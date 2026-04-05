Schlüsselspiel für Niederaula – Hönebach will weiter punkten

Drei nordhessische Teams, drei ganz unterschiedliche Ausgangslagen: Der Ostermontag in der Gruppenliga Fulda verspricht reichlich Brisanz. Während der ESV Hönebach nach zuletzt drei Siegen in Serie plötzlich wieder auf ein kleines Fußball-Wunder im Abstiegskampf hoffen darf, will die SG Niederaula/Kerspenhausen im Heimspiel gegen Großenlüder einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Für die SG Neuenstein wartet dagegen mit Spitzenreiter SG Bronnzell die wohl schwerstmögliche Aufgabe.

Geht der Lauf weiter?

Heute, 15:30 Uhr ESV Hönebach ESV Hönebach FSG Vogelsberg Vogelsberg 15:30 PUSH

Die erstaunlichste Entwicklung aus nordhessischer Sicht liefert derzeit der ESV Hönebach. Nach einer nahezu trostlosen Hinrunde hat sich das Schlusslicht in den vergangenen Wochen eindrucksvoll zurückgemeldet. Drei Siege in Serie, dazu neun Punkte aus den letzten vier Rückrundenspielen – plötzlich ist aus dem abgeschlagenen Tabellenletzten wieder ein Team geworden, das im Abstiegskampf ein ernstes Lebenszeichen sendet. Nun kommt mit der FSG Vogelsberg allerdings ein Gegner, der deutlich stabiler durch die Saison geht und mit 31 Punkten im gesicherten Mittelfeld steht. Für Hönebach wird es darum gehen, den jüngsten Schwung mitzunehmen und die neue Stabilität erneut auf den Platz zu bringen. Nach den Erfolgen gegen Schlüchtern, Sickels und Neuhof ist das Selbstvertrauen zurück, doch gerade deshalb wird die Partie zum Charaktertest: Gelingt der vierte Sieg in Folge, könnte der ESV den Druck im Tabellenkeller weiter erhöhen.

Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf

Etwas ruhiger, aber keineswegs entspannt ist die Lage bei der SG Niederaula/Kerspenhausen. Der Aufsteiger steht mit 26 Punkten auf Rang 13 und hat sich zuletzt etwas Luft verschafft, bewegt sich aber weiter in einem Bereich, in dem jeder Punkt von Gewicht ist. Das Heimspiel gegen den SV Großenlüder hat deshalb klare Bedeutung. Die Gäste bringen 30 Punkte mit und stehen im gesicherten Mittelfeld, sind für Niederaula aber durchaus ein Gegner, gegen den etwas möglich ist. Nach dem starken 4:1 gegen Oberzell/Züntersbach will das Team von Ernest Veapi den positiven Eindruck bestätigen. Gerade zuhause kann Niederaula einen wichtigen Schritt machen, um sich weiter von den Abstiegsrängen fernzuhalten. In genau solchen Partien entscheidet sich für Aufsteiger oft, ob aus einer ordentlichen Saison am Ende auch eine sorgenfreie wird.

Unlösbare Aufgabe?

Heute, 15:00 Uhr SG Neuenstein Neuenstein SG Bronnzell Bronnzell 15:00 PUSH