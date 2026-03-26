Schlüsselspiel für Teisbach - Vornbach erwartet "FC Bayern" der Liga

Mit der Auseinandersetzung zwischen dem SSV Eggenfelden und dem Rangzweiten TSV Seebach wird am Freitagabend der 27. Spieltag der Landesliga Mitte eröffnet, der Tags darauf zwei weitere Niederbayern-Duelle im Angebot hat. Die DJK Vornbach hat den designierten Meister SpVgg Landshut zu Gast und der TSV Bogen misst sich mit dem 2026 noch ungeschlagenen 1. FC Passau. Ein Keller-Kracher steigt zwischen dem TB 03 Roding und dem FC Teisbach. Erst am Sonntag-Nachmittag gibt der FC Dingolfing seine Visitenkarte beim ASV Burglengenfeld ab.
Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche bleibt alles beim Alten.
Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "In Roding geht es für beide Teams um wichtige Punkte im Kampf um die Relegationsplätze. Unser Fokus liegt darauf, die eigenen Stärken auf den Platz zu bringen und diszipliniert aufzutreten, ohne sich von der Ausgangslage unter Druck setzen zu lassen. Alle sind heiß auf die Partie und wollen endlich die ersten Punkte in 2026 aufs Konto bringen."
Personalien: Gegenüber der letzten Partie werden Philipp Meindl und Sebastian Weber fehlen.
Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Wir treffen auf eine äußerst schwer zu bespielende und taktisch immer gut auf den kommenden Gegner eingestellte Dingolfinger Mannschaft. Des Weiteren ist der FC sehr gut aus dem Winter gekommen. 13 erzielte Tore in fünf Spielen sollten für uns Warnung genug sein. Die Verletzungsmisere der Dingolfinger blieb auch uns nicht verborgen. Dennoch verfolge ich die Mannschaften in der Liga nicht erst seit dieser Woche. Es ist für die Dingolfinger keine neue Situation, weshalb ich weiß, dass – egal welche Spieler auf dem Platz stehen wird – der Motor nicht unter 100 Prozent läuft. Nun zu uns: Wir stehen gut da und die Mannschaft präsentiert sich im Gesamten von einer hervorragenden Seite. Die schwache Partie in Teisbach ist uns allen bewusst. Das darf so nicht mehr vorkommen. Dennoch sind wir stabil geblieben und haben drei Punkte mit nach Hause genommen, die wir an diesem Wochenende im Bestfall vergolden wollen. Ziel ist es, also zu gewinnen, wenngleich dafür eine ordentliche Leistungssteigerung in allen Bereichen notwendig sein wird.“
Personalien: Einziger sicherer Ausfall ist Martin Glöckner. Der Defensivmann plagt sich nach wie vor mit einem Achillessehnenanriss herum. Ob es bei Tobias Wunderle für einen Kaderplatz reicht, wird sich erst noch herausstellen.
Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Aufgrund unseres mehr als straffen Programm in den kommenden zwei Wochen hätten wir die Partie gerne auf Samstag vorverlegt, um etwas mehr Regenerationszeit zu unserem nächsten Einsatz am Dienstag zu haben. Leider wurde das von der Burglengenfelder Spartenleitung abgelehnt. Das ist legitim, in dem Fall aber enttäuschend. Anfang Januar hat uns der ASV nämlich sehr kurzfristig die Teilnahme am SAR-Hallencup abgesagt. Obwohl das für uns als Ausrichter eine bescheidene Situation war, haben wir daraus öffentlich kein Thema gemacht. Jetzt wäre die Gelegenheit gewesen, sich revanchieren zu können. Zum Sportlichen: Unter der Leitung von Erkan Kara und Matthias Graf hat sich der ASV Burglengenfeld zu einem Top-Team entwickelt, das nicht nur körperlich, sondern auch spielerisch sehr stark ist. Um im Naabtalpark punkten zu können, muss viel passen. Wir werden in der Startelf drei, vier Veränderungen vornehmen und alles probieren, um nicht leer auszugehen.“
Personalien: Für Christoph Laimer ist die Saison wegen eines Innenbandanriss im Knie gelaufen. Fabian Prebeck-Sanchez wird ebenfalls passen müssen. Bei Tim und Yannick Justvan besteht die Hoffnung auf eine Kader-Rückkehr.