„Schlüssel waren die gute Ordnung und das aggressive Zweikampfverhalte

Mit einem deutlichen 7:2-Heimsieg gegen die SG Lenglern hat der SCW Göttingen am Wochenende ein Ausrufezeichen gesetzt. Nach zuvor drei sieglosen Partien gelang der Mannschaft von Trainer Steffen Claaßen der erste Dreier der Saison – und das in beeindruckender Manier.

Schon früh stellte Johannes Bellmann mit dem 1:0 die Weichen (4.). Ingmar Peters (32.) und Paul Grothoff (50., 64.) bauten die Führung aus, ehe Mehmet Kaan Arlier (74., 79.) und Younes Gabriel Mabrouk (82.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Lenglern konnte zwischenzeitlich durch Jannik Psotta (45., Strafstoß) und Justus Ilse (61.) verkürzen, blieb insgesamt aber chancenlos.

„Wir haben ein super Spiel gemacht, über 80 Minuten komplett dominiert“, sagte Claaßen nach der Partie. Der SCW-Trainer hob insbesondere die Arbeit gegen den Ball hervor: „Ein Schlüssel war eine gute Ordnung und ein gutes, aggressives Pressing-Verhalten. Dadurch haben wir Lenglern kaum zur Entfaltung kommen lassen.“

Lediglich nach dem fragwürdigen Elfmeter zum 2:1 und dem Anschlusstreffer zum 3:2 geriet der SCW kurz ins Wanken. „Da drohte das Spiel ein bisschen zu kippen“, so Claaßen. Entscheidend sei dann die Reaktion von der Bank gewesen: „Unsere sehr, sehr gute Bank hat nachgelegt und wieder für die nötige Hoheit auf dem Feld gesorgt.“

Am Ende stand ein deutliches Ergebnis, das Claaßen einordnete: „Vielleicht ist es ein Tor zu hoch ausgefallen, aber unterm Strich war es ein hochverdienter Sieg.“

Mit nun fünf Punkten klettert der SCW Göttingen ins Tabellenmittelfeld. Aufsteiger Lenglern hingegen bleibt mit drei Zählern aus vier Spielen in der Abstiegszone.