Schlüsselspiel um die Vizemeisterschaft in Dietfurt

Allmählich biegt die Kreisliga 2 auf die Zielgeraden für dieses Kalenderjahr ein. Nur noch drei Spieltage stehen vor der Winterpause auf dem Programm. Am 17. Spieltag steht eine Partie im Fokus, welcher im Kampf um Platz 2 eine wichtige Rolle zukommt. Der Noch-Tabellenzweite TSV Dietfurt, dem ein Punktabzug ins Haus steht, erwartet den Überraschungs-Dritten TSV Steinsberg. Spitzenreiter TV Riedenburg genießt gegen den SC Sinzing Heimrecht – eine undankbare, aber machbare Aufgabe. Um wichtige Punkte fürs Überleben kämpfen die SG Peising/Bad Abbach II und der SV Lupburg.



Hinspiel: 1:1. Einmal kurz Durchschnaufen bitte: Dank des wichtigen Heimdreiers gegen Hemau konnte sich der TSV Beratzhausen (11., 15) aus der Abstiegszone manövrieren. Um dort nicht mehr rein zu geraten, muss zwingend weiter gepunktet werden. Die SG Hohenschambach (7., 22) steht angesichts von sieben Mehr-Punkten weit weniger unter Zugzwang. Dennoch möchte sie auf heimischem Terrain die richtige Reaktion auf die Niederlage in Steinsberg zeigen.







Hinspiel: 0:1. In Unterzahl landete die SG Painten (5., 27) vergangenen Freitag den späten Siegtreffer in Undorf. Da war der Jubel natürlich groß! Frohen Mutes geht der Rangfünfte die Heimaufgabe gegen den Tabellennachbarn SG Oberndorf/Matting (6., 24) an. Der Gast musste sich zuletzt mit einer Nullnummer gegen die SG Peising begnügen, und strebt diesmal zumindest den obligatorischen Auswärtspunkt an.







Hinspiel: 3:0. Bitter lief's am letzten Spieltag für den ASV Undorf (9., 15), der gegen Painten eine vermeidbare Heimniederlage bezog. Da wäre sogar ein Dreier im Rahmen des Möglichen gewesen. Dementsprechend reist die Mühlbauer-Truppe mit einer Portion Wut im Bauch zur DJK Eichlberg/Neukirchen (8., 20). An der Tiefenhüll würde man gern den Hinspielsieg wiederholen und sich so von den hinteren Rängen absetzen – nachdem es in Großberg nicht zu Zählbarem gereicht hatte.





Hinspiel: 0:3. Die Euphorie des ersten Saisonsieges ist erstmal verklungen beim TV Hemau (14., 10). Nachdem das Schlüsselspiel in Beratzhausen verloren ging, stehen die Mannen von Coach Alex Hosse wieder mit dem Rücken zur Wand. Als Nächstes wartet die schwere Aufgabe gegen den TSV Großberg (4., 30), der als Aufsteiger so stark unterwegs ist. Seit letzter Woche ist die magische 30-Punkte-Marke geknackt und was jetzt noch kommt, ist eigentlich schon Zubrot für die Bergler Buam.





Hinspiel: 2:2. Das mit dem Knacken der 30er-Marke hat zuletzt auch der FSV Steinsberg (3., 31) geschafft. Mit sechs Siegen aus den letzten sieben Spielen dekoriert, stemmt sich das Dobler-Gefolge nun dem TSV Dietfurt (2., 35) entgegen. Den Altmühltälern drohen ja sechs bis acht Punkte Abzug. Daher dürfen sie sich am Sonntag auf gar keinen Fall eine Niederlage erlauben. Spannung ist angesagt für dieses Schlüsselspiel um die Vizemeisterschaft.







Hinspiel: 2:0. Um ganz wichtige Punkte fürs Überleben geht's in Peising. Die heimische SG (10., 15) punktete in den letzten Wochen einfach nicht konstant genug, um sich von hinten absetzen zu können. Gleiches gilt für Gegner SV Lupburg (12., 12). Vor der Spielabsage in der Vorwoche gegen Riedenburg, setzte es drei knappen Niederlagen hintereinander. Nun möchte die Ruppert-Elf das Spielglück endlich wieder auf ihre Seite ziehen.





Hinspiel: 0:0. Nur ganz wenige Rückschläge erlitt der ungeschlagene und zuletzt spielfreie Tabellenführer aus Riedenburg (37) im bisherigen Saisonverlauf. Einen davon im Hinspiel gegen den SC Sinzing (12., 13). Hier kam der TV nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Dieses Mal möchte sich der Primus nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Die Gastmannschaft braucht im Abstiegskampf zwar jeden Punkt, ist aber krasser Außenseiter. Ob den Pirkenseer-Mannen diese Rolle in die Karten spielen kann?