Schlüsselduelle für Arnum, Rehren, und Pattensen

– Foto: Philipp Reichelt

Am 16. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 stehen wegweisende Partien an – von direkten Duellen im Tabellenkeller bis zum Schlagabtausch im oberen Drittel. Besonders im Fokus: das Spiel zwischen Türkspor Wunstorf und dem MTV Rehren, für das Rehrens Trainer Mike Schönherr einen bemerkenswert offenen Blick auf die eigene Mannschaft liefert.

Für Enzen bietet sich die Gelegenheit, den Anschluss an die Top Fünf zu wahren. Die Mannschaft von Trainer Danny Kunz reist als klarer Favorit zum Tabellen-14., der defensiv bisher große Probleme offenbarte (40 Gegentore). Gelingt es Enzen, seine Offensivstärke abzurufen, spricht vieles für einen Auswärtserfolg.

Eldagsen, aktuell Dritter, geht mit breiter Brust in die Partie. Die Offensive gehört zur stärksten der Liga, während Rinteln seit Wochen zwischen Hoffnungsschimmern und Rückschlägen pendelt. Für die Schaumburger wird es vor allem darum gehen, den Spielfluss der Gastgeber zu stören – gelingt das nicht, droht ein langer Nachmittag.

Luthe benötigt im Abstiegskampf dringend Punkte, doch der Aufsteiger aus Kirchdorf bringt trotz Platz zehn eine beachtliche offensive Wucht mit. Luthe wirkt in der Defensive jedoch zu anfällig (58 Gegentore). Kirchdorf geht als Favorit in die Partie, doch Spiele gegen Tabellenkeller-Teams schrieben in dieser Liga zuletzt ihre eigenen Gesetze.

Das Spitzenspiel des Tages: Vierter gegen Zweiter. Arnum überzeugt als ausgewogenes Team, während Ihme-Roloven mit einer der gefährlichsten Offensivreihen anreist. Beide Mannschaften sind in unmittelbarer Schlagdistanz zur Tabellenspitze – ein Duell, das die Kräfteverhältnisse im oberen Drittel neu ordnen kann.

Der Tabellenfünfte MTV Rehren reist als deutlicher Favorit, doch Trainer Mike Schönherr warnt eindringlich vor einem gefährlichen Gegner – und vor eigenen Mustern. „Wir haben im Hinspiel ja auch nur einen Punkt geholt“, erinnert Schönherr an das 0:0, das seine Mannschaft seinerzeit kostbare Zähler kostete. Wunstorf präsentierte sich zwar spielstark, sei aber „hinten sehr anfällig“, ein Punkt, den Rehren auszunutzen plant. Personell kann der MTV nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Bis auf Jan Philipp Pinkenburg und Walde Maroso haben wir eigentlich alle Mann an Bord“, sagt der Trainer. Dennoch richtet er den Fokus klar auf Einstellung und Reife seiner jungen Mannschaft: „Wichtig ist, dass wir diese 100%-Bereitschaft und Konzentration zeigen.“ Gerade gegen die Kellerteams tat sich Rehren zuletzt schwer: „Da haben wir tatsächlich öfter mal Probleme“, so Schönherr mit Blick auf das 2:3 in Lindhorst, das 1:1 in Egestorf und das Hinspiel gegen Wunstorf. Deshalb fordert er einen strategischen Ansatzwechsel. >> Zum ausführlichem Vorbericht

Ein Duell zweier Teams im unteren Mittelfeld, in dem Kleinigkeiten entscheiden könnten. Leveste sammelte zuletzt wichtige Punkte, während Gehrden nach dem Kantersieg gegen Wunstorf mit breiter Brust anreist. Ein Spiel auf Augenhöhe, das für beide richtungsweisend werden kann.

Goltern geht nach dem deutlichen Sieg über Luthe mit frischem Selbstvertrauen in die Begegnung. Springe hingegen bleibt ein Team der Extreme – sieben Siege, sieben Niederlagen. Für Goltern ist es die Chance, sich im Tabellenmittelfeld zu stabilisieren.