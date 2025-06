Schloß Holte Meister - Türkgücü Güt. Vizemeister - Kastrioti steigt ab

Der letzte Spieltag stand in der Bezirksliga Staffel 2 in Westfalen an:



Spitzenreiter VfB Schloß Holte hatte die Meisterschaft am letzten Spieltag mit einem Heimsieg in der eigenen Hand. Dies gelang (4:2 gegen SV Werl-Aspe) und nun steht der VfB Schloß Holte als Meister und Aufsteiger in die Landesliga fest. Dieser Sieg war auch dringend nötig, da auch die Verfolger Türkgücü Gütersloh und SpVg Steinhagen ihre Spiele gewinnen konnten. Die Tabellenkonstellation blieb also unverändert.

Dadurch darf Türkgücü Gütersloh an der Aufstiegsrunde zur Landesliga teilnehmen.

Der erste Gegner ist dort der SVE Heessen (BZL8). Danach sind noch drei weitere Siege nötig.



Hier ein Überblick über die Aufstiegsrunde.



Auch im Tabellenkeller herrscht Hochspannung – SC Peckeloh II und SV Werl-Aspe sind bereits sicher abgestiegen.

FC Kastrioti Stukenbrock, SW Sende und TuS Ahmsen kämpften am letzten Spieltag, um nicht auf dem letzten Abstiegsplatz zu landen.



TuS Ahmsen verlor zwar gegen den Vizemeister (2:3 gegen Türkgücü Gütersloh), aber feierte trotzdem den Klassenerhalt, da keiner der Konkurrenten gewinnen konnte.

SW Sende sicherte sich mit einem spektakulären 4:4 Unentschieden beim SC Halle den Klassenerhalt, da FC Kastrioti Stukenbrock nach einer 3:2 Führung bis zu 81. Spielminute, noch mit 3:5 bei der SpVg Steinhagen verlor.

Dadurch muss nun der FC Kastrioti Stukenbrock den Gang in die Kreisliga A antreten.