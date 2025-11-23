Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Joshua Hildebrandt
Schlöffel schießt SV Schmira an die Spitze
Der SV Schmira hat am Sonnabend einen überzeugenden Auswärtserfolg bei Blau-Schwarz Sömmerda gefeiert. In einer phasenweise hitzigen Begegnung setzte sich die Mannschaft nach einer starken zweiten Halbzeit mit 1:7 durch.
Die Gastgeber gingen in der 14. Minute durch einen umstrittenen Foulelfmeter in Führung. Schmira antwortete jedoch schnell: Schlöffel erzielte nach 25 Minuten den Ausgleich. In der 36. Minute drehte A. Scharf die Partie zugunsten des SVS – ein wichtiger Treffer für den Spieler, der nach längerer Verletzungspause zurückgekehrt war.
Nach dem Seitenwechsel dominierte Schmira das Spielgeschehen deutlich. Schlöffel erhöhte in der 65. und 69. Minute auf 1:3 und 1:4. Trotz einer Gelb-Roten Karte und damit Unterzahl ab der 75. Minute ließ sich der SVS nicht aus dem Konzept bringen. Nur eine Minute später traf Schlöffel erneut und stellte auf 1:5. In der 79. Minute trug sich I. Scharf ebenfalls in die Torschützenliste ein. Schlöffel markierte in der 82. Minute seinen fünften Treffer des Tages und erhöhte auf 1:7. In der Schlussminute verpasste Körner das 1:8 nur knapp, scheiterte jedoch am Torhüter der Gastgeber.
Fazit: Mit diesem Auswärtssieg unterstreicht der SV Schmira eindrucksvoll seine aktuelle Form und Ambitionen in der Tabelle.