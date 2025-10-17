Schlüsselspiel ums Durchatmen: Bornheim fordert Düren heraus!

Zwei Aufsteiger, ein Ziel: Durchatmen im Tabellenkeller. Wenn Bornheim auf die Sportfreunde Düren trifft, geht es um den Anschluss ans Mittelfeld. Während der SSV auf den ersten Heimsieg hofft, spricht Dürens Trainer Marcel Demircan offen vom „Überlebenskampf“. Beide Teams haben in den letzten Wochen Moral bewiesen, doch jetzt zählen nur Ergebnisse. Dieses Duell könnte zum Wendepunkt einer ganzen Saison werden.

Für Bornheims sportlichen Leiter Sharifo Osmaan ist klar, dass die Mannschaft nach ordentlichen Leistungen nun auch Ergebnisse liefern muss. „Um den Anschluss zum Mittelfeld nicht zu verpassen, müssen wir unseren ersten Heimsieg am Sonntag klar machen“, fordert Osmaan. „Die Leistung der Mannschaft stimmt Woche für Woche – der Auftakt ist geschafft, jetzt ist es Zeit, die Pflichtspiele auch zu gewinnen. Wir wissen, dass uns ein schweres Spiel erwartet, aber wir gehen mit Selbstvertrauen und Überzeugung in diese Partie.“

Nach dem 2:2 in Siegburg ist der SSV seit drei Spielen ungeschlagen, zeigt also eine aufsteigende Formkurve. Ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten könnte Bornheim in ruhigeres Fahrwasser bringen.

Düren-Trainer Marcel Demircan hat ebenfalls Respekt vor dem Gegner, warnt aber zugleich vor zu viel Fokus auf die Tabelle: „Bornheim hat sich bisher sehr gut präsentiert in der Mittelrheinliga, gerade wenn man sich die Gegner mit Frechen 20 und Bergisch Gladbach zu Beginn anguckt, einen Punkt in Siegburg, einen Punkt gegen Weiden und dann 5:0 in Porz. Das sind Mannschaften, gegen die wir unter anderem auch schon gespielt haben. Deshalb, Hut ab.“

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr SSV Bornheim SSV Bornheim Sportfreunde Düren SF Düren 15:30 PUSH

Er erwartet ein Spiel auf Augenhöhe: „Es wird ein ausgeglichenes Duell mit ähnlichen Vorzeichen. Ich werde mich nicht besonders auf den Gegner vorbereiten, sondern sehe zu, dass ich meine Jungs vorbereitet bekomme – universell, also nicht auf eine Mannschaft spezialisiert, sondern so, dass wir jede Woche mit den gleichen Basics arbeiten können.“

In der Trainingswoche lag der Schwerpunkt auf Effizienz und Fehlervermeidung. „Wir hatten unter der Woche wieder eine relativ ausführliche Videoanalyse geplant. Die ist nicht so ausführlich geworden. Ich habe speziell die Themen rausgepickt, die uns in den nächsten Wochen kurzfristig helfen – nicht Dinge, die uns vielleicht in einem halben Jahr stark machen.“

Für Demircan ist die Lage klar: „Es ist für uns dieses Jahr ein Überlebenskampf. Aktuell auf jeden Fall noch. Vielleicht verändert sich das im Laufe der Saison, aber im Moment ist es mir und auch der Mannschaft klar: Es ist völlig egal, wie wir die Punkte holen, aber wir brauchen sie.“

Demircan: "Wenn wir so weiter punkten, steigen wir ab"

Mit Blick auf die Tabelle mahnt der Coach: „Wenn man sich die Tabelle vom letzten Jahr anschaut – da brauchte man 35 Punkte, um nicht abzusteigen. Wir haben jetzt gerade mal vier. Wenn wir in dieser Konstellation weiter punkten wie bis jetzt, steigen wir ab. Deshalb müssen wir unseren Punkteschnitt verbessern, pro Spiel gesehen. Und daran arbeiten wir.“

Personell muss Düren auf mehrere Akteure verzichten: „Andi Ceka fehlt urlaubsbedingt, Gerit Klepken fehlt krankheitsbedingt und Marcel Reisgies ist auf einer Hochzeit.“

Beide Teams wissen, dass dieses Duell richtungsweisend ist. Bornheim will zu Hause den ersten Dreier der Saison einfahren – Düren dagegen den Schwung aus dem 4:3 gegen Hennef mitnehmen. Es ist ein Aufsteigerduell, das schon früh im Saisonverlauf über mehr als nur drei Punkte entscheidet.