabellenvierten SpVg Schonnebeck ein beachtliches Lebenszeichen im Abstiegskampf, gab die Rote Laterne nach dem ersten Erfolg in der Rückrunde wieder ab und verkürzte den Abstand zum rettenden Ufer auf fünf Punkte. Doch keine 24 Stunden später gab es schon wieder einen jähen Dämpfer.

Denn der Vorletzte, der jetzt vor schweren Spielen beim Tabellenvierten SC St. Tönis (Sonntag, 29. März, 15.30 Uhr) und beim Sechsten TSV Meerbusch (Donnerstag, 2. April, 20 Uhr) steht, muss den nächsten Nackenschlag verkraften. Der Dauerbrenner im Team fällt lange aus.

Klein-Wiele fällt aus

Niklas Klein-Wiele hat gegen Schonnebeck eine Schultereckgelenksprengung erlitten. Er hatte sich die Verletzung in der zweiten Halbzeit zugezogen. Der 32-Jährige war bei einem Foul eines Gegenspielers auf die Schulter gefallen und war anschließend mehrfach behandelt worden. Der Mittelfeldakteur konnte die Partie, in der er das Klever Spiel im Mittelfeld geordnet und in der Schaltzentrale viele wichtige Zweikämpfe gewonnen hatte, nur unter Schmerzen beenden.

Klein-Wiele ahnte schon nach dem Abpfiff, dass er sich eventuell schwerer verletzt haben könnte. „Es hat in der Schulter geknackt“, sagte der Routinier, als er das Spielfeld verließ. Am Montag bestätigten die Röntgenbilder und eine MRT-Untersuchung die Befürchtungen. Der 1. FC Kleve muss den nächsten Ausfall eines Akteurs verkraften, den er nicht gleichwertig ersetzen kann.

Allerdings hat Niklas Klein-Wiele ein wenig Glück im Unglück gehabt. Denn er muss nicht operiert werden. Er hat zwar Muskelrisse und einen Kapselriss in der Schulter erlitten. „Doch zum Glück sind keine Bänder gerissen. „Ich bin deshalb sehr optimistisch, dass ich noch einige Spiele in dieser Saison machen kann“, sagte der 32-Jährige am Dienstagmittag nach einem weiteren Arzttermin. Wie lange er pausieren muss, ist noch unklar. „Ich gehe von wenigstens zwei und höchstens sechs Wochen aus“, so Klein-Wiele.

Georg Mewes spricht von brutalem Pech

„Es ist schon brutal, was wir in dieser Saison alles wegstecken müssen. Diese Nachricht muss ich erst einmal sacken lassen. Sie trübt die Freude über den Sieg gegen Schonnebeck und die gute Leistung, die das Team gezeigt hat, enorm“, sagte Trainer Umut Akpinar. Auch der Sportliche Leiter Georg Mewes war geschockt. „Es ist zum Kotzen. Da haben wir durch den Sieg gerade ein klein wenig Luft geschnappt, dann passiert so etwas. Es ist unfassbar, welches Pech wir in dieser Saison haben“, so Mewes.

Kein Klever Akteur hatte bislang in dieser Saison so viele Einsatzminuten wie Niklas Klein-Wiele. Er stand in 23 der 24 Partien in der Startelf und war beim Abpfiff nur dreimal nicht auf dem Platz. Der Routinier wurde in zwei Begegnungen in der 89. Minute ausgewechselt. Das Spiel beim VfL Jüchen-Garzweiler war für ihn bereits nach 62 Minuten beendet, nachdem er eine ungerechtfertigte Gelb-Rote Karte erhalten hatte. Wegen der daraus resultierenden Sperre verpasste er die bislang einzige Partie seiner Mannschaft in dieser Oberliga-Saison.

Umut Akpinar muss somit erneut einen der Spieler, die zu den Eckpfeilern des mit erfahrenen Kräften nicht gerade üppig besetzten Teams gehören, ersetzen. Zunächst war die Nummer eins wochenlang nicht dabei. Stammkeeper Ahmet Taner musste wegen eines in der Vorbereitung erlittenen doppelten Fingerbruchs bis Anfang November pausieren. Er fehlte in der Rückrunde in drei weiteren Partien , weil er sich einen Finger ausgekugelt hatte.

Abwehrchef Philipp Divis musste im Herbst drei Partien ersetzt werden , da er sich am Knie verletzt hatte. Und Kapitän Fabio Forster, der ebenso wie Niklas Klein-Wiele im defensiven Mittelfeld gesetzt ist, muss sein Team schon seit fünf Partien von der Tribüne aus anfeuern. Er hat sich Anfang Februar bei der 2:3-Niederlage bei der DJK Adler Frintrop das Gelenk am großen Zeh des linken Fußes gebrochen .

Fabio Forster hofft, dass er bald sein Comeback feiern kann. Am Donnerstag wird sich bei einer Untersuchung entscheiden, wann er seiner Mannschaft wieder im Abstiegskampf auf dem Platz helfen kann. „Ich hoffe, dass ich Grünes Licht erhalte. Ob es dann schon für einen Einsatz am Sonntag in St. Tönis reichen kann, müssen wir abwarten“, sagt der Kapitän.

Der 1. FC Kleve bangt zudem um den Einsatz von Luca Thuyl, der am Sonntag seine beste Leistung geboten hatte, seit er in der Winterpause zum Oberligisten zurückgekehrt ist. Thuyl, der in der Rückrunde schon zwei Partien wegen einer Zerrung verpasst hatte, musste nach 70 Minuten wegen muskulärer Probleme vom Platz.