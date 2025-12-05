Schlüsselspieler bleibt im Zentrum: TuS Pewsum setzt weiter auf Heiko

TuS Pewsum hat eine weitere zentrale Personalie für die Saison 2026/27 geklärt: Mittelfeldroutinier und Co-Kapitän Heiko Visser wird auch in der kommenden Spielzeit für den Klub auflaufen. Der Verein gab die Verlängerung in einer offiziellen Mitteilung bekannt.

Visser gehört seit Jahren zu den prägenden Figuren im Pewsumer Mittelfeld. Mit seiner Übersicht und seiner kontrollierten Spielweise strukturiert er das Zentrum, gibt dem Auftritt der Mannschaft Stabilität und Ruhe und übernimmt regelmäßig die Rolle des taktischen Ankers. Seine Erfahrung aus höherklassigen Ligen verleiht dem Team zusätzliche Qualität und macht ihn weiterhin zu einem der unverzichtbaren Akteure im Kader.

Für die junge Mannschaft des TuS Pewsum hat der routinierte Mittelfeldmann zudem große Bedeutung als Orientierungspunkt. Seine Präsenz, sein Auftreten und seine beeindruckende Laufleistung dienen vielen Kollegen als Vorbild. Im Zentrum hält er die Mannschaft zusammen und bildet eine essenzielle Säule im Spielsystem des Vereins.