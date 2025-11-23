Schlöffel schießt SV Schmira an die Spitze

Die Gastgeber gingen in der 14. Minute durch einen umstrittenen Foulelfmeter in Führung. Schmira antwortete jedoch schnell: Schlöffel erzielte nach 25 Minuten den Ausgleich. In der 36. Minute drehte A. Scharf die Partie zugunsten des SVS – ein wichtiger Treffer für den Spieler, der nach längerer Verletzungspause zurückgekehrt war.

Nach dem Seitenwechsel dominierte Schmira das Spielgeschehen deutlich. Schlöffel erhöhte in der 65. und 69. Minute auf 1:3 und 1:4. Trotz einer Gelb-Roten Karte und damit Unterzahl ab der 75. Minute ließ sich der SVS nicht aus dem Konzept bringen. Nur eine Minute später traf Schlöffel erneut und stellte auf 1:5. In der 79. Minute trug sich I. Scharf ebenfalls in die Torschützenliste ein. Schlöffel markierte in der 82. Minute seinen fünften Treffer des Tages und erhöhte auf 1:7. In der Schlussminute verpasste Körner das 1:8 nur knapp, scheiterte jedoch am Torhüter der Gastgeber.