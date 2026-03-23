Schluchtern in Torlaune, Spvgg Möckmühl mit 5:0, Bad Mergentheim top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Franken war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
In Lauffen bekamen die Fans eine Partie zu sehen, in der die Defensivreihen auf beiden Seiten die Hauptrollen spielten. Über die gesamte Spielzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend im Mittelfeld. Während Abstatt versuchte, durch kontrolliertes Aufbauspiel zum Erfolg zu kommen, hielt die Lauffener Reserve mit viel taktischer Disziplin dagegen. Da keine der beiden Offensivabteilungen die entscheidende Lücke im gegnerischen Abwehrriegel fand, blieb es bis zum Schlusspfiff beim torlosen Unentschieden, mit dem beide Teams am Ende einen Zähler verbuchten.
Die Zweitvertretung des FSV Schwaigern zeigte sich vor heimischem Publikum in glänzender Spiellaune. Den Grundstein legte Stefan Waldenmaier (28.) mit dem Führungstreffer, woraufhin Joshua Reichelt (39.) noch vor der Pause erhöhte. Nach dem Seitenwechsel ließen die Hausherren nicht locker und sorgten innerhalb von weniger als zehn Minuten für klare Verhältnisse: Luca Tommasi (54.), Lukas Schmid (57.) und Jonas Baumann (61.) schraubten das Ergebnis auf 5:0 in die Höhe. Der Ehrentreffer von Frank Silvain Teku (77.) für den VfL Brackenheim in der Schlussphase war lediglich Ergebniskosmetik nach einer dominanten Vorstellung der Schwaigerner.
In Nordheim entwickelte sich ein enges Duell, in dem die Hausherren den besseren Start erwischten. Bereits in der 4. Minute brachte Tim Jäger die SGM in Führung. Heilbronn am Leinbach zeigte sich jedoch keineswegs geschockt und antwortete prompt durch Erkan Yaylaci (10.), der den frühen Ausgleich markierte. Es entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, bei dem beide Seiten leidenschaftlich um die Spielkontrolle kämpften. Den psychologisch wichtigen Moment kurz vor dem Pausenpfiff nutzte erneut Tim Jäger (44.), der mit seinem zweiten Treffer die Führung für die SGM NordHeimHausen wiederherstellte. In der zweiten Halbzeit verteidigte die Heimelf den Vorsprung mit viel Herzblut bis zum Ende.
Vor 100 Zuschauern in Schluchtern erlebten die Fans die beeindruckende Show eines einzelnen Akteurs. Michele Varallo erwischte einen geschichtsträchtigen Nachmittag und erzielte zwischen der 6. und 41. Minute sage und schreibe fünf Treffer für die Hausherren. Zusammen mit dem Tor von Moritz Rokitte (15.) stand es bereits zur Halbzeit 6:0. Heinriet bewies im zweiten Durchgang Moral und kam durch Stefan Schmidt (75.) und Hauke Schneider (83.) zu eigenen Erfolgen. Doch Schluchtern blieb am Drücker: Soner Bostan (82., 90.) sorgte mit einem späten Doppelpack für den 8:2-Endstand in einer Partie, die die Zuschauer so schnell nicht vergessen werden.
Der TSV Güglingen demonstrierte seine offensive Durchschlagskraft und ließ dem SV Leingarten über die gesamte Spielzeit kaum Luft zum Atmen. Max Morlok (6.) sorgte für den frühen Dosenöffner, bevor Defrim Mustafa (41.) kurz vor dem Seitenwechsel auf 2:0 erhöhte. Güglingen kontrollierte das Geschehen nach Belieben und legte im zweiten Durchgang durch Fabian Lopez (64.) nach. In der Schlussphase wurde die Überlegenheit auch im Ergebnis noch deutlicher, als Robin Kürschner (83.) und Marcel Hartung (86.) den Sack endgültig zumachten und den deutlichen 5:0-Heimsieg besiegelten.
In Talheim entwickelte sich eine spannende Begegnung, die bis zur letzten Minute auf des Messers Schneide stand. Kimi Eberling (39.) brachte die Gäste zunächst in Front, doch Talheim antwortete fast postwendend durch Tizian Neutz (42.) mit dem Ausgleich zum Pausenstand. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams lange Zeit, und es sah bereits nach einer Punkteteilung aus. Doch die 90. Minute gehörte ganz allein Maximilian Preisner: Mit einem dramatischen Doppelschlag in der Schlussminute entriss er den Talheimern doch noch das Unentschieden und sicherte der SGM MassenbachHausen den späten Auswärtssieg.
Ein klassisches Geduldsspiel erlebten die Zuschauer in Fürfeld. Beide Mannschaften agierten taktisch äußerst diszipliniert und legten den Fokus auf eine stabile Defensive, wodurch klare Torchancen über weite Strecken Mangelware blieben. Lange Zeit deutete alles auf ein torloses Remis hin, doch die Gäste aus Ilsfeld bewiesen den längeren Atem. In der 90. Minute schlug die Stunde von Torben Hierl, der eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Heimelf nutzte und den Siegtreffer für den SC Ilsfeld markierte. Für eine Antwort blieb Fürfeld-Bonfeld in der verbleibenden Spielzeit keine Zeit mehr.
In Dürrenzimmern sahen die Fans ein hart umkämpftes Nachbarschaftsduell, bei dem ein einziger Moment über Sieg oder Niederlage entschied. Beide Teams schenkten sich keinen Zentimeter Boden und lieferten sich intensive Zweikämpfe im Mittelfeld. Lange Zeit stand die Null auf beiden Seiten, da die Abwehrreihen wenig zuließen. In der 72. Minute erlöste Gavin Theml den Anhang der Hausherren, als er den Ball zur Führung im Netz unterbrachte. Cleebronn warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, konnte die stabile Defensive von Dürrenzimmern jedoch nicht mehr überwinden.
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In einer intensiv geführten Begegnung behielt die Spielgemeinschaft die Oberhand und bewies vor allem Geduld. Den Grundstein legte Laurend Mazrekaj (28.), der die Hausherren in der ersten Halbzeit in Führung brachte. Ellhofen investierte im zweiten Durchgang viel Energie, um den Ausgleich zu erzwingen, fand jedoch kaum eine Lücke im stabilen Abwehrverbund der SGM. Die endgültige Entscheidung fiel erst in der 90. Minute, als Rene Lebküchner einen Konter erfolgreich abschloss und den Heimsieg unter dem Jubel der Fans unter Dach und Fach brachte.
In Obereisesheim sahen die Zuschauer ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Phasen. Die Gäste aus Hardthausen erwischten einen Blitzstart und schockten die Heimelf bereits in der 2. Minute durch den Treffer von Luis Graf. In der Folge entwickelte sich ein zähes Ringen, in dem Obereisesheim unermüdlich auf den Ausgleich drängte. Die Bemühungen wurden kurz nach dem Seitenwechsel belohnt, als Baris Yener (51.) zur Stelle war und den Ball zum 1:1 im Netz unterbrachte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Mannschaften die Entscheidung, doch die Defensivreihen ließen keine weiteren Erfolge mehr zu.
Vor 130 Zuschauern entwickelte sich ein hochemotionaler Schlagabtausch, bei dem die Führung mehrfach das Lager wechselte. Zunächst brachte Mustafa Kurt (17.) die Gäste in Front, doch David Alvaro Dispenzieri (31.) glich noch vor der Pause aus. Kurz nach dem Wiederanpfiff schlug Amorbach durch Furkan Öler (49.) erneut zu. Bad Wimpfen bewies jedoch eine unglaubliche Moral: Matthias Geiger (63.) markierte erst den Ausgleich und wurde in der 89. Minute zum Matchwinner, als er einen Foulelfmeter sicher zur Führung verwandelte. Den Schlusspunkt setzte Patrick Steiger (95.) tief in der Nachspielzeit zum 4:2-Endstand.
Der SV Sülzbach feierte einen verdienten Heimsieg, bei dem die Tore zu psychologisch wichtigen Zeitpunkten fielen. In einer hart umkämpften Partie, in der Neuhütten leidenschaftlich dagegenhielt, war es Robbie Häcker (44.), der unmittelbar vor dem Pausenpfiff die Führung für Sülzbach erzielte. Mit diesem Rückenwind kontrollierte die Heimelf auch den zweiten Durchgang. In der 60. Minute sorgte Adrian Kolbus mit dem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Neuhütten bemühte sich in der Schlussphase zwar um den Anschluss, fand aber gegen die abgeklärte Sülzbacher Hintermannschaft kein Durchkommen mehr.
In Heinsheim erlebten die Fans eine Schlussphase, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Die Hausherren schienen nach Toren von Kevin Carvalho (39.), Noah Dürr (47.) und Patrick Carvalho (83.) beim Stand von 3:0 bereits wie der sichere Sieger. Doch die SGM Neudenau/Siglingen startete eine furiose Aufholjagd in den Schlussminuten: Julian Schnitzler (88., 90.) brachte die Gäste mit einem schnellen Doppelpack wieder auf 3:2 heran. Heinsheim musste in der Nachspielzeit noch einmal kräftig zittern, rettete den knappen Vorsprung jedoch mit letzter Kraft und viel Herzblut über die Ziellinie.
Vor einer stattlichen Kulisse von 200 Zuschauern demonstrierte die Spvgg Möckmühl ihre offensive Klasse und ließ der Heimelf nicht den Hauch einer Chance. Die Gäste stellten die Weichen bereits in der Anfangsphase durch Daniel Puchner (4.) und Darius-Bogdan Galusca (10.) auf Sieg. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Möckmühl hungrig: Elias Fleps (57., 73.) und erneut Daniel Puchner (65.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Die SGM fand an diesem Tag kein Mittel gegen die spielfreudigen Gäste, die das Feld als hochverdiente Sieger verließen.
Der TSV Weinsberg lieferte vor 110 Zuschauern eine souveräne Vorstellung ab und ließ defensiv kaum etwas anbrennen. Aiwan Blasini (16.) eröffnete den Torreigen, bevor Kevin Afken (24.) per Foulelfmeter noch vor der halben Stunde erhöhte. Weinsberg kontrollierte das Geschehen nach Belieben und legte im zweiten Durchgang durch den zweiten Treffer von Aiwan Blasini (68.) nach. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Begegnung setzte Luca Ehmann (92.) in der Nachspielzeit. Langenbrettach bemühte sich zwar um Entlastung, konnte die deutliche Niederlage gegen effektive Weinsberger jedoch nicht verhindern.
In Löwenstein sahen die Fans ein klassisches Unentschieden zweier Mannschaften auf Augenhöhe. Die Hausherren erwischten den besseren Moment vor der Pause, als Dominik Geier (39.) die Führung markierte. Duttenberg kam jedoch mit viel Schwung aus der Kabine und drängte leidenschaftlich auf den Ausgleich. Belohnt wurde dieser Einsatz in der 62. Minute, als Leon Heichele zur Stelle war und zum 1:1 traf. In der verbleibenden Spielzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams den Siegtreffer suchten, doch letztlich blieb es bei der leistungsgerechten Punkteteilung.
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In Igersheim erlebten die Zuschauer ein packendes Duell auf Augenhöhe, bei dem die Führung mehrfach das Lager wechselte. Die Heimelf erwischte den besseren Start und ging durch Domenic Blazic (12.) früh in Führung. Harthausen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und investierte viel Energie, um den Ausgleich zu erzwingen, was Johannes Heidinger (33.) noch vor der Pause gelang. Im zweiten Durchgang blieb die Intensität hoch. In der 74. Minute durfte Igersheim erneut jubeln, als Mj Nocillas zum 2:1 traf. Doch die Freude währte nur kurz: Die Gäste bewiesen Moral und schlugen nur vier Minuten später durch Philipp Spießl (78.) zurück. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams die Entscheidung, doch es blieb bei der letztlich leistungsgerechten Punkteteilung.
Lange Zeit hielt der SSV Gaisbach gegen die favorisierten Gäste aus Michelbach ordentlich dagegen, doch am Ende fiel das Ergebnis deutlich aus. Levin Offenhäußer (24.) brachte den SC Michelbach im ersten Durchgang in Front. In der Folge entwickelte sich eine zähe Partie, in der Gaisbach leidenschaftlich um den Ausgleich kämpfte, aber keine Lücke im gegnerischen Abwehrverbund fand. In der Schlussphase brachen bei den Hausherren schließlich alle Dämme. Innerhalb von nur 14 Minuten schraubten Benjamin Ramic (80.), Michael Blondowski (82.) und Niklas Meinhold (94.) das Ergebnis in die Höhe und besiegelten den am Ende souveränen Auswärtssieg der Michelbacher.
Der TV Niederstetten legte vor heimischem Publikum eine beeindruckende erste Halbzeit hin. Martin Borawski (12.) eröffnete den Torreigen, bevor Yannick Ziegler (28.) auf 2:0 erhöhte. Die Gäste der SGM antworteten zwar postwendend durch Christian Weißert (29.), doch Niederstetten blieb am Drücker und stellte durch Marco Döffinger (41.) den alten Abstand noch vor dem Pausenpfiff wieder her. Im zweiten Durchgang bemühte sich die SGM um den Anschluss, doch die Defensive der Hausherren stand stabil. In der 74. Minute sorgte Marvin Zschau mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. Der späte Treffer von Hannes Hornung (82.) war für die Gäste lediglich Ergebniskosmetik.
Vor 200 Zuschauern zeigte sich der TSV Dörzbach/Klepsau in Amrichshausen als die abgeklärtere Mannschaft. Die Gäste agierten taktisch äußerst diszipliniert und nutzten ihre Chancen in der ersten Halbzeit eiskalt aus. Nico Walz (28.) brach den Bann und markierte die Führung, woraufhin Simon Köder (41.) kurz vor dem Seitenwechsel auf 0:2 erhöhte. In der zweiten Halbzeit versuchte Amrichshausen mit viel Leidenschaft, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Defensive des TSV ließ kaum nennenswerte Gelegenheiten zu. So blieb es beim verdienten Auswärtssieg der Dörzbacher, die ihre Punkte mit auf die Heimreise nahmen.
In Verrenberg entwickelte sich vor 120 Zuschauern ein dramatisches Spiel, das vor allem von der Spannung in der Schlussphase lebte. Elmir Korjenic (30.) brachte die TSG Verrenberg in der ersten Halbzeit in Führung. Die Hausherren schienen die Partie lange Zeit unter Kontrolle zu haben, gerieten jedoch in der 73. Minute in Bedrängnis, als Daniel Weippert mit Rot vorzeitig vom Feld musste. In Unterzahl verteidigte Verrenberg leidenschaftlich, doch die SGM Niedernhall/Weißbach warf in den letzten Minuten alles nach vorne. Der unermüdliche Einsatz der Gäste wurde in der 86. Minute belohnt, als Max Leiser den Ball zum 1:1-Endstand über die Linie drückte.
Ein torreiches Debakel erlebte die SGM Bitzfeld-Schwabbach vor 90 Zuschauern gegen den entfesselten VfB Bad Mergentheim. Die Gäste spielten sich von Beginn an in einen wahren Rausch und entschieden die Partie bereits in der ersten Halbzeit. Stefan Haun (9.), ein Doppelpack von Paul Meinczinger (19., 26.), Marvin Heinzl (34.) und Pablo Riveros (41.) sorgten für eine schockierende 0:5-Pausenführung. Bad Mergentheim ließ auch nach dem Seitenwechsel nicht locker und kontrollierte das Geschehen nach Belieben. Quentin Schmitt (65.) und Stefan Petrovski (80.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe und machten die einseitige Begegnung perfekt.
Die SG Taubertal/Röttingen feierte in Kupferzell einen souveränen Auswärtserfolg, der durch Tore zu psychologisch wichtigen Zeitpunkten eingeleitet wurde. Bastian Landwehr (25.) brachte die Gäste Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Praktisch mit dem ersten Angriff nach dem Seitenwechsel schockte Felix Krumpiegl (47.) die Heimelf mit dem zweiten Treffer. Kupferzell bemühte sich in der Folge zwar um Offensivaktionen, fand jedoch gegen die sicher stehende Abwehrreihe der Gäste kaum Mittel. In der 79. Minute machte Luca Waldmann mit dem 0:3 endgültig alles klar und besiegelte die Niederlage der Kupferzeller.
Vor 220 Zuschauern gab es in Bieringen keine Tore zu sehen. In einer Partie, die vor allem durch taktische Disziplin und hart geführte Zweikämpfe im Mittelfeld geprägt war, neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Die Defensivreihen auf beiden Seiten standen äußerst stabil und ließen kaum nennenswerte Torchancen zu. Während die SGM versuchte, über den Kampf ins Spiel zu finden, hielt Creglingen mit viel Ruhe und Ordnung dagegen. Am Ende blieb es bei einem torlosen Unentschieden, das den Spielverlauf widerspiegelte und beiden Teams einen Zähler einbrachte.
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