Schluchtern in Torlaune, Spvgg Möckmühl mit 5:0, Bad Mergentheim top

SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – TSV Ellhofen 1906 2:0

In einer intensiv geführten Begegnung behielt die Spielgemeinschaft die Oberhand und bewies vor allem Geduld. Den Grundstein legte Laurend Mazrekaj (28.), der die Hausherren in der ersten Halbzeit in Führung brachte. Ellhofen investierte im zweiten Durchgang viel Energie, um den Ausgleich zu erzwingen, fand jedoch kaum eine Lücke im stabilen Abwehrverbund der SGM. Die endgültige Entscheidung fiel erst in der 90. Minute, als Rene Lebküchner einen Konter erfolgreich abschloss und den Heimsieg unter dem Jubel der Fans unter Dach und Fach brachte.

VfL Obereisesheim – TSV Hardthausen 1:1

In Obereisesheim sahen die Zuschauer ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Phasen. Die Gäste aus Hardthausen erwischten einen Blitzstart und schockten die Heimelf bereits in der 2. Minute durch den Treffer von Luis Graf. In der Folge entwickelte sich ein zähes Ringen, in dem Obereisesheim unermüdlich auf den Ausgleich drängte. Die Bemühungen wurden kurz nach dem Seitenwechsel belohnt, als Baris Yener (51.) zur Stelle war und den Ball zum 1:1 im Netz unterbrachte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Mannschaften die Entscheidung, doch die Defensivreihen ließen keine weiteren Erfolge mehr zu.

SG Bad Wimpfen – SC Amorbach 4:2

Vor 130 Zuschauern entwickelte sich ein hochemotionaler Schlagabtausch, bei dem die Führung mehrfach das Lager wechselte. Zunächst brachte Mustafa Kurt (17.) die Gäste in Front, doch David Alvaro Dispenzieri (31.) glich noch vor der Pause aus. Kurz nach dem Wiederanpfiff schlug Amorbach durch Furkan Öler (49.) erneut zu. Bad Wimpfen bewies jedoch eine unglaubliche Moral: Matthias Geiger (63.) markierte erst den Ausgleich und wurde in der 89. Minute zum Matchwinner, als er einen Foulelfmeter sicher zur Führung verwandelte. Den Schlusspunkt setzte Patrick Steiger (95.) tief in der Nachspielzeit zum 4:2-Endstand.

SV Sülzbach – VfB Neuhütten 2:0

Der SV Sülzbach feierte einen verdienten Heimsieg, bei dem die Tore zu psychologisch wichtigen Zeitpunkten fielen. In einer hart umkämpften Partie, in der Neuhütten leidenschaftlich dagegenhielt, war es Robbie Häcker (44.), der unmittelbar vor dem Pausenpfiff die Führung für Sülzbach erzielte. Mit diesem Rückenwind kontrollierte die Heimelf auch den zweiten Durchgang. In der 60. Minute sorgte Adrian Kolbus mit dem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Neuhütten bemühte sich in der Schlussphase zwar um den Anschluss, fand aber gegen die abgeklärte Sülzbacher Hintermannschaft kein Durchkommen mehr.

TSV Heinsheim – SGM Neudenau/Siglingen 3:2

In Heinsheim erlebten die Fans eine Schlussphase, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Die Hausherren schienen nach Toren von Kevin Carvalho (39.), Noah Dürr (47.) und Patrick Carvalho (83.) beim Stand von 3:0 bereits wie der sichere Sieger. Doch die SGM Neudenau/Siglingen startete eine furiose Aufholjagd in den Schlussminuten: Julian Schnitzler (88., 90.) brachte die Gäste mit einem schnellen Doppelpack wieder auf 3:2 heran. Heinsheim musste in der Nachspielzeit noch einmal kräftig zittern, rettete den knappen Vorsprung jedoch mit letzter Kraft und viel Herzblut über die Ziellinie.

SGM Höchstberg/Tiefenbach – Spvgg Möckmühl 0:5

Vor einer stattlichen Kulisse von 200 Zuschauern demonstrierte die Spvgg Möckmühl ihre offensive Klasse und ließ der Heimelf nicht den Hauch einer Chance. Die Gäste stellten die Weichen bereits in der Anfangsphase durch Daniel Puchner (4.) und Darius-Bogdan Galusca (10.) auf Sieg. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Möckmühl hungrig: Elias Fleps (57., 73.) und erneut Daniel Puchner (65.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Die SGM fand an diesem Tag kein Mittel gegen die spielfreudigen Gäste, die das Feld als hochverdiente Sieger verließen.

SGM Langenbrettach – TSV Weinsberg 0:4

Der TSV Weinsberg lieferte vor 110 Zuschauern eine souveräne Vorstellung ab und ließ defensiv kaum etwas anbrennen. Aiwan Blasini (16.) eröffnete den Torreigen, bevor Kevin Afken (24.) per Foulelfmeter noch vor der halben Stunde erhöhte. Weinsberg kontrollierte das Geschehen nach Belieben und legte im zweiten Durchgang durch den zweiten Treffer von Aiwan Blasini (68.) nach. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Begegnung setzte Luca Ehmann (92.) in der Nachspielzeit. Langenbrettach bemühte sich zwar um Entlastung, konnte die deutliche Niederlage gegen effektive Weinsberger jedoch nicht verhindern.

TSV Löwenstein – TSV Duttenberg 1:1

In Löwenstein sahen die Fans ein klassisches Unentschieden zweier Mannschaften auf Augenhöhe. Die Hausherren erwischten den besseren Moment vor der Pause, als Dominik Geier (39.) die Führung markierte. Duttenberg kam jedoch mit viel Schwung aus der Kabine und drängte leidenschaftlich auf den Ausgleich. Belohnt wurde dieser Einsatz in der 62. Minute, als Leon Heichele zur Stelle war und zum 1:1 traf. In der verbleibenden Spielzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams den Siegtreffer suchten, doch letztlich blieb es bei der leistungsgerechten Punkteteilung.