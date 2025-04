Schlüsselspiele für Bad Wildungen und Edertal – bleibt MFV dran?

In der Gruppenliga Kassel 1 stehen am 25. Spieltag wichtige Entscheidungen an: Der 1. FC Schwalmstadt möchte seine starke Form gegen die FSG Gudensberg bestätigen, der SSV Sand peilt gegen den FC Homberg den nächsten Erfolg an, und der SC Willingen will seine Tabellenführung beim FSV Wolfhagen II weiter ausbauen. Im Tabellenkeller drohen der SG Bad Wildungen/Friedrichstein und Eintracht Edertal weitere Rückschläge im Kampf um den Klassenerhalt.