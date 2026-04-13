Schluchtern in 9:0-Torlaune, Duttenberg siegt 4:3, Bad Mergentheim top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Franken war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
FSV Schwaigern II – SGM NordHeimHausen 1:1
Vor 130 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes Duell, in dem sich der FSV Schwaigern II und die SGM NordHeimHausen am Ende die Punkte teilten. Die Gäste erwischten den besseren Zeitpunkt für den ersten Treffer, als Enrique Mora in der 40. Minute die Führung zum 0:1 erzielte. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Gäste den knappen Vorsprung über die Zeit retten. Doch die Schwaigerner Reserve gab nicht auf und drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich. In der 87. Minute belohnte Linus Kostal die Bemühungen der Hausherren und markierte den viel umjubelten Treffer zum 1:1-Endstand.
Sportfreunde Lauffen II – GSV Eibensbach 1:0
Ein früher Treffer per Strafstoß entschied die Begegnung zwischen den Sportfreunden Lauffen II und dem GSV Eibensbach. Bereits in der 8. Minute bekamen die Gastgeber einen Foulelfmeter zugesprochen, den Rico Bezold sicher zum 1:0 verwandelte. In der Folge entwickelte sich eine kampfbetonte Partie, in der Eibensbach alles versuchte, um zum Ausgleich zu kommen. Die Defensive der Lauffener Reserve stand jedoch stabil und verteidigte den knappen Vorsprung über die gesamte restliche Spielzeit, sodass der frühe Treffer von Bezold letztlich für den Heimsieg reichte.
SV Schluchtern – SV Heilbronn am Leinbach 9:0
Der SV Schluchtern lieferte vor 100 Zuschauern eine Machtdemonstration ab und feierte ein Schützenfest gegen den SV Heilbronn am Leinbach. Überragender Akteur des Tages war Michele Varallo, der insgesamt 4 Tore erzielte (9. Minute, 45. Minute, 61. Minute und 90. Minute). Zur deutlichen Pausenführung trugen außerdem Luca Janoschka in der 25. Minute und Moritz Frank in der 38. Minute bei. Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Hausherren nicht locker: Soner Bostan traf in der 53. Minute, bevor Ramazan Kandazoglu in der 63. Minute das Ergebnis weiter in die Höhe schraubte. Den Schlusspunkt setzte erneut Moritz Frank in der 86. Minute mit seinem zweiten Treffer, bevor Varallo in der Schlussminute das Ergebnis auf 9:0 stellte.
TGV Dürrenzimmern – Spvgg Heinriet 1:0
In einer ereignisreichen Partie vor 57 Zuschauern behielt der TGV Dürrenzimmern knapp die Oberhand gegen die Spvgg Heinriet. Bereits in der 24. Minute hatten die Hausherren die große Chance zur Führung, doch Marcel Übelhör scheiterte mit einem Foulelfmeter am stark reagierenden Torwart Kevin Walleth. Dennoch ließen sich die Gastgeber nicht entmutigen und kamen kurz nach dem Seitenwechsel zum Erfolg. Justin Görtz erzielte in der 51. Minute das goldene Tor des Tages. Heinriet versuchte in der verbleibenden Spielzeit zwar noch einmal alles, konnte die kompakte Defensive von Dürrenzimmern jedoch nicht mehr überwinden.
SC Abstatt – SV Leingarten 1:5
Der SC Abstatt erwischte einen Traumstart, als Emin Karaman bereits in der 2. Minute zur frühen Führung gegen den SV Leingarten traf. Die Gäste ließen sich durch den frühen Rückstand jedoch nicht aus dem Konzept bringen und übernahmen im zweiten Durchgang das Kommando. Robin Guldi glich in der 48. Minute aus, woraufhin Johannes Werner in der 66. Minute die Partie komplett drehte. Danach folgte eine furiose Schlussphase von Robin Guldi, der mit zwei weiteren Treffern in der 72. Minute und der 86. Minute seinen Hattrick perfekt machte. In der Nachspielzeit besorgte Justin Rube in der 90.+1 Minute schließlich den deutlichen 1:5-Endstand für die Gäste.
TSV Güglingen – SGM MassenbachHausen 0:4
Die SGM MassenbachHausen präsentierte sich beim TSV Güglingen äußerst effizient und sicherte sich einen deutlichen Auswärtssieg. Bereits in der 7. Minute stellte Kimi Eberling die Weichen mit dem 0:1 auf Sieg. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Paul Rücker in der 40. Minute auf 0:2. Auch nach der Pause blieb die SGM am Drücker und sorgte durch Beat Fischer in der 47. Minute für die Vorentscheidung. In der Schlussphase krönte Kimi Eberling seine starke Leistung mit seinem zweiten Treffer des Tages und markierte in der 90. Minute den 0:4-Endstand.
TSV Talheim 1895 – TSV Cleebronn 3:1
Der TSV Talheim 1895 bewies Moral und drehte die Partie gegen den TSV Cleebronn zu seinen Gunsten. Die Gäste gingen zunächst durch Robin Lägler in der 33. Minute in Führung und nahmen den knappen Vorsprung mit in die Pause. Im zweiten Durchgang erhöhte Talheim jedoch den Druck: Oliver Kreh erzielte in der 50. Minute den Ausgleich, bevor Julian Bertsch nur 6 Minuten später in der 56. Minute für die Führung der Hausherren sorgte. Cleebronn warf am Ende noch einmal alles nach vorne, doch erneut Julian Bertsch machte in der 88. Minute mit seinem zweiten Treffer alles klar und besiegelte den 3:1-Heimsieg.
SGM Fürfeld-Bonfeld – VfL Brackenheim 2:1
In einer packenden Begegnung sicherte sich die SGM Fürfeld-Bonfeld einen knappen Heimsieg gegen den VfL Brackenheim. Nachdem die erste Hälfte torlos geblieben war, kamen die Gäste besser aus der Kabine und gingen durch Frank Silvain Teku in der 48. Minute mit 0:1 in Führung. Die Reaktion der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 65. Minute verwandelte Lukas Krämer einen Handelfmeter sicher zum Ausgleich. Die SGM blieb am Drücker und belohnte sich schließlich in der 74. Minute, als Kevin Oliveira den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:1-Endstand erzielte.
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VfL Obereisesheim – TSV Ellhofen 1906 5:0
Der VfL Obereisesheim feierte einen deutlichen Heimerfolg gegen den TSV Ellhofen 1906. Bereits in der 22. Minute eröffnete Akay Gültekin den Torreigen und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Ramazan Aras in der 52. Minute auf 2:0. In der Folge avancierte Baris Yener zum Doppeltorschützen, indem er erst in der 58. Minute das 3:0 markierte und in der 82. Minute den Spielstand auf 4:0 schraubte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Mehmet Ali Cümen in der 90. Minute mit dem Treffer zum 5:0-Endstand.
SGM Langenbrettach – TSV Hardthausen 0:3
Der TSV Hardthausen entführte mit einem souveränen Auftritt 3 Punkte aus Langenbrettach. Die Gäste erwischten einen Start nach Maß, als Leon Kulida bereits in der 8. Minute zur frühen 0:1-Führung traf. Noch vor der Pause konnte Robin Uhlschmied in der 29. Minute auf 0:2 erhöhen. Die SGM Langenbrettach bemühte sich im zweiten Durchgang um den Anschluss, doch Markus Schuller sorgte in der 60. Minute mit dem 0:3 für die endgültige Entscheidung zugunsten der Gäste.
TSV Löwenstein – SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn 1:5
Die SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn setzte sich deutlich beim TSV Löwenstein durch. Dabei gingen die Gäste in der 12. Minute durch Nick Bezold zunächst in Führung. Löwenstein zeigte jedoch Moral und kam durch Patrick Abele in der 32. Minute zum 1:1-Ausgleich. Die Freude der Hausherren währte jedoch nur kurz, da Jannik Mall in der 38. Minute die SGM wieder in Front brachte. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Markus Schmelcher in der 43. Minute auf 1:3. Im zweiten Durchgang legte erneut Markus Schmelcher in der 58. Minute nach, bevor Rene Lebküchner in der 65. Minute den 1:5-Endstand besiegelte.
SC Amorbach – VfB Neuhütten 5:2
In einer torreichen Begegnung behielt der SC Amorbach gegen den VfB Neuhütten die Oberhand. Dabei erwischten die Gäste den besseren Start durch den Treffer von Patrick Köhler in der 6. Minute. Markus Wegle glich in der 31. Minute für Amorbach aus, doch Jean-Pierre Löffler brachte Neuhütten in der 37. Minute erneut in Führung. Noch vor dem Pausenpfiff drehte Amorbach die Partie durch Ferit Orgo in der 45. Minute und Ali-Metin Olgun in der 45.+1 Minute zum 3:2. In der zweiten Halbzeit sorgten Markus Wegle mit seinem zweiten Tor in der 75. Minute und Rinor Nuhiu in der 87. Minute für den deutlichen 5:2-Heimsieg.
SG Bad Wimpfen – SGM Neudenau/Siglingen 4:1
Vor 90 Zuschauern sicherte sich die SG Bad Wimpfen einen Heimsieg gegen die SGM Neudenau/Siglingen. Matthias Geiger brachte die Heimelf bereits in der 4. Minute in Führung. Die Gäste antworteten in der 16. Minute durch den Ausgleichstreffer von Julian Schnitzler. In der zweiten Halbzeit übernahm Bad Wimpfen wieder das Kommando: Matthias Geiger verwandelte in der 66. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung. Ben Straub erhöhte in der 75. Minute auf 3:1, ehe erneut Matthias Geiger in der 88. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages den 4:1-Endstand herstellte.
SV Sülzbach – Spvgg Möckmühl 2:2
In Sülzbach sahen 80 Zuschauer ein Unentschieden zwischen dem SV Sülzbach und der Spvgg Möckmühl. Die Gäste gingen früh durch Lukas Stammer in der 5. Minute in Führung. Jonas Kleiner glich in der 21. Minute per Foulelfmeter für die Hausherren aus. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff brachte Raphael Ferreira dos Santos Möckmühl in der 45. Minute erneut in Front. Im zweiten Durchgang kämpfte Sülzbach um den Punktgewinn und wurde in der 71. Minute durch den Treffer von Maurice Junge zum 2:2 belohnt. In der Nachspielzeit sah Dennis Balb von der Spvgg Möckmühl in der 94. Minute noch die Gelb-Rote Karte.
TSV Heinsheim – TSV Weinsberg 0:4
Vor 100 Zuschauern feierte der TSV Weinsberg einen ungefährdeten Auswärtssieg beim TSV Heinsheim. Kurz vor der Pause brach Kevin Afken in der 41. Minute den Bann und erzielte das 0:1. Im zweiten Durchgang bauten die Gäste ihre Führung konsequent aus. Niklas Reiff traf in der 61. Minute zum 0:2, woraufhin Luca Ehmann in der 74. Minute auf 0:3 erhöhte. Den Schlusspunkt unter die einseitige Begegnung setzte Steven Schneiders in der 88. Minute mit dem Tor zum 0:4-Endstand.
SGM Höchstberg/Tiefenbach – TSV Duttenberg 3:4
In einer dramatischen Partie vor 125 Zuschauern setzte sich der TSV Duttenberg knapp bei der SGM Höchstberg/Tiefenbach durch. Die SGM legte stark los durch Tore von Sven Schmelcher in der 10. Minute und Dennis Knapp in der 15. Minute. Luca Förch verkürzte in der 33. Minute auf 2:1, doch Joshua Gehrig stellte in der 43. Minute den alten Abstand zum 3:1-Pausenstand wieder her. In der Schlussphase drehte Duttenberg das Spiel: Ein Eigentor von Malik Abdel Fattah in der 77. Minute brachte das 3:2, bevor erneut Luca Förch in der 79. Minute ausglich. In der 90. Minute markierte Leon Heichele den 3:4-Siegtreffer. Torschütze Dennis Knapp sah in der 94. Minute noch die Gelb-Rote Karte.
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TV Niederstetten – SC Michelbach/Wald 2:0
Der TV Niederstetten sicherte sich vor heimischem Publikum einen souveränen Arbeitssieg gegen den SC Michelbach/Wald. Die Weichen wurden bereits früh gestellt, als Marvin Zschau in der 12. Minute goldrichtig stand und die Führung für die Hausherren besorgte. Michelbach/Wald bemühte sich in der Folge um Spielanteile, fand aber selten eine Lücke im Abwehrverbund der Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel sorgte der TV Niederstetten schließlich für die Vorentscheidung: Jan Ziegler-Schulz markierte in der 59. Minute den Treffer zum 2:0-Endstand. In der verbleibenden halben Stunde kontrollierte Niederstetten das Geschehen geschickt und ließ keine nennenswerten Chancen der Gäste mehr zu.
1. FC Igersheim – SGM Künzelsau-Ingelfingen 1:1
In einer ausgeglichenen Partie teilten sich der 1. FC Igersheim und die SGM Künzelsau-Ingelfingen die Punkte. Die Heimelf erwischte den besseren Start und ging durch Marvin Sauer bereits in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. Die Freude der Igersheimer währte jedoch nicht allzu lange, da die Gäste nach einer knappen halben Stunde eine große Chance zum Ausgleich erhielten. Ejmad Demaku übernahm die Verantwortung und verwandelte in der 29. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 1:1. Im weiteren Verlauf neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend im Mittelfeld, sodass es trotz Bemühungen auf beiden Seiten beim Unentschieden blieb.
SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen – SSV Gaisbach 1:1
Ein intensives Duell auf Augenhöhe lieferten sich die SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen und der SSV Gaisbach. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang den Gastgebern der psychologisch wichtige Führungstreffer, als Valentin Zeller in der 44. Minute zum 1:0 einnetzte. Doch der SSV Gaisbach kam entschlossen aus der Kabine zurück und suchte den schnellen Abschluss. Die Belohnung folgte prompt: Bjarne Böhm markierte in der 52. Minute den Ausgleich zum 1:1. In der restlichen Spielzeit blieb die Partie hart umkämpft, doch keine der beiden Mannschaften konnte den entscheidenden Lucky Punch setzen, was am Ende in einer Punkteteilung mündete.
TSV Dörzbach/Klepsau – SGM Niedernhall/Weißbach 3:2
In Dörzbach erlebten die Zuschauer eine spannende Begegnung, die erst in der dramatischen Nachspielzeit ihren endgültigen Abschluss fand. Der TSV Dörzbach/Klepsau legte furios los und konnte sich auf seinen Torjäger verlassen: Simon Köder traf zunächst in der 22. Minute zur Führung und legte in der 35. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:0 nach. Als Mika Herrmann in der 68. Minute auf 3:0 erhöhte, schien die Messe bereits gelesen. Doch die SGM Niedernhall/Weißbach bewies Moral und startete eine späte Aufholjagd. Sinan Akin verkürzte in der 84. Minute per Handelfmeter auf 3:1, bevor Cedrik Preyer in der 90.+4 Minute noch der Anschlusstreffer zum 3:2 gelang. Am Ende rettete Dörzbach/Klepsau den knappen Sieg jedoch über die Zeit.
SC Amrichshausen – VfB Bad Mergentheim 0:4
Der VfB Bad Mergentheim feierte einen deutlichen Auswärtssieg beim SC Amrichshausen, profitierte dabei jedoch auch vom Pech der Hausherren. Nach einer torlosen ersten Stunde brach der Bann in der 60. Minute, als Peter Kempf ein unglückliches Eigentor zur Führung für die Gäste unterlief. Nur drei Minuten später erhöhte Marvin Heinzl in der 63. Minute auf 0:2. Die endgültige Entscheidung fiel kurz vor dem Ende, als dem SC Amrichshausen durch Jonas Oechsle in der 87. Minute ein weiteres Eigentor zum 0:3 unterlief. Den Schlusspunkt unter die einseitige Schlussphase setzte Sahin Cangul, der in der 90.+3 Minute zum 0:4-Endstand traf.
TSG Verrenberg – SG Taubertal/Röttingen 0:0
In einer defensiv geprägten Partie vor 120 Zuschauern trennten sich die TSG Verrenberg und die SG Taubertal/Röttingen torlos. Über die gesamte Spielzeit hinweg neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, wobei die Abwehrreihen auf beiden Seiten kaum nennenswerte Großchancen zuließen. Trotz einiger Bemühungen in der Schlussphase fehlte es beiden Offensivabteilungen an der nötigen Durchschlagskraft, um den gegnerischen Torhüter ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. So blieb es am Ende beim 0:0, mit dem beide Mannschaften jeweils einen Zähler auf ihr Konto verbuchen konnten.
SGM Bitzfeld-Schwabbach – SV Harthausen 1970 0:1
Ein einziger Treffer entschied die Begegnung zwischen der SGM Bitzfeld-Schwabbach und dem SV Harthausen 1970. In einem Spiel, das lange Zeit von Taktik und Vorsicht geprägt war, suchte Harthausen im zweiten Durchgang die Entscheidung. In der 54. Minute war es schließlich Tim Pflüger, der die Lücke in der gegnerischen Abwehr fand und das 0:1 erzielte. Die SGM Bitzfeld-Schwabbach warf in der restlichen Spielzeit zwar noch einmal alles nach vorne, konnte die kompakt stehende Defensive der Gäste jedoch nicht mehr knacken, wodurch der SV Harthausen die drei Punkte entführte.
TSV Kupferzell – FC Creglingen 2:0
Der TSV Kupferzell unterstrich seine Heimstärke und besiegte den FC Creglingen mit 2:0. Nach einer halben Stunde gelang den Gastgebern der Durchbruch, als Moritz Jakesch in der 30. Minute zum 1:0 traf. Mit dieser Führung im Rücken agierte Kupferzell im zweiten Durchgang abgeklärt und suchte die Entscheidung durch Konter. In der 54. Minute war es schließlich Finn Brander, der auf 2:0 erhöhte und damit für klare Verhältnisse sorgte. Creglingen bemühte sich zwar um den Anschlusstreffer, blieb gegen die aufmerksame Hintermannschaft der Kupferzeller jedoch ohne Erfolg.
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