Schlöffel-Doppelpack reicht nicht zum Punktgewinn!

Nach einer guten ersten Halbzeit fehlten im zweiten Durchgang Konzentration, Mut zum Abschluss und die nötige Kreativität. Die Niederlage geht aufgrund der schwachen Leistung nach der Pause in Ordnung.

Der SV Schmira erwischte einmal mehr einen Traumstart: Bereits nach 2 Minuten schloss Schlöffel einen schnell ausgespielten Konter über Klamert und dessen Querpass eiskalt zum 0:1 ab. Doch die Gastgeber ließen sich davon nicht beeindrucken und glichen nur sieben Minuten später durch Fischer (9.) aus. In der 28. Minute stellte Schlöffel per Strafstoß die Führung wieder her – nachdem er selbst zuvor im Strafraum zu Fall gebracht worden war. Trotz klarer Notbremse blieb die Verwarnung des Unparteiischen jedoch aus. Mit 1:2 aus Sicht der Hausherren ging es in die Kabinen.