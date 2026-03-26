Schlüsselspiel für Teisbach - Vornbach erwartet "FC Bayern" der Liga

Für die Kicker des FC Teisbach geht es beim TB 03 Roding um enorm viel – Foto: Alfred Brumbauer

Mit der Auseinandersetzung zwischen dem SSV Eggenfelden und dem Rangzweiten TSV Seebach wird am Freitagabend der 27. Spieltag der Landesliga Mitte eröffnet, der Tags darauf zwei weitere Niederbayern-Duelle im Angebot hat. Die DJK Vornbach hat den designierten Meister SpVgg Landshut zu Gast und der TSV Bogen misst sich mit dem 2026 noch ungeschlagenen 1. FC Passau. Ein Keller-Kracher steigt zwischen dem TB 03 Roding und dem FC Teisbach. Erst am Sonntag-Nachmittag gibt der FC Dingolfing seine Visitenkarte beim ASV Burglengenfeld ab.

Morgen, 18:30 Uhr SSV Eggenfelden Eggenfelden TSV Seebach Seebach 18:30 live PUSH



Martin Stoller (Co-Spielertrainer SSV Eggenfelden): "Mit dem TSV Seebach kommt ein Liga-Schwergewicht zu uns. Wir stecken in einer schwierigen Phase, der Gegner ist top drauf. Die Rollen sind also klar verteilt, dennoch werden wir uns nicht kampflos geschlagen geben und versuchen, daheim für eine Überraschung zu sorgen."



Personalien: Neben den Dauerpatienten muss Thomas König ersetzt werden.









Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Gegen ein starkes Bogen haben wir nicht optimal abgeliefert, daher muss man auch mal mit einem Unentschieden zufrieden sein. In Eggenfelden wartet eine etwas undankbare Aufgabe auf uns. Unmittelbar nach einem Trainerwechsel weiß man nie, was einem erwartet. Wir wollen uns aber primär auf unsere eigene Leistung konzentrieren und wenn die passt, sind drei Punkte drin. Um unsere hervorragende Position zu festigen, helfen in dieser Saisonphase ohnehin nur mehr Siege entscheidend weiter."







Personalien: Die Lage ist etwas angespannt, da neben Thomas Lösl und Alexander Heindl auch Patryk Richert sowie Kilian Grabolle definitiv fehlen. Zu allem Überfluss stehen zusätzlich hinter Alexander Wittenzellner und Jonas Brunner dicke Fragezeichen.





Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "In Seebach haben wir ein gutes Spiel gemacht und zurecht einen Punkt mitgenommen. An diesen Auftritt wollen wir gegen Passau anknüpfen und im heimischen Stadtion erstmals in diesem Jahr punkten."



Personalien: Makamba Sidibe wird nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein. Außerdem gibt es noch die eine oder andere Unklarheit.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Uns erwartet in Bogen ein schweres Auswärtsspiel. Bereits im Hinspiel haben wir gesehen, wie unangenehm dieser Gegner zu bespielen ist. Wir sind im Jahr 2026 noch ungeschlagen, und diesen Fakt wollen wir natürlich unbedingt weiter verteidigen. Wir fahren dorthin, um etwas mitzunehmen - am liebsten natürlich die drei Punkte."



Personalien: Der am vergangenen Wochenende fehlende Co-Spielertrainer Philipp Knochner ist wieder an Bord.



Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "In Seebach haben wir ein gutes Spiel gemacht und zurecht einen Punkt mitgenommen. An diesen Auftritt wollen wir gegen Passau anknüpfen und im heimischen Stadtion erstmals in diesem Jahr punkten."Personalien: Makamba Sidibe wird nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein. Außerdem gibt es noch die eine oder andere Unklarheit.Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Uns erwartet in Bogen ein schweres Auswärtsspiel. Bereits im Hinspiel haben wir gesehen, wie unangenehm dieser Gegner zu bespielen ist. Wir sind im Jahr 2026 noch ungeschlagen, und diesen Fakt wollen wir natürlich unbedingt weiter verteidigen. Wir fahren dorthin, um etwas mitzunehmen - am liebsten natürlich die drei Punkte."Personalien: Der am vergangenen Wochenende fehlende Co-Spielertrainer Philipp Knochner ist wieder an Bord.

Der TSV Bogen um Mateo Jerkovic hat gegen den 1. FC Passau Heimrecht – Foto: Harry Rindler

Sa., 28.03.2026, 14:30 Uhr TB 03 Roding TB Roding FC Teisbach Teisbach 14:30 PUSH





Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Gegen Teisbach wartet auf uns ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, in dem für beide Mannschaften viel auf dem Spiel steht. Wir wissen um deren starke offensive Qualität, zumal ihr Torjäger Lukas Meindl wieder zurück ist. Aber eines bin ich mir sicher: So deutlich wie im Hinspiel wird es definitiv nicht werden. In diesem Spiel werden Kleinigkeiten entscheiden und letztendlich wird wohl die Mannschaft als Sieger vom Platz gehen, die die gegnerischen Fehler am effizientesten ausnutzt.“ Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Gegen Teisbach wartet auf uns ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, in dem für beide Mannschaften viel auf dem Spiel steht. Wir wissen um deren starke offensive Qualität, zumal ihr Torjäger Lukas Meindl wieder zurück ist. Aber eines bin ich mir sicher: So deutlich wie im Hinspiel wird es definitiv nicht werden. In diesem Spiel werden Kleinigkeiten entscheiden und letztendlich wird wohl die Mannschaft als Sieger vom Platz gehen, die die gegnerischen Fehler am effizientesten ausnutzt.“ Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche bleibt alles beim Alten.



Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "In Roding geht es für beide Teams um wichtige Punkte im Kampf um die Relegationsplätze. Unser Fokus liegt darauf, die eigenen Stärken auf den Platz zu bringen und diszipliniert aufzutreten, ohne sich von der Ausgangslage unter Druck setzen zu lassen. Alle sind heiß auf die Partie und wollen endlich die ersten Punkte in 2026 aufs Konto bringen." Personalien: Gegenüber der letzten Partie werden Philipp Meindl und Sebastian Weber fehlen.







Michael Jäger (Abteilungsleiter DJK Vornbach): "Gegen den FC Bayern der Landesliga haben wir nichts zu verlieren und können zu Hause befreit aufspielen. Wenn wir einen guten Tag erwischen, bin ich aber zuversichtlich, dass wir den Tabellenführer ärgern können."



Personalien: Neben Maximilian Schröger und Florian Ruhhammer droht auch Top-Scorer Thomas Schopf auszufallen.





Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Im letzten Heimspiel gegen Roding haben wir sicherlich nicht unsere Bestleistung abgeliefert. Wir sind deshalb sehr froh, dass dennoch die Siegesserie aufrecht erhalten werden konnte. Jetzt steht in Vornbach eine sehr schwere Auswärtspartie bei einem spielerisch starken Gegner an. Wie in den vergangenen Wochen ist erneut eine sehr disziplinierte Leistung notwendig. Wir werden alles reinwerfen, um in dieser entscheidenden Saisonphase weiter zu punkten. Personalien: Wegen einer Fußverletzung muss Kapitän Alex Hagl eine längere Zwangspause einlegen. Ob Johannes Böhm, Lucas Biberger und Coach Maier auflaufen können, ist noch ungewiss. Michael Jäger (Abteilungsleiter DJK Vornbach): "Gegen den FC Bayern der Landesliga haben wir nichts zu verlieren und können zu Hause befreit aufspielen. Wenn wir einen guten Tag erwischen, bin ich aber zuversichtlich, dass wir den Tabellenführer ärgern können."Personalien: Neben Maximilian Schröger und Florian Ruhhammer droht auch Top-Scorer Thomas Schopf auszufallen.Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Im letzten Heimspiel gegen Roding haben wir sicherlich nicht unsere Bestleistung abgeliefert. Wir sind deshalb sehr froh, dass dennoch die Siegesserie aufrecht erhalten werden konnte. Jetzt steht in Vornbach eine sehr schwere Auswärtspartie bei einem spielerisch starken Gegner an. Wie in den vergangenen Wochen ist erneut eine sehr disziplinierte Leistung notwendig. Wir werden alles reinwerfen, um in dieser entscheidenden Saisonphase weiter zu punkten.







