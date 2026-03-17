Schlitzohr, Schweiß und Sandy - Tinnen klaut das Topspiel

– Foto: SV DJK Tinnen

Im Duell Erster gegen Zweiter wird nicht gezaubert, sondern geackert. Tinnen gewinnt ein zerfahrenes Spitzenspiel in Herzlake mit 2:1, dank Freistoß-Finesse und einem Moment für die Galerie.

Schon nach wenigen Minuten war klar: Das hier wird kein Spiel für Feinschmecker. Viele kleine Fouls, ständig unterbrochener Rhythmus und ein Schiedsrichter, der früh zur Pfeife griff. Tinnen hatte zunächst mehr Ballbesitz, kam zu Halbchancen, während Herzlake ebenfalls vereinzelt gefährlich wurde.

Viel Kampf, wenig Fluss und ein früher Pfiff-Marathon

Die größte Szene vor der Pause: ein verdeckter Abschluss von Herzlake, den Keeper Mansveldstark parierte. Ansonsten blieb vieles Stückwerk, ein hektisches 0:0 zur Halbzeit, das mehr von Zweikämpfen als von Spielideen lebte.

Direkt nach Wiederanpfiff dann der Moment, der das Spiel kippte: Freistoß für Tinnen, die Mauer steht noch, doch Tobias Robben ist schon im Kopf zwei Schritte weiter. Schnell ausgeführt, über die Mauer ins rechte Eck, 0:1 (47.). Ein Tor wie ein Augenzwinkern.

Herzlake reagierte, wurde druckvoller und belohnte sich in der 67. Minute: Nach einer Flanke klärt Tinnen nicht konsequent, Chela Toure nimmt den Ball direkt und trifft zum 1:1.

Das Spiel blieb zerfahren, aber offen. Chancen auf beiden Seiten, viel Hektik, wenig Struktur. Und dann kam Minute 86: Flanke von Simon Möhlenkamp, Sandy Sanders setzt zum Weltklassekontakt an - 2:1. Ein Treffer, der dieses Spiel eigentlich nicht verdient hatte, aber genau deshalb hängen bleibt.

Zittern bis zum Schluss, dann pure Erleichterung

In der Schlussphase war es kein Fußball mehr, sondern Verteidigungsarbeit mit allem, was da ist. Tinnen warf sich in jeden Ball, Herzlake suchte verzweifelt die Lücke.

Nachspielzeit, letzter Pfiff, kollektives Durchatmen: Drei Punkte für Tinnen, ein „Drecksspiel“, wie es im Liveticker selbst genannt wurde, entschieden durch Cleverness und einen Geniestreich.

Begleitet wurde dieses Spitzenspiel von Jonas Möhlenkamp im FuPa-Liveticker, mittendrin statt nur dabei, zwischen Fouls, Freistößen und Fußballmomenten.