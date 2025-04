Schlüsselspiel im Abstiegskampf zwischen Baumberg und Mülheim

Sieben Spieltage vor dem Saisonende spitzt sich der Abstiegskrimi in der Oberliga Niederrhein zu, und der Vorjahresmeister Sportfreunde Baumberg steckt weiterhin mittendrin. Im vergangenen Spiel gegen den Konkurrenten SV Biemenhorst versäumten es die Schützlinge von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi, sich ein kleines Polster zu verschaffen, weil sie trotz drückender Überlegenheit gegen den Elften, der führenden Mannschaft des Tableaus der gefährdeten Teams, über ein 1:1-Remis nicht hinauskamen. Der zweite Sieg schien in greifbarer Nähe, und durch den zweiten Sieg in Folge hätten die Baumberger mit dem Aufsteiger punktemäßig mit 29 Zählern gleichziehen können – doch die mangelnde Cleverness und das Spielglück verhinderten den achten und immens wichtigen Saisonsieg, sodass 27 Zähler zu Buche stehen.