Schlüsselspieler bleibt - SV Bavenstedt verlängert mit Cedric Jahnel

SV Bavenstedt verlängert mit Cedric Jahnel (vorne) – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der Landesligist SV Bavenstedt hat die Zusammenarbeit mit Cedric Jahnel verlängert und setzt damit weiter auf einen seiner Schlüsselspieler. Der Außenstürmer geht in seine sechste Saison im Trikot des SVB und bleibt dem Verein auch über die laufende Spielzeit hinaus erhalten.

Jahnel war im Juli 2021 vom VfV Borussia 06 Hildesheim nach Bavenstedt gewechselt und hat sich seitdem zu einer festen Größe entwickelt. In bislang 94 Pflichtspielen für den SVB erzielte er 25 Treffer und prägte das Offensivspiel über mehrere Spielzeiten hinweg.

Sportdirektor Darius Schwientek unterstrich die Bedeutung der Vertragsverlängerung auf dem vereinseigenen Instagram-Kanal. „Cedi ist einer der schnellsten Spieler in der Liga, sehr unberechenbar und immer für eine außergewöhnliche Situation zu haben.“ Mit der Verlängerung hält der SV Bavenstedt einen Spieler, der seit Jahren ein wichtiger Bestandteil des Kaders ist und weiterhin eine zentrale Rolle im sportlichen Konzept einnehmen soll.