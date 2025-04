Schlüsselspiel für Ettmannsdorf – Amberg-Motto: Verlieren verboten

Der vergangene Landesliga-Spieltag lief nahezu perfekt aus Sicht des SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Weil die Konkurrenz reihenweise patzte, sind die Albert-Schützlinge wieder mittendrin im Rennen um die Vizemeisterschaft. Ein echtes Statement könnte der SVSE am Karsamstag setzen, wenn der Rangvierte TSV Seebach am Naab-Ufer gastiert. Zwei Auswärtsspiele binnen drei Tagen hat die SpVgg Lam vor der Brust. Am Samstag müssen die drittplatzierten Osserbuam zum ASV Burglengenfeld, zwei Tage später zum direkten Konkurrenten nach Seebach. Im Tabellenkeller kommt es derweil zu einem Sechs-Punkte-Spiel zwischen dem 1. FC Passau und dem FC Amberg. Eine Niederlage dürfen sich die Oberpfälzer unter keinen Umständen erlauben, wollen sie weiter im Geschäft um den direkte Rettung bleiben. Der TB 03 Roding geht personell stark gehandicapt in die Duelle mit Kosova Regensburg und Burglengenfeld.

Morgen, 14:00 Uhr SpVgg Landshut SpV Landshut TV Parsberg TV Parsberg 14:00



Sebastian Paul (Trainer SpVgg Landshut): „Aufsteiger Parsberg kommt nach seinen letzten beiden Siegen in Bad Kötzting und gegen Tabellenführer Hauzenberg als hochmotivierter Gegner nach Landshut. Die Offensive um Alexander Freitag steht für hohe Qualität. Für uns steht jedoch ein Heimspiel auf dem Programm und wir wollen unsere positive Serie auf eigenem Platz, die nach wie vor seit September Bestand hat, weiter ausbauen.“



Personalien: Weiterhin ausfallen werden neben den schon länger bekannten Langzeitverletzten auch Kenneth Sigl und Kilian Bauer.





Stefan Weber (Trainer TV Parsberg): „Aufgrund der positiven Ergebnisse in den letzten drei Spielen fahren wir sehr motiviert und mutig nach Landshut. Die Eindrücke der Trainingswoche waren gut. Wir wollen das Spiel so lange wie möglich offen halten und sind bestrebt, einen weiteren Schritt zu gehen und idealerweise drei Punkte aus Landshut zu entführen. Zudem gilt es sich für die sehr unglückliche Hinspiel-Niederlage zu revanchieren.“



Personalien: Neben Dauerpatient Pascal Schäfler stehen der angeschlagene Isa Kagirov sowie Urlauber Jakob Hegelein auf der Ausfallliste.









Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Der Heimerfolg gegen Lam war ein wichtiger Schritt und hat uns gezeigt, dass wir wieder in der Spur sind. Die Mannschaft trainiert fokussiert, tritt geschlossen auf und hat sich durch harte Arbeit in eine vielversprechende Ausgangslage gebracht. Das rettende Ufer ist greifbar – jetzt gilt es, dranzubleiben. Amberg reist ebenfalls mit einem Erfolg im Rücken an, wir erwarten ein intensives Spiel. Wenn wir unsere Leistung abrufen, haben wir eine realistische Chance, die Relegationsränge erstmals seit langer Zeit zu verlassen. Darauf liegt unser voller Fokus.“



Personalien: Neben den immer noch zahlreichen Dauerpatienten muss Moritz Schültke ersetzt werden.





Andreas Scheler (Trainer FC Amberg): „Wenn wir an die Leistung gegen Dingolfing anknüpfen und vielleicht noch eine kleine Schippe drauflegen können, wird es sicherlich für jeden Gegner schwer. Passau steckt in einer ähnlichen Lage wie wir. Keine der beiden Mannschaften kann mit einer Punkteteilung so richtig leben. Wir werden alles in die Waagschale werfen und unser Möglichstes tun, um auswärts nicht leer auszugehen.“



Personalien: Benjamin Burger hat sich im letzten Spiel verletzt, sein Mitwirken entscheidet sich kurzfristig. Kapitän Mario Schmien stieg zwar diese Woche wieder ins Training ein, wahrscheinlich kommt ein Einsatz aber noch zu früh. Für Abwehrmann Tobias Götz ist die Saison wegen eines Meniskus-Einrisses vorzeitig beendet. Elias Thiem weilt im Urlaub.







Morgen, 14:00 Uhr TB 03 Roding TB Roding FC Kosova Regensburg FC Kosova 14:00



Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Für uns beginnt die Woche der Wahrheit mit drei Spielen in sieben Tagen. Insgesamt spielen wir engagiert und bis zur gegnerischen Abwehrkette einen guten Fußball. Derzeit fehlt es uns im Angriffsdrittel, wo wir gefährlicher werden und in der gegnerischen Box größere Präsenz zeigen müssen. Mit Kosova erwartet uns eine spielstarke Mannschaft mit vielen technisch starken Einzelspielern. Es wird darauf ankommen, sie nicht mit Spielfreude ins Spiel kommen zu lassen.“



Personalien: Zahlreiche Akteure müssen ersetzt werden, sodass sich die Mannschaft quasi von selbst aufstellt. Stefan Pongratz und Manuel Zäch sind nach ihren Verletzungen seit dieser Woche wieder im Training, ein Einsatz am Doppel-Spieltag ist sehr fraglich. Sicher ausfallen werden Benjamin Tolks (Trainingsverletzung), Karim Nerl (Aufbau), Christoph Schwander (Zerrung), Christian Ederer (krank) und der weiter verletzte Keeper Lukas Faltermeier.





Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Das Spiel gegen Roding ist für uns ein sehr wichtiges. Mit Roding hatten wir in der Vergangenheit schon immer unsere Schwierigkeiten. Wir sollten auf jeden Fall gewinnen, damit in puncto Klassenerhalt nichts mehr anbrennt. Damit das klappt, müssen wir auf jeden Fall besser auftreten als in der zweiten Halbzeit gegen Ettmannsdorf.“



Personalien: Erald Kolgega ist nach wie vor verletzt, Abdullah Affouf und Güngör Can Ayhan sind am Samstag privat verhindert.







Rodings Trainer Andreas Klebl gehen die personellen Alternativen aus. – Foto: Harry Rindler









Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): „Die personelle Situation passt zu unserem Saisonverlauf. Kämpferisch war es in allen Spielen nach der Winterpause top. Trotz dünner Spielerdecke waren wir in allen sechs Partien mit den jeweiligen Gegnern immer auf Augenhöhe und haben große Moral bewiesen. Wir haben im Frühjahr auch erst ein Spiel verloren, aber gegen Bad Kötzting geht es einzig und allein darum, überhaupt antreten zu können.“



Personalien: Die ellenlange Ausfallliste umfasst Spielertrainer Jure Matic, Kapitän Niklas Hauner, Laurin Hübscher, Marlon Limmer, Roman Artemuk, Florian Garhammer, Julius Reiner und Marlon Nicklas. Matthias Schäfer und Mawab Galo stehen auf der Kippe.





Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Am Samstag geht es für uns zu einem schweren Auswärtsspiel nach Deggendorf. Sie haben seit dem Winter deutlich an Stabilität zugelegt und meist spät oder unglücklich Punkte liegen lassen. Auch die Ausfälle werden sie durch ihre sehr gute U19 sicher gut kompensieren können. Für uns gilt es hier top konzentriert und vor allem engagiert zu Werke zu gehen. Nur mit maximalem Einsatz werden wir den angestrebten Auswärtsdreier mit nach Hause nehmen.“



Personalien: Hinter den Rekonvaleszenten Alexander Kautz und Jeremias Burkhardt stehen Fragezeichen. Frodo Gilch, Tobias Hanninger, Quirin Huber und Sebastian Benesch sind auf jeden Fall keine Option.









Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Lam spielt nicht unverdient ganz oben mit. Eine sehr gute Mannschaft mit guten Fußballern und vielen verschiedenen Komponenten. Nichtsdestotrotz wollen wir definitiv wieder ein anderes Gesicht zeigen als letzte Woche in Eggenfelden. Abgesehen von diesem Ausrutscher sind wir grundsätzlich gut drauf. Seit Montag blicke ich bereits wieder positiv nach vorne. Wir wollen zu Hause gewinnen.“



Personalien: Nico Käufer und Andre Adkins sind erkrankt und werden womöglich passen müssen. Gleiches gilt für Leopold Knauer und Dennis Koch aufgrund einer Trainings-Blessur. Samuel Fischer fehlt aus privaten Gründen.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Innerhalb von 48 Stunden warten zwei der schwierigsten Auswärtsspiele der kompletten Saison auf uns. Trotzdem haben wir das Ziel, in beiden Spielen punkten zu können und etwas Zählbares nach Lam mitzubringen. Wir schauen weiter von Spiel zu Spiel und die Tabelle interessiert mich nicht. Es sind für uns noch 21 Punkte zu vergeben und in vier Wochen werden wir sehen, zu was es am Ende reicht.“



Personalien: Der in Passau schmerzlich vermisste Tim Welter kehrt ins Aufgebot zurück. Dafür steht hinter Co-Spielertrainer Christian Mühlbauer, der in Dreiflüssestadt bereits nach wenigen Minuten das Spielfeld aufgrund von muskulärer Probleme verlassen musste, ein dickes Fragezeichen. Nachwuchsstürmer Markus Koller könnte wieder eine Option werden. Kein Thema sind weiterhin Franz Wendl, Sebastian Lex, Tobias Koller, Hans Liebl sowie der an der Schulter verletzte Simon Meindl.









Mario Albert (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Durch die jüngsten Ausrutscher der Konkurrenz hat sich für uns die Möglichkeit eröffnet, doch nochmal um Platz 2 zu spielen. Dementsprechend hoffe ich, dass die Jungs Blut geleckt haben. Seebach hat eine extrem körperlich kompakte und disziplinierte Mannschaft. Wir gehen fokussiert an die Sache heran und spielen voll auf Heimsieg, um den Abstand zu Seebach zu halten.“



Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche kehrt David Moliaf in den Kader zurück. Sein Comeback nach längerer Verletzungspause könnte Timo Vollath geben. Da die zweite Mannschaft parallel spielt, werden wohl zwei bis drei Akteure aus A-Jugend den Kader auffüllen.





So ist die Lage beim TSV Seebach...





Außerdem spielen:



