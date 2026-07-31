Schlösser und Oberdrees: Welches Limit hat die Erfolgsgeschichte? Bezirksliga, Staffel 2: TuRa Germania Oberdrees ist spätestens seit dem dritten Platz in vergangenen Saison ein Topteam der Bezirksliga. Wie weit geht die Entwicklung unter Trainer Wolfgang Schlösser noch weiter? von Niklas Bien · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Wolfgang Schlösser hat den TuRa Germania Oberdrees zu einem Bezirksliga-Spitzenteam geformt – Foto: LaBima

Der TuRa Germania Oberdrees hat sich in den vergangenen Jahren längst in der Bezirksliga etabliert, die abgelaufene Spielzeit markiert aber eine neue Stufe in der Entwicklung des Dorfvereins. Oberdrees kam hinter den beiden Aufsteigern TuS Oberpleis und Blau-Weiß Friesdorf als Dritter ins Ziel, führte die Liga hinter den beiden Neu-Landesligisten an. "Es war die beste Saison der Vereinsgeschichte. Damit ist vieles bis alles gesagt. Wir sind das kleinste Dorf, mit dem kleinsten Etat. Von daher ist es einfach herausragend. Ich hoffe, dass dies jedem im Team, im Umfeld und auf den Rängen bewusst ist. Das letzte Jahr war alles andere als selbstverständlich", ordnet Cheftrainer Wolfgang Schlösser ein.

Eindrucksvolle Entwicklung in fünf Jahren "Wir müssen immer sehen, wo wir herkommen und wie unsere Philosophie und die Ausgangslage ist. Vor 5 Jahren, als ich in Oberdrees angefangen habe, waren wir de facto tot. Nur durch die Coronasaison davor und dem verbundenen Saisonabbruch haben wir uns gerettet gerettet", erinnert sich der 56-Jährige: "Wir haben erst jetzt die Möglichkeit, dank der guten Arbeit meiner Spieler Basti Gundlach und Mike Schnurpfeil in der Jugend, den ein oder anderen aus dem eigenen Stall heranzuführen." Die starke Entwicklung der vergangenen Jahre hat den Turn- und Rasensportverein in die oberen Tabellenregionen der Bezirksliga gespült und dem Team in der Staffel durchaus einen gewissen Status erarbeitet. Bei der Abfrage der möglichen Aufstiegsaspiranten – so viel darf an dieser Stelle schon verraten sein – fällt der Name Oberdrees immer wieder.

Schlösser: Jeder ist für seine Spielzeit verantwortlich Beim Dorfverein selbst wird man die Situation mit Sicherheit etwas zurückhaltender einordnen – und sich auf die Vorbereitung konzentrieren. "Man merkt, dass die Jungs voll mitziehen, auch wenn es zur Zeit knüppelhart ist", sagt Schlösser, der dieser Tage mit einem typischen Amateursportproblem umzugehen hat: "Wie immer wurmt mich, wie vermutlich viele Trainer im Amateurbereich, dass doch recht viele Spieler ihre Urlaube in die Vorbereitung legen." Eine Thematik, die der erfahrene Trainer durchaus rigoros angeht, wie er erklärt: "Dafür haben wir den Kader so ausgerichtet, dass wir auf allen Positionen doppelt besetzt sind. Jeder ist seines Glückes – beziehungsweise seiner Spielzeit – Schmied." >>> Das ist Wolfgang Schlösser Der Erfolgskader bleibt weitestgehend zusammen, muss allerdings auch drei schwerwiegende Abgänge auffangen. Adam Kokott schließt sich altersbedingt der zweiten Mannschaft an, Lukas Lünenbach steht nur noch als Standbyspieler zur Verfügung und Dennis Ratzke, langjähriger Stammkeeper, übernimmt ab sofort die Aufgabe des Torwart-Trainer. "Das sind alle drei Jungs, die die Mannschaft über Jahre hinweg getragen haben, die Gesichter des Vereines waren und nicht mir nichts dir nichts zu ersetzen sind", betont der Cheftrainer, der zudem auf Abdellah Laouamera verzichten muss. Der Verteidiger kehrt zum FV Bonn-Endenich zurück.