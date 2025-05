Schloß Holte hat die Meisterschaft in der eigenen Hand + Abstiegskrimi

Der letzte Spieltag steht in der Bezirksliga Staffel 2 in Westfalen an:



Spitzenreiter VfB Schloß Holte verteidigte am letzten Spieltag seine Tabellenführung . Aber auch die Verfolger Türkgücü Gütersloh, SpVg Steinhagen und der FC Gütersloh II gewannen ihre Spiele deutlich. Dadurch bleibt die Tabellenkonstellation unverändert. VfB Schloß Holte besitzt einen Vorsprung von einem Punkt auf Türkgücü und drei Punkte vor Steinhagen (aber Tordifferenz von Steinhagen würde reichen, um mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage von Schloß Holte noch vorbeizuziehen).



Schloß Holte empfängt am Sonntag den SV Werl-Aspe (Platz 16, abgeschlagenes Schlusslicht) und hat die Meisterschaft in der eigenen Hand, mit einem Punkt Vorsprung vor Türkgücü und drei Punkten vor Steinhagen (aber Steinhagen hat das bessere Torverhältnis).



Türkgücü Gütersloh reist zum TuS Ahmsen (Platz 12, Abstiegskampf) und braucht einen Sieg, um zumindest die Vizemeisterschaft klarzumachen und vielleicht auf einen Patzer von Schloß Holte zu hoffen.



Steinhagen empfängt ebenfalls den Abstiegsbedrohten FC Kastrioti Stukenbrock (Platz 13, welcher unbedingt ein gutes Ergebnis erzielen muss, auch die Tordifferenz wird für Kastrioti wichtig), für Steinhagen zählt nur ein Sieg und muss auf ein Unentschieden von Türkgücü oder eine Niederlage von Schloß Holte hoffen, um noch die Vizemeisterschaft zu erreichen. Wenn beide Wunsch Szenarien eintreffen, reicht es sogar noch zur Meisterschaft.



Diese Mannschaften kämpfen auch um die begehrten ersten beiden Aufstiegsplätze.

Der FC Gütersloh II (Platz 4, drei Punkte und 8 Tore Abstand auf Platz 2, besitzt nur noch Außenseiter-Chancen).



Auch im Tabellenkeller herrscht Hochspannung – SC Peckeloh II und SV Werl-Aspe sind bereits sicher abgestiegen.

FC Kastrioti Stukenbrock, SW Sende und TuS Ahmsen kämpfen, um nicht auf dem letzten Abstiegsplatz zu landen.

FC Kastrioti Stukenbrock und der TuS Ahmsen trennten sich am vergangenen Wochenende im Abstiegskrimi mit einem 2:2 Unentschieden, dadurch verpasste der TuS Ahmsen erneut die Riesenchance auf den Klassenerhalt. Der SW Sende holte enorm wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt (3:2 gegen SC Hicret Bielefeld).



SW Sende und Kastrioti Stukenbrock trennen nur EIN TOR.



Das heißt sollten beide Mannschaften gleich viele Punkte holen, wird das Torverhältnis entscheiden, also auch eine knappe Niederlage, könnte einem von beiden Teams helfen.



Der TuS Ahmsen hat immer noch die besten Karten (drei Punkte Vorsprung auf beide, aber das schlechteste Torverhältnis). TuS Ahmsen würde es zum Klassenerhalt reichen, sollte einer der Konkurrenten nicht gewinnen.