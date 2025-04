Schlüsselspiel für Aying: Kreisliga geht in die entscheidende Phase

– Foto: Michael Zieringer

SG Aying/Helfendorf und TSV Brunnthal kämpfen gegen den Abstieg.

Es ist wohl ein Schlüsselspiel auf dem Weg zum Verbleib in der Kreisliga: Am Ostermontag (14 Uhr) empfängt die SG Aying/Helfendorf den FC Wildsteig/Rottenbuch. In der Heimtabelle steht die Spielgemeinschaft auf Rang eins, doch von den fünf Partien danach steigt nur noch eine zuhause. „Das wären also schon sehr gute Bonuspunkte“, weiß Helfendorfs Abteilungsleiter Hermann Mayerl, der auf entsprechende Zuschauerunterstützung gegen den Tabellenvierten hofft. Mo., 21.04.2025, 14:00 Uhr SG Aying / Helfendorf SG Aying / Helfendorf FC Wildsteig/Rottenbuch FC Wildsteig/Rottenbuch 14:00 PUSH

Eigentlich stehen die Fußballer aus Aying und Helfendorf als Aufsteiger auf Rang acht mit je neun Siegen und Niederlagen bei vier Remis gar nicht schlecht da. Doch von den 15 Teams müssen neben den zwei Direktabsteigern ja auch noch vier in die Relegation. Der SG-Vorsprung zur Gefahrenzone beträgt gerade mal zwei Punkte. Zur Winterpause sah die Lage noch rosiger aus, doch seither gab es nur einen Sieg bei drei Niederlagen und zuletzt einem 3:3 in Lenggries, das Mayerl als Erfolg wertete: „Mit dem Punkt bin ich sehr zufrieden, das hätte auch ganz anders ausgehen können.“ Denn am Ende wurde es brenzlig: Wolfgang Mayr sah Gelb-Rot (77.), SG-Keeper Lukas Zenz hielt einen Foulelfmeter (88.). Warum die Ergebnisse im neuen Jahr insgesamt noch nicht stimmen, ist Mayerl ein Rätsel: „Wir haben eine gute Trainingsbeteiligung, auch eine gute Stimmung. Es passt alles, aber, was Trainer Thomas Dötsch vorgibt, können sie gerade nicht so umsetzen.“ Zwei Faktoren kann er aber benennen: „Wir haben ein Problem bei Standardsituationen gegen uns und wir haben auch zu wenig Selbstbewusstsein.“ Letzteres sollte durch den Punkt in Lenggries wieder gewachsen sein. Dass gegen Wildsteig/Rottenbuch etwas möglich ist, zeigte sich beim 1:1 im Hinspiel. Auf dem Weg zum Klassenerhalt muss jedenfalls etwas Zählbares her: „Wenn wir noch acht Punkte holen, werden wir kein Problem haben“, rechnet Mayerl vor. Das Restprogramm hat es aber in sich: In Hungerbach und gegen Brunnthal, zwei Kellerkinder, sind Siege Pflicht, außerdem muss die SG auswärts noch gegen den Fünften SV Ohlstadt, Spitzenreiter TuS Geretsried II und den Zweiten MTV Berg antreten. „Es wird interessant. So interessant wollte ich es gar nicht haben“, sagt Mayerl.

Nach den zwei Jahren in der Landesliga ging es steil bergab mit dem TSV Brunnthal. Nach zwei Abstiegen droht nun der dritte Absturz in Serie. In der Kreisliga stehen die Grün-Weißen auf dem hinteren Relegationsplatz mit erschreckender Nähe zum direkten Abstieg. In der Winterpause war noch alles in bester Ordnung beim TSV Brunnthal, der mit einem breiten Kader gut arbeitete und man Hoffnung hatte, eine der besten Rückrundenmannschaften zu werden. Dann aber liefen die letzten beiden Testspiele nicht gut und es folgten seit dem Punktspielstart fünf Niederlagen am Stück. Brunnthal hat schon zwölf Punkte Rückstand auf den direkten Klassenerhalt, wobei man auch ein bis zwei Spiele weniger als die Konkurrenz absolviert hat. Zum Teil hielt man gegen Top-Teams mit, war aber beim 0:6 gegen Tabellennachbarn Waldram unterirdisch schlecht. „Wir hatten eine große Aussprache“, sagt Trainer Michael Scherer, „aber die brachte auch nicht wirklich Ergebnisse.“ 20 Gegentore in fünf Ligaspielen ist viel zu viel, aber eben das Ergebnis von individuellen Fehlern.

Mo., 21.04.2025, 14:00 Uhr TSV Brunnthal Brunnthal TSV Peißenberg Peißenberg 14:00 PUSH