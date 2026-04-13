Schluchtern in 9:0-Torlaune, Duttenberg siegt 4:3, Bad Mergentheim top

Vor 130 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes Duell, in dem sich der FSV Schwaigern II und die SGM NordHeimHausen am Ende die Punkte teilten. Die Gäste erwischten den besseren Zeitpunkt für den ersten Treffer, als Enrique Mora in der 40. Minute die Führung zum 0:1 erzielte. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Gäste den knappen Vorsprung über die Zeit retten. Doch die Schwaigerner Reserve gab nicht auf und drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich. In der 87. Minute belohnte Linus Kostal die Bemühungen der Hausherren und markierte den viel umjubelten Treffer zum 1:1-Endstand.

Ein früher Treffer per Strafstoß entschied die Begegnung zwischen den Sportfreunden Lauffen II und dem GSV Eibensbach. Bereits in der 8. Minute bekamen die Gastgeber einen Foulelfmeter zugesprochen, den Rico Bezold sicher zum 1:0 verwandelte. In der Folge entwickelte sich eine kampfbetonte Partie, in der Eibensbach alles versuchte, um zum Ausgleich zu kommen. Die Defensive der Lauffener Reserve stand jedoch stabil und verteidigte den knappen Vorsprung über die gesamte restliche Spielzeit, sodass der frühe Treffer von Bezold letztlich für den Heimsieg reichte.

SV Schluchtern – SV Heilbronn am Leinbach 9:0

Der SV Schluchtern lieferte vor 100 Zuschauern eine Machtdemonstration ab und feierte ein Schützenfest gegen den SV Heilbronn am Leinbach. Überragender Akteur des Tages war Michele Varallo, der insgesamt 4 Tore erzielte (9. Minute, 45. Minute, 61. Minute und 90. Minute). Zur deutlichen Pausenführung trugen außerdem Luca Janoschka in der 25. Minute und Moritz Frank in der 38. Minute bei. Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Hausherren nicht locker: Soner Bostan traf in der 53. Minute, bevor Ramazan Kandazoglu in der 63. Minute das Ergebnis weiter in die Höhe schraubte. Den Schlusspunkt setzte erneut Moritz Frank in der 86. Minute mit seinem zweiten Treffer, bevor Varallo in der Schlussminute das Ergebnis auf 9:0 stellte.

TGV Dürrenzimmern – Spvgg Heinriet 1:0

In einer ereignisreichen Partie vor 57 Zuschauern behielt der TGV Dürrenzimmern knapp die Oberhand gegen die Spvgg Heinriet. Bereits in der 24. Minute hatten die Hausherren die große Chance zur Führung, doch Marcel Übelhör scheiterte mit einem Foulelfmeter am stark reagierenden Torwart Kevin Walleth. Dennoch ließen sich die Gastgeber nicht entmutigen und kamen kurz nach dem Seitenwechsel zum Erfolg. Justin Görtz erzielte in der 51. Minute das goldene Tor des Tages. Heinriet versuchte in der verbleibenden Spielzeit zwar noch einmal alles, konnte die kompakte Defensive von Dürrenzimmern jedoch nicht mehr überwinden.

SC Abstatt – SV Leingarten 1:5

Der SC Abstatt erwischte einen Traumstart, als Emin Karaman bereits in der 2. Minute zur frühen Führung gegen den SV Leingarten traf. Die Gäste ließen sich durch den frühen Rückstand jedoch nicht aus dem Konzept bringen und übernahmen im zweiten Durchgang das Kommando. Robin Guldi glich in der 48. Minute aus, woraufhin Johannes Werner in der 66. Minute die Partie komplett drehte. Danach folgte eine furiose Schlussphase von Robin Guldi, der mit zwei weiteren Treffern in der 72. Minute und der 86. Minute seinen Hattrick perfekt machte. In der Nachspielzeit besorgte Justin Rube in der 90.+1 Minute schließlich den deutlichen 1:5-Endstand für die Gäste.

TSV Güglingen – SGM MassenbachHausen 0:4

Die SGM MassenbachHausen präsentierte sich beim TSV Güglingen äußerst effizient und sicherte sich einen deutlichen Auswärtssieg. Bereits in der 7. Minute stellte Kimi Eberling die Weichen mit dem 0:1 auf Sieg. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Paul Rücker in der 40. Minute auf 0:2. Auch nach der Pause blieb die SGM am Drücker und sorgte durch Beat Fischer in der 47. Minute für die Vorentscheidung. In der Schlussphase krönte Kimi Eberling seine starke Leistung mit seinem zweiten Treffer des Tages und markierte in der 90. Minute den 0:4-Endstand.

TSV Talheim 1895 – TSV Cleebronn 3:1

Der TSV Talheim 1895 bewies Moral und drehte die Partie gegen den TSV Cleebronn zu seinen Gunsten. Die Gäste gingen zunächst durch Robin Lägler in der 33. Minute in Führung und nahmen den knappen Vorsprung mit in die Pause. Im zweiten Durchgang erhöhte Talheim jedoch den Druck: Oliver Kreh erzielte in der 50. Minute den Ausgleich, bevor Julian Bertsch nur 6 Minuten später in der 56. Minute für die Führung der Hausherren sorgte. Cleebronn warf am Ende noch einmal alles nach vorne, doch erneut Julian Bertsch machte in der 88. Minute mit seinem zweiten Treffer alles klar und besiegelte den 3:1-Heimsieg.

SGM Fürfeld-Bonfeld – VfL Brackenheim 2:1

In einer packenden Begegnung sicherte sich die SGM Fürfeld-Bonfeld einen knappen Heimsieg gegen den VfL Brackenheim. Nachdem die erste Hälfte torlos geblieben war, kamen die Gäste besser aus der Kabine und gingen durch Frank Silvain Teku in der 48. Minute mit 0:1 in Führung. Die Reaktion der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 65. Minute verwandelte Lukas Krämer einen Handelfmeter sicher zum Ausgleich. Die SGM blieb am Drücker und belohnte sich schließlich in der 74. Minute, als Kevin Oliveira den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:1-Endstand erzielte.