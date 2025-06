Schlossstadion: Baustart mit Super-Walze

Im Schlossstadion haben schon viele erfolgreiche Sportler auf Asche trainieren müssen. Das ist nicht mehr zeitgemäß – und soll bald endlich der Geschichte angehören. Eine moderne Kunststofflaufbahn (Tartanbahn) soll her. Freuen dürfen sich aber nicht nur die Leichtathleten von TuS, TK und anderen Vereinen, sondern auch die Fußballer: Sie sollen im Frühjahr, spätestens im Sommer 2027 auf Kunstrasen kicken können. Bei einem Pressetermin am Freitag im Stadion hat die Stadtverwaltung signalisiert: „Hier tut sich was.“ Bereits in wenigen Wochen, voraussichtlich Mitte Juli, sollen die Bauarbeiten sichtbar werden.

Der Startschuss für das gut vier Millionen Euro teure Modernisierungsprojekt fällt mit einem wahren Schwergewicht. In der kommenden Woche soll ein Unternehmen damit beauftragt werden, den Boden des Stadions mithilfe einer rund 30 Tonnen schweren Spezialwalze so zu verdichten, dass die Torflinsen im Erdreich plattgedrückt werden. Wegen des Untergrunds aus Lehm und Torf hatte es Befürchtungen gegeben, nach denen der Boden wegen der lockeren Schichten absacken könnte. Die Spezialwalze soll durch ihr enormes Gewicht und zusätzlich durch Schwingungen dafür sorgen, dass die 13.000 Quadratmeter Boden bis in eine Tiefe von drei Metern verdichtet werden.

Geplant ist Großes: Der Hybridrasen weicht einem modernen Kunstrasen-Spielfeld, die Aschelaufbahn einer rund 400 Meter langen Tartanbahn, zudem kommt eine moderne Anlage für Hoch- und Weitsprung, LED-Flutlicht – und auch die in die Jahre gekommene Tribüne soll wieder flott gemacht werden. Bürgermeister Klaus Krützen erklärt, dass 3,9 Millionen Euro im Haushalt für die Sanierung des Stadions selbst eingeplant sind, zudem 350.000 Euro für die Sanierung der Tribüne. Der Rathaus-Chef betont auch hier, dass all das erst möglich sei, seitdem die Stadt raus ist aus der Haushaltssicherung.

Geschaffen werden „adäquate Trainingsbedingungen“, sagt Klaus Krützen, der auch auf das Sportabitur in Grevenbroich schaut: Stadtweit gebe es fünf Oberstufen, bisher aber keine angemessene Infrastruktur für Schüler, die im Abitur mit ihren sportlichen Fähigkeiten punkten wollen. Das soll sich ändern. Was Krützen wichtig ist: Letztlich zahlt die Allgemeinheit fürs Stadion, und diese Allgemeinheit soll es künftig auch nutzen können. Dafür soll ein Konzept entwickelt werden. Losgelöst von sportlichen Aspekten denkt der Bürgermeister beispielsweise an Veranstaltungen wie ein Open-Air-Kino, das in den Sommermonaten im Stadion stattfinden könnte.

Nutzungsmöglichkeiten werden beratschlagt

Über die Nutzungsmöglichkeiten von morgen wird aber noch im Detail beraten. Die Sportvereine sollen dabei mit am Tisch sitzen. Fachbereichsleiter Thomas Staff spricht von einem spannenden Projekt. Und er skizziert, wie es im Stadion weitergeht, wenn die Walze durch ist: So ist der Zeitraum von Oktober bis April 2026, wenn aufgrund der Witterung keine Arbeiten etwa am Kunstrasen möglich sind, für die Sanierung der Tribüne geblockt. Am Betonkörper gibt es einige Abplatzer und Risse, die beseitigt werden müssen. Das Bauwerk, auf dem bei Turnieren mehrere Hundert Menschen Platz finden, soll für die kommenden Jahrzehnte fit gemacht werden und künftig auch über eine rutschfeste Beschichtung verfügen.

Im Frühjahr 2026 geht’s dann an den Bau des Herzstücks der Anlage: ans Spielfeld und an die Tartanbahn. Mit der Planung ist das Dürener Büro Reepel-Schirmer beauftragt, das sich auf Landschaftsarchitektur spezialisiert hat. Die Schnittstellen werden klar definiert, alle Pläne von nun an eng mit der Sportverwaltung abgestimmt.

Bis zum Ende der Bauarbeiten werden die Sportler, die sich sonst unweit des städtischen Wahrzeichens betätigen, auf andere Anlagen ausweichen müssen. Das gilt bereits seit März. Damals war ausgerechnet unter dem Spielfeld eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden . Um den Sprengkörper zu bergen, war ein Loch auf dem Platz ausgehoben worden, der Platz wurde im Anschluss auch mit Blick auf die ohnehin in Kürze beginnende Sanierung nicht wiederhergestellt. Zahlreiche kleinere Löcher auf dem Spielfeld deuten nicht etwa auf die Aktivitäten eines Maulwurfs hin, sondern auf weitere Stellen, an denen die Kampfmittel-Experten nach Munitionsresten aus Kriegstagen gesucht hatten. Gefunden wurde letztlich aber nur noch harmloser Metallschrott.