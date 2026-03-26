 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Schlüsselspiel für Teisbach - Vornbach erwartet "FC Bayern" der Liga

27. Spieltag: Eggenfelden hat bereits am Freitagabend Seebach zu Gast +++ Mit Bogen und Passau kreuzen zwei formstarke Teams die Klingen

von ts / fw · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Für die Kicker des FC Teisbach geht es beim TB 03 Roding um enorm viel
Für die Kicker des FC Teisbach geht es beim TB 03 Roding um enorm viel – Foto: Alfred Brumbauer

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Landesliga Mitte

Mit der Auseinandersetzung zwischen dem SSV Eggenfelden und dem Rangzweiten TSV Seebach wird am Freitagabend der 27. Spieltag der Landesliga Mitte eröffnet, der Tags darauf zwei weitere Niederbayern-Duelle im Angebot hat. Die DJK Vornbach hat den designierten Meister SpVgg Landshut zu Gast und der TSV Bogen misst sich mit dem 2026 noch ungeschlagenen 1. FC Passau. Ein Keller-Kracher steigt zwischen dem TB 03 Roding und dem FC Teisbach. Erst am Sonntag-Nachmittag gibt der FC Dingolfing seine Visitenkarte beim ASV Burglengenfeld ab.

Morgen, 18:30 Uhr
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
TSV Seebach
TSV SeebachSeebach
18:30live

Martin Stoller (Co-Spielertrainer SSV Eggenfelden): "Mit dem TSV Seebach kommt ein Liga-Schwergewicht zu uns. Wir stecken in einer schwierigen Phase, der Gegner ist top drauf. Die Rollen sind also klar verteilt, dennoch werden wir uns nicht kampflos geschlagen geben und versuchen, daheim für eine Überraschung zu sorgen."

Personalien: Neben den Dauerpatienten muss Thomas König ersetzt werden.



Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Gegen ein starkes Bogen haben wir nicht optimal abgeliefert, daher muss man auch mal mit einem Unentschieden zufrieden sein. In Eggenfelden wartet eine etwas undankbare Aufgabe auf uns. Unmittelbar nach einem Trainerwechsel weiß man nie, was einem erwartet. Wir wollen uns aber primär auf unsere eigene Leistung konzentrieren und wenn die passt, sind drei Punkte drin. Um unsere hervorragende Position zu festigen, helfen in dieser Saisonphase ohnehin nur mehr Siege entscheidend weiter."

Personalien: Die Lage ist etwas angespannt, da neben Thomas Lösl und Alexander Heindl auch Patryk Richert sowie Kilian Grabolle definitiv fehlen. Zu allem Überfluss stehen zusätzlich hinter Alexander Wittenzellner und Jonas Brunner dicke Fragezeichen.


Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Bogen
TSV BogenBogen
1. FC Passau
1. FC PassauFC Passau
15:00


Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "In Seebach haben wir ein gutes Spiel gemacht und zurecht einen Punkt mitgenommen. An diesen Auftritt wollen wir gegen Passau anknüpfen und im heimischen Stadtion erstmals in diesem Jahr punkten."

Personalien: Makamba Sidibe wird nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein. Außerdem gibt es noch die eine oder andere Unklarheit.


Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Uns erwartet in Bogen ein schweres Auswärtsspiel. Bereits im Hinspiel haben wir gesehen, wie unangenehm dieser Gegner zu bespielen ist. Wir sind im Jahr 2026 noch ungeschlagen, und diesen Fakt wollen wir natürlich unbedingt weiter verteidigen. Wir fahren dorthin, um etwas mitzunehmen - am liebsten natürlich die drei Punkte."

Personalien: Der am vergangenen Wochenende fehlende Co-Spielertrainer Philipp Knochner ist wieder an Bord.

Der TSV Bogen um Mateo Jerkovic hat gegen den 1. FC Passau Heimrecht
Der TSV Bogen um Mateo Jerkovic hat gegen den 1. FC Passau Heimrecht – Foto: Harry Rindler

Sa., 28.03.2026, 14:30 Uhr
TB 03 Roding
TB 03 RodingTB Roding
FC Teisbach
FC TeisbachTeisbach
14:30


Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Gegen Teisbach wartet auf uns ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, in dem für beide Mannschaften viel auf dem Spiel steht. Wir wissen um deren starke offensive Qualität, zumal ihr Torjäger Lukas Meindl wieder zurück ist. Aber eines bin ich mir sicher: So deutlich wie im Hinspiel wird es definitiv nicht werden. In diesem Spiel werden Kleinigkeiten entscheiden und letztendlich wird wohl die Mannschaft als Sieger vom Platz gehen, die die gegnerischen Fehler am effizientesten ausnutzt.“

Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche bleibt alles beim Alten.



Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "In Roding geht es für beide Teams um wichtige Punkte im Kampf um die Relegationsplätze. Unser Fokus liegt darauf, die eigenen Stärken auf den Platz zu bringen und diszipliniert aufzutreten, ohne sich von der Ausgangslage unter Druck setzen zu lassen. Alle sind heiß auf die Partie und wollen endlich die ersten Punkte in 2026 aufs Konto bringen."

Personalien: Gegenüber der letzten Partie werden Philipp Meindl und Sebastian Weber fehlen.



Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr
DJK Vornbach a. Inn
DJK Vornbach a. InnVornbach
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
15:00

Michael Jäger (Abteilungsleiter DJK Vornbach): "Gegen den FC Bayern der Landesliga haben wir nichts zu verlieren und können zu Hause befreit aufspielen. Wenn wir einen guten Tag erwischen, bin ich aber zuversichtlich, dass wir den Tabellenführer ärgern können."

Personalien: Neben Maximilian Schröger und Florian Ruhhammer droht auch Top-Scorer Thomas Schopf auszufallen.


Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Im letzten Heimspiel gegen Roding haben wir sicherlich nicht unsere Bestleistung abgeliefert. Wir sind deshalb sehr froh, dass dennoch die Siegesserie aufrecht erhalten werden konnte. Jetzt steht in Vornbach eine sehr schwere Auswärtspartie bei einem spielerisch starken Gegner an. Wie in den vergangenen Wochen ist erneut eine sehr disziplinierte Leistung notwendig. Wir werden alles reinwerfen, um in dieser entscheidenden Saisonphase weiter zu punkten.

Personalien: Wegen einer Fußverletzung muss Kapitän Alex Hagl eine längere Zwangspause einlegen. Ob Johannes Böhm, Lucas Biberger und Coach Maier auflaufen können, ist noch ungewiss.





So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
ASV Burglengenfeld
ASV BurglengenfeldB'lengenfeld
FC Dingolfing
FC DingolfingDingolfing
14:00

Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Wir treffen auf eine äußerst schwer zu bespielende und taktisch immer gut auf den kommenden Gegner eingestellte Dingolfinger Mannschaft. Des Weiteren ist der FC sehr gut aus dem Winter gekommen. 13 erzielte Tore in fünf Spielen sollten für uns Warnung genug sein. Die Verletzungsmisere der Dingolfinger blieb auch uns nicht verborgen. Dennoch verfolge ich die Mannschaften in der Liga nicht erst seit dieser Woche. Es ist für die Dingolfinger keine neue Situation, weshalb ich weiß, dass – egal welche Spieler auf dem Platz stehen wird – der Motor nicht unter 100 Prozent läuft. Nun zu uns: Wir stehen gut da und die Mannschaft präsentiert sich im Gesamten von einer hervorragenden Seite. Die schwache Partie in Teisbach ist uns allen bewusst. Das darf so nicht mehr vorkommen. Dennoch sind wir stabil geblieben und haben drei Punkte mit nach Hause genommen, die wir an diesem Wochenende im Bestfall vergolden wollen. Ziel ist es, also zu gewinnen, wenngleich dafür eine ordentliche Leistungssteigerung in allen Bereichen notwendig sein wird.“

Personalien: Einziger sicherer Ausfall ist Martin Glöckner. Der Defensivmann plagt sich nach wie vor mit einem Achillessehnenanriss herum. Ob es bei Tobias Wunderle für einen Kaderplatz reicht, wird sich erst noch herausstellen.



Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Aufgrund unseres mehr als straffen Programm in den kommenden zwei Wochen hätten wir die Partie gerne auf Samstag vorverlegt, um etwas mehr Regenerationszeit zu unserem nächsten Einsatz am Dienstag zu haben. Leider wurde das von der Burglengenfelder Spartenleitung abgelehnt. Das ist legitim, in dem Fall aber enttäuschend. Anfang Januar hat uns der ASV nämlich sehr kurzfristig die Teilnahme am SAR-Hallencup abgesagt. Obwohl das für uns als Ausrichter eine bescheidene Situation war, haben wir daraus öffentlich kein Thema gemacht. Jetzt wäre die Gelegenheit gewesen, sich revanchieren zu können. Zum Sportlichen: Unter der Leitung von Erkan Kara und Matthias Graf hat sich der ASV Burglengenfeld zu einem Top-Team entwickelt, das nicht nur körperlich, sondern auch spielerisch sehr stark ist. Um im Naabtalpark punkten zu können, muss viel passen. Wir werden in der Startelf drei, vier Veränderungen vornehmen und alles probieren, um nicht leer auszugehen.“

Personalien: Für Christoph Laimer ist die Saison wegen eines Innenbandanriss im Knie gelaufen. Fabian Prebeck-Sanchez wird ebenfalls passen müssen. Bei Tim und Yannick Justvan besteht die Hoffnung auf eine Kader-Rückkehr.