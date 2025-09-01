Schloßberg und Mitterdorf patzen – Ränkam lachender Dritter

Erneuter Führungswechsel in der Kreisliga Ost! Der bisherige Tabellenführer SG Schloßberg gab bei Aufsteiger Miltach spät eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand, musste sich mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Eine Führung verspielte auch die SpVgg Mitterdorf, die das Heimspiel gegen Willmering-Waffenbrunn mit 1:2 verlor. Die WiWa feierte ihren doppelt erfolgreichen Spielertrainer Jakub Süsser. Lachender Dritter ist der FC Ränkam. Das Herrmann-Gefolge erkämpfte sich einen 3:1-Heimsieg gegen Chamerau und erobert die Tabellenführung. Für ein Spektakel zeichnete derweil die SG Regental verantwortlich. Mal wieder. Nach einem schnellen 0:2-Rückstand drehte der Liganeuling auf. Top-Torjäger Luis Lommer erzielte vier Tore hintereinander und führte sein Team zum 4:3-Auswärtserfolg.



Der 1. FC Miltach und die SG Schloßberg, die die Tabellenspitze räumen musste, lieferten ihren 200 Zuschauern am vergangenen Wochenende eine Partie auf Augenhöhe. In der ersten Halbzeit kam keiner der beiden Kontrahenten zum Abschluss, in der zweiten Hälfte netzte Rene Schulz in der 53. Minute und Samuel Burgfeld in der 74. für die SG Schloßberg ein, doch ab der 80. Minute durften die Gäste durch die Zeitstrafe für Marc Meister in Unterzahl ran, was Michael Neumeier in der 81. Minute und Max Bretzl in der 82. Minute zum Ausgleich nutzen konnten. Schiedsrichter: Horst Lang, Willi Greber, Max Ebneth







Mit fünf Buden holte sich die SG Zandt/Vilzing II vor 70 Schaulustigen bei der SG Michelsdorf/Cham II die Maximalausbeute am siebten Spieltag. Maximilian Laumer brachte die Gäste in der 27. Minute in Front, Leo Schönberger legte noch in der ersten Hälfte nach (36.). Auch in der zweiten Halbzeit konnten die Gäste ihre Chancen verwerten, Laurin Hastreiter erhöhte in der 58. Minute, Jakob Kernbichl netzte in der 76. Minute ein und Vladimiro Giglio besiegelte in der 89. Minute den klaren Dreier für die SG Zandt/Vilzing II. Schiedsrichter: Stefan Grau, Lukas Höcherl, Daniel Saleki







Mit einem knappen Sieg sicherte sich die 1. SG Regental die volle Ausbeute vor 170 Zuschauern beim FC Untertraubenbach. In kürzester Zeit brachte Markus Dendorfer mit zwei Treffern in Folge die Hausherren in Front (3., 4.), doch Luis Philipp Lommer verkürzte in der 22. Minute, nahm den Elfer in der 35. Minute dankend an und glich somit aus und legte in der 43. Minute noch eine Bude drauf, bevor es in die Halbzeitpause ging. In der zweiten Hälfte netzte Luis Philipp Lommer erneut ein (70.). Kurz vor Schluss (89.) konnte Alexander Kleinert noch einen Anschlusstreffer für den FC landen, doch für mehr reichte es nicht. Schiedsrichter: Josef Baier, Xaver Bücherl, Wolfgang Pongratz







Einen Heimdreier sahen 250 Fans beim FC Ränkam am vergangenen Wochenende, zu Gast war der FC Chamerau. Mit einem Elfmeter, versenkt von Philipp Hartmann, gingen die Hausherren in der 13. Minute in Führung, Carlo Roiger erhöhte in der 25. Minute und David Kager brachte den Halbzeitstand auf 3:0 (34.). In Unterzahl durch die Ampelkarte für Philipp Hartmann durften die Gastgeber ab der 54. Minute weiter ran, Leon Irrgang konnte in der gleichen Minute somit eine Chance für die Gäste verwerten. In der Nachspielzeit gab es noch Zeitstrafen für Michael Achatz (90.+2., FC Chamerau) und Lukas Mühlbauer (90.+2. FC Ränkam). Schiedsrichter: Ralf Waworka, Marco Langer, Leonhard Fischer







Die Maximalausbeute sicherte sich auch die SpVgg Willmering-Waffenbrunn am vergangenen Spieltag zu Gast bei der SpVgg Mitterdorf vor 125 Zuschauern. Kurz vor der Pause brachte Stefan Schmid die Gastgeber noch in Führung (45.), doch Jakub Süsser glich nicht nur in der 68. Minute aus, sondern versenkte auch den Elfmeter in der 81. Minute gekonnt zum Dreier für die SpVgg Willmering-Waffenbrunn. Schiedsrichter: Hubert Scheinost, Matthias Götz, Kevin Schönemann







Bei der SG Schönthal-Premeischl durften die 225 Besucher für die Hausherren jubeln, zu Gast war die SG Waldmünchen/Geigant, die leer ausging. Den Siegestreffer landete Michael Dirnberger in der 45. Minute. In der zweiten Halbzeit gab es noch eine Zehn-Minuten-Strafe für Ali Aldakhawi (74., SG Waldmünchen/Geigant), was am Spielstand nichts mehr änderte. Schiedsrichter: Markus Pongratz, Georg Dietlinger, Franz Bucher







Mit fünf Buden holte sich die SpVgg Eschlkam den Dreier daheim. Der 1. FC Rötz musste sich vor 150 Schaulustigen geschlagen geben. Das 1:0 fiel in der 25. Minute, mit zwei Treffern in Folge erhöhte Maximilian Wellisch für die Hausherren (33., 36.). Einen Anschlusstreffer landete Benedikt Loibl in der 80. Minute für den 1. FC Rötz, doch Maximilian Wellisch legte in der 85. Minute nochmal nach und Tim Hammon besiegelte den Heimdreier in der 89. Minute. Schiedsrichter: Markus Rampp, Franz Hutter, Martin Wurm