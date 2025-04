Schlüpft Königstein in die Rolle des "Züngleins an der Waage"?

Nur zwei Punkte aus drei Partien, der TuS geht nicht unbedingt mit breiter Brust in die Partie mit der besten "Abteilung Attacke" der Liga. Dennoch hofft man, dem starken Gast Paroli zu bieten und vielleicht eine kleine Überraschung zu schaffen. Anders der Gast, da hält man nicht hinter dem Berg zurück: Man reist selbstbewußt auf die Löschenhöhe, um den vierzehnten Saisondreier einzufahren.

"Wir freuen uns auf ein spannendes Duell gegen den SV Freudenberg. Freudenberg ist aktuell in starker Form und geht als Favorit in die Partie. Für uns heißt es, geschlossen als Team aufzutreten, mutig zu agieren und unser Offensivspiel endlich in Szene zu setzen. Was am Ende dabei herauskommt, wird man am Sonntag nach 90 Minuten auf der Löschenhöhe in Ehenfeld sehen – wir haben auf jeden Fall vor, dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich zu machen", sagt Hubert Heckmann vom Trainerteam der Kaolinstädter.

"Nach dem Sieg in Schmidmühlen steht für uns das nächste Auswärtsspiel in Hirschau an. Im Hinspiel war es eine ausgeglichene Partie, was ich auch dieses mal wieder erwarte. Es wird auf die Tagesform ankommen, aber ich sehe uns gut gerüstet, unseren Lauf der letzten Wochen fortzusetzen. Wir fahren nach Hirschau um zu gewinnen", gibt sich der Spielercoach der Gäste, Basti Bauer, entschlossen.