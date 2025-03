Schlüsselpersonalie ligaunabhängig geklärt

Der FC Großalmerode hat in einer wichtigen Personalentscheidung die Weichen für die kommende Saison gestellt: Thomas Bartel wird auch in der Spielzeit 2025/26 an der Seitenlinie stehen – unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Der Verein gab die Vertragsverlängerung über seine sozialen Medien bekannt und zeigte sich erfreut über die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit.