Wolfgang Schlösser hat den TuRa Germania Oberdrees zu einem Bezirksliga-Spitzenteam geformt – Foto: LaBima
Schlösser und Oberdrees: Welches Limit hat die Erfolgsgeschichte?
Bezirksliga, Staffel 2: TuRa Germania Oberdrees ist spätestens seit dem dritten Platz in vergangenen Saison ein Topteam der Bezirksliga. Wie weit geht die Entwicklung unter Trainer Wolfgang Schlösser noch weiter?
von Niklas Bien · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
Der TuRa Germania Oberdrees hat sich in den vergangenen Jahren längst in der Bezirksliga etabliert, die abgelaufene Spielzeit markiert aber eine neue Stufe in der Entwicklung des Dorfvereins. Oberdrees kam hinter den beiden Aufsteigern TuS Oberpleis und Blau-Weiß Friesdorf als Dritter ins Ziel, führte die Liga hinter den beiden Neu-Landesligisten an. "Es war die beste Saison der Vereinsgeschichte. Damit ist vieles bis alles gesagt. Wir sind das kleinste Dorf, mit dem kleinsten Etat. Von daher ist es einfach herausragend. Ich hoffe, dass dies jedem im Team, im Umfeld und auf den Rängen bewusst ist. Das letzte Jahr war alles andere als selbstverständlich", ordnet Cheftrainer Wolfgang Schlösser ein.
Eindrucksvolle Entwicklung in fünf Jahren
"Wir müssen immer sehen, wo wir herkommen und wie unsere Philosophie und die Ausgangslage ist. Vor 5 Jahren, als ich in Oberdrees angefangen habe, waren wir de facto tot. Nur durch die Coronasaison davor und dem verbundenen Saisonabbruch haben wir uns gerettet gerettet", erinnert sich der 56-Jährige: "Wir haben erst jetzt die Möglichkeit, dank der guten Arbeit meiner Spieler Basti Gundlach und Mike Schnurpfeil in der Jugend, den ein oder anderen aus dem eigenen Stall heranzuführen."
Die starke Entwicklung der vergangenen Jahre hat den Turn- und Rasensportverein in die oberen Tabellenregionen der Bezirksliga gespült und dem Team in der Staffel durchaus einen gewissen Status erarbeitet. Bei der Abfrage der möglichen Aufstiegsaspiranten – so viel darf an dieser Stelle schon verraten sein – fällt der Name Oberdrees immer wieder.
Schlösser: Jeder ist für seine Spielzeit verantwortlich
Beim Dorfverein selbst wird man die Situation mit Sicherheit etwas zurückhaltender einordnen – und sich auf die Vorbereitung konzentrieren. "Man merkt, dass die Jungs voll mitziehen, auch wenn es zur Zeit knüppelhart ist", sagt Schlösser, der dieser Tage mit einem typischen Amateursportproblem umzugehen hat: "Wie immer wurmt mich, wie vermutlich viele Trainer im Amateurbereich, dass doch recht viele Spieler ihre Urlaube in die Vorbereitung legen." Eine Thematik, die der erfahrene Trainer durchaus rigoros angeht, wie er erklärt: "Dafür haben wir den Kader so ausgerichtet, dass wir auf allen Positionen doppelt besetzt sind. Jeder ist seines Glückes – beziehungsweise seiner Spielzeit – Schmied."
Der Erfolgskader bleibt weitestgehend zusammen, muss allerdings auch drei schwerwiegende Abgänge auffangen. Adam Kokott schließt sich altersbedingt der zweiten Mannschaft an, Lukas Lünenbach steht nur noch als Standbyspieler zur Verfügung und Dennis Ratzke, langjähriger Stammkeeper, übernimmt ab sofort die Aufgabe des Torwart-Trainer. "Das sind alle drei Jungs, die die Mannschaft über Jahre hinweg getragen haben, die Gesichter des Vereines waren und nicht mir nichts dir nichts zu ersetzen sind", betont der Cheftrainer, der zudem auf Abdellah Laouamera verzichten muss. Der Verteidiger kehrt zum FV Bonn-Endenich zurück.
Drei spannende Spieler und ein Königstransfer
"Dem Budget entsprechend", wie Schlösser betont, hat Oberdrees insgesamt vier externe Neuzugänge dazu geholt. Mohamed Bohid kommt vom TuS Odendorf aus der Kreisliga C, Thies Lenko war zuletzt für den SC Rheinbach II in der Kreisliga A unterwegs. "Das sind zwei ganz hoffnungsvolle Talente aus der Region und unterklassigen Vereinen, die bislang einen guten Eindruck hinterlassen haben. Die beiden haben die Fähigkeiten sich bei uns zu etablieren", so der 56-Jährige. Das Gleiche gelte für Phillip Rogaczewski, der mit dem TSC Euskirchen in die Kreisliga B aufgestiegen ist, zurzeit aber noch einen Trainingsrückstand aufweise.
Zu den drei unbeschriebenen Blättern gesellt sich gewissermaßen der Königstransfer der Germania. "Der einzige Spieler, der die Liga schon nachweislich und das auf hohem Niveau gespielt hat ist Deniz Isitmen. Er hat eine große individuelle Fähigkeit. Je schneller er sich einfindet, desto größer wird sein Impact auf unser Spiel und unsere Möglichkeiten sein", erklärt Schlösser. Der 23-jährige Offensivspieler kommt für den SC Wißkirchen und seinen bisherigen Klub Rhenania Bessenich auf 39 Tore in 64 Bezirksligaspielen. In der Saison 2022/23 schoss er Wißkirchen mit 38 Toren und 19 Assists zum Aufstieg in die siebthöchste Spielklasse.
Für dieses Team ist der Aufstieg "ein Muss"
Mit der leicht veränderten Mannschaft geht es für Oberdrees und seinen Cheftrainer erst einmal darum, die gute Vorsaison zu bestätigen. "Wir wollen besser werden. Damit ist nicht zwingend die Positionierung in der Tabelle gemeint. Spielstil, Intergration der Eigengewächse und langfristige Konsulidierung stehen über Träumen", betont Schlösser, räumt aber ein: "Träumen vom Aufstieg darf jeder. Wenn er dann kommen sollte, werden wir uns nicht dagegen sträuben. Aber dafür muss sehr, sehr,sehr viel passen. Und nochmal - nur wenn man weiß wo man herkommt, kann man sich richtig einordnen."
Als Aufstiegsfavoriten sieht der 56-Jährige aber andere. "RW Merl hat sehr stark aufgerüstet und einen Landesligakader zur Verfügung mit dem ein Aufstieg eigentlich ein Muss ist. Niederkassel hatte schon in der letzten Saison, neben Oberpleis, die größten Möglichkeiten Spiel zu entscheiden, wenn man es möchte", sagt Schlösser. Dazu seien auch der FC Rheinsüd Köln, der "aus der starken Bezirksliga 1 kommt und eine Top-Jugend hat" und ein Geheimfavorit zu nennen: A-Liga Aufsteiger SF Troisdorf.
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