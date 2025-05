Schlüsselspiele für Bogen und Passau - Dingolfing ohne 10

Das Saisonfinish der Landesliga Mitte garantiert Hochspannung. Sowohl im Rennen um die Vizemeisterschaft sowie der Kampf gegen den Abstieg sind noch viele Konstellationen möglich. Der TSV Seebach darf sich noch Hoffnungen auf den zweiten Platz machen, brauch dafür beim akut abstiegsbedrohten TSV Kareth-Lappersdorf einen Auswärtsdreier. Ebenfalls bereits am Freitagabend muss der zuletzt dreimal in Folge punktlose SSV Eggenfelden ran. Die Huber-Truppe gastiert beim TB 03 Roding. Der Samstag-Nachmittag steht im Zeichen des Abstiegskampfes. Der TSV Bogen kann mit einem Heimerfolg gegen den Vorletzten FC Amberg einen Meilenstein Richtung Ligaerhalt setzen. Auch für den 1. FC Passau geht es gegen den punktgleichen TV Parsberg um "Big Points". Der arg schwächelnde FC Dingolfing hat die SpVgg Landshut zum Nachbarderby zu Gast. Die SpVgg GW Deggendorf feierte am Mittwochabend gegen Dingolfing ihren ersten Sieg im Kalenderjahr 2025 und möchte gegen den FC Kosova Regensburg gerne nachlegen. Am Sonntag reist Meister FC Sturm Hauzenberg zum ASV Burglengenfeld und es bleibt abzuwarten, ob der Feier-Marathon der letzten Tage Spure bei den Staffelbergern hinterlassen hat.



Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): "Mit Seebach erwarten wir eine Top-Mannschaft der Liga, die über die ganze Saison hinweg sehr konstanten Fußball spielt und mit Sicherheit nochmal vorne anklopfen will. Wir wissen aber auch um unsere Situation, werden alles raushauen und am Ende hoffentlich auch etwas Zählbares mitnehmen."



Personalien: Die Regensburger Vorstädter müssen erneut auf ihren Kapitän Marco Fehr verzichten. Eventuell muss auch Abwehr-Routinier Michael Gröschl ersetzt werden, der im letzten Spiel verletzt ausgewechselt wurde. Die Dauerverletzten sind ohnehin keine Option.







Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Unsere Ausgangslage ist relativ einfach: Wollen wir die Chance auf den zweiten Platz wahren, müssen wir alle drei noch ausstehenden Partien gewinnen. Kareth-Lappersdorf wird uns aber nichts schenken, zumal unser Gegner selbst noch dringend Punkte benötigt. Qualitativ ist das eine gute Truppe, die körperlich stark ist und vorne mit ihren zwei schnellen Spitzen brandgefährlich ist."



Personalien: Die Lage bleibt angespannt. Marius Weiderer ist immer noch gesundheitlich angeschlagen und wird maximal auf der Ersatzbank Platz nehmen können. Auch Dominik Hauner kommt - wenn überhaupt - nach mehrwöchiger Verletzungspause nur für einen Kurzeinsatz in Frage.











Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Eggenfelden verfügt über eine spielerisch sehr starke Mannschaft, die einen guten Fußball spielt. Wir können den Klassenerhalt mit drei weiteren Punkten auch rechnerisch fixieren. Das ist das Ziel."



Personalien: Neben den bekannten Verletzten Manuel Zäch und Karim Nerl wird vermutlich Stammkeeper Johannes Herrnberger ausfallen, der sich im Training eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Da für Lukas Faltermeier die Saison ohnehin gelaufen ist, wird wohl Simon Holzer zwischen die Pfosten rücken.







Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "In Roding wartet erneut ein sehr schweres Auswärtsspiel auf uns. Der TB geht dank der jüngsten souveränen Siege mit einer breiten Brust in die Partie, wir dagegen müssen uns aus unserem Formtief herauskämpfen. Wir wollen aber unbedingt ein positives Ergebnis erzielen, um die Saison nicht zu verhauen und sie rechtzeitig über die Ziellinie zu bringen.“



Personalien: Die Rotsperre von Spielführer Simon Schie ist abgelaufen.







Die SpVgg Landshut reist mit breiter Brust zum Derby beim FC Dingolfing









Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Man braucht nichts schönreden, wir haben in den letzten Wochen leistungsmäßig stark abgebaut. Einige Spieler sind körperlich und mental ziemlich platt und würden eigentlich dringend mal eine Pause brauchen, die wir ihnen aber leider aufgrund der ganzen Verletzungsproblematik nur schwer geben können. Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf das Gastspiel der SpVgg Landshut, das es in DIngolfing schon sehr lange nicht mehr gegeben hat. Wenn man die derzeitige Formkurve als Maßstab nimmt, sind die Rollen klar verteilt. Wir stehen nach der ernüchternden Vorstellung in Deggendorf in der Pflicht und ich erwarte, dass wir zumindest in den Grundtugenden voll auf der Höhe sind."



Personalien: Andreas Eglseder und Lukas Wimmer haben sich am Mittwoch verletzt und stehen deshalb ebenso wie Ben Kouame, Max Wilhelm, Lukas Berleb, Dominik Dedaj, Lukas Baumgartner, Luca Mülller, Jonas Petri und Fabian Laubner nicht zur Verfügung. Bei Yannick Justvan sollte es wieder gehen.







Sebastian Paul (Trainer SpVgg Landshut): "Nach dem sehr wichtigen Sieg in Bad Kötzting sind wir nun im Nachbarderby beim starken FC Dingolfing zu Gast. Unser Gegner verfügt über eine hohe Offensivqualität und besticht zudem über seine mannschaftliche Geschlossenheit, die er über Jahre hinweg aufgebaut hat. Für meine Mannschaft wird wichtig sein, erneut die richtige Einstellung und den nötigen Mut zu zeigen.



Personalien: Es steht bis auf den wegen muskulärer Beschwerden fraglichen Dominik Past der zuletzt erfolgreiche Kader zur Verfügung. Zusätzlich ist Jannik vom Hofe wieder einsatzfähig. Auch Torjäger Kenny Sigl hatte zuletzt in Bad Kötzting bereits wieder einen Teileinsatz und ist im Derby vermutlich ein Kandidat für die Startelf.











Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Uns stehen drei Endspiele bevor und wir müssen jetzt jeden möglichen Zähler holen. Auch wenn wir seit dem Winter konstant punkten, ziehen unsere Konkurrenten leider mit. Gegen den direkten Rivalen Parsberg zählt am Wochenende nur ein Sieg – nicht zuletzt wegen des verlorenen Hinspiels und Blick auf den direkten Vergleich. Wir wollen alles auf dem Platz lassen und uns mit einem Erfolg Richtung Passauer Maidult tragen lassen."



Personalien: Nach wie vor keine Optionen sind Christoph Wimmer, Christian Fischer, Umut Orbay, Arda Ulukus, Haris Abdagic, Benedikt Bartl und Maximilian Stahler.





Stefan Weber (Trainer TV Parsberg): "Wir haben diese Woche etwas dosierter trainiert, bewusst durchgeschnauft und Kräfte gesammelt für den Endspurt. Das Spiel in Passau ist sowohl für uns als auch für den Gegner ein sogenanntes Must-win-Spiel. In den letzten drei Spielen gilt es so viel zu punkten wie möglich."



Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche kehren Alexander Freitag und Florian Höllrigl in den Kader zurück. Manuel Traub und Isa Kagirov stehen hingegen weiterhin auf der Ausfallliste.









Heribert Ketterl (Trainer TSV Bogen): "Ein Trainerwechsel unmittelbar vor so einem wichtigen Spiel kann durchaus eine Reaktion zur Folge haben. Zudem sind personelle und taktische Veränderungen zu erwarten. Wir wollen uns aber primär auf unser Spiel konzentrieren, eine ordentliche Leistung abrufen und drei Punkte holen."



Personalien: Die Einsätze von Patrick Fuchs und Tobias Gayring sind noch nicht hundertprozentig gesichert. Jonas Gmeinwieser ist wieder locker ins Training eingestiegen und könnte für einen Joker-Einsatz in Frage kommen.





Roman Reinhardt (Sportlicher Leiter FC Amberg): "Wir werden in den restlichen drei Spielen alles reinhauen, um es am Ende in die Relegation zu schaffen. Auch für Bogen ist das ein extrem wichtiges Spiel. Dennoch gehen wir nun mit der Einstellung in die Spiele rein, sie zu gewinnen. Für uns geht es darum, enger zusammenzurücken."



Personalien: Ob Interimscoach Benjamin Burger auf dem Feld mitwirken kann, ist noch fraglich. Positiv dürfte sich die Rückkehr von Leon Schreiner und Alexander Kloos in den Kader auswirken.









Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Der Sieg gegen DIngolfing war wichtig für die Moral unserer jungen Truppe. Der Gegner hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz und eine bessere Spielanlage, wir haben aber gut gekämpft und waren dieses Mal relativ effektiv. Diese beiden Eigenschaften werden auch erforderlich sein, um gegen Kosova Regensburg eine Chance auf etwas Zählbares zu haben."



Personalien: Florian Garhammer ist nach längerer beruflicher Abwesenheit zurück im Kader, wird aber nur ein Kandidat für einen Teileinsatz sein. Nicht spielfähig sind Roman Artemuk, Laurin Hübscher, Niklas Hauner, Matthias Schäfer, Marlon Limmer sowie voraussichtlich auch Julius Reiner und Sebastian Kett.





Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): "Dadurch dass Deggendorf durch den Sieg gegen Dingolfing top motiviert sein wird, wird dieses Auswärtsspiel für uns noch härter. Ich bin jedoch sehr optimistisch, dass wir die Punkte mit nach Regensburg nehmen. Die Jungs haben in der letzen Trainingseinheit intensiv trainiert und sind bereit, den Klassenerhalt zu sichern."



Personalien: Alban Salla musste kurzfristig verreisen und steht nicht zur Verfügung. Außerdem muss Albi Begaj passen. Bei den angeschlagenen Ildian Shyti und Erald Kolgega bleibt das Abschlusstraining abzuwarten.











Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Wir spielen gegen den verdienten Meister der Landesliga Mitte und die stärkste Mannschaft dieser Saison. Hauzenberg hat enorme Qualität in seinen Reihen. Wir erwarten einen Gegner, der nun auch noch deutlich befreiter aufspielen wird als noch in den letzten Wochen und der sicherlich nicht nach Burglengenfeld fährt, um Spiel eins nach der Meisterschaft in den Sand zu setzen. Dennoch wollen wir auf uns schauen und unsere sehr gute Form weiter bestätigen. Im Spiel gegen den Ball erwarte ich wieder mehr Aggressivität und mehr Bereitschaft, Meter zu machen, auch wenn es mal weh tut. Das ist die Basis, das Fundament. Ansonsten möchte ich meine Mannschaft genauso spielfreudig und selbstbewusst sehen wie in den letzten Spielen. Wir wollen zu Hause mindestens einfach punkten. Das ist unser Ziel und das kann meine Mannschaft auch leisten."



Personalien: Samuel Fischer ist als einziger sicherer Ausfall notiert, Sturmtalent Leopold Knauer droht ebenfalls auszufallen. Ansonsten sind alle Mann an Bord.





Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Wir freuen uns auf das erste Match nach der Meisterschaft am Sonntag in Burglengenfeld bei der Kara-Elf. Unsere Mannschaft hat neben der fußballerischen Qualität auch in den letzten sechs Tagen bewiesen, dass sie beim Feiern auch ganz vorne dabei ist."



Personalien: Es wird wohl die eine oder andere Veränderung in der Startelf geben. Krankheitsbedingt wird Fabian Gastinger wohl passen müssen.