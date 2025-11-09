Schlitzohr Pascal Weber nervt Hombergs Trainer Stefan Janßen

VfB 03 Hilden – VfB Homberg 4:2 (2:2). Die Fußballer des VfB 03 wahrten mit dem Erfolg über den VfB Homberg ihren Heimnimbus. In neun Saisons trafen die Kontrahenten bislang in der Oberliga Niederrhein aufeinander, doch auf eigener Anlage kassierten die Hildener nur 2019 eine Niederlage, feierten jedoch sieben Siege und spielten zweimal unentschieden. Dabei saß Stefan Janßen sieben Mal als Cheftrainer auf der Homberger Bank – und musste nun ein weiteres Mal mit ansehen, dass seine Mannschaft zwar eine gute Leistung bot, ihr aber in entscheidenden Momenten der Tick Cleverness fehlte. Wie beim Treffer zum 4:2 (76.), mit dem Pascal Weber den Hildener Sieg praktisch fest zurrte. Der 35-Jährige setzte sich im Zweikampf mit Henrik Scheibe geschickt durch und schoss den Ball ins rechte untere Eck – Keeper Kenneth Hersey tauchte vergeblich ab.
Es war jene Szene, die Janßen später mit einem schelmischen Lächeln zu dem Spruch veranlasste: „Pascal Weber geht mir so auf den Sack.“ Einen Moment später schob der Homberger Trainer hinterher: „Ich kenne ihn schon seit vielen Jahren. Er ist einfach gut und ich habe ihn sehr lieb.“ Mit seinem Doppelpack unterstrich Calli Weber, immerhin Senior im Hildener Team, ein weiteres Mal seine Offensivqualität. Derweil merkte Chefcoach Tim Schneider zufrieden an: „Wir packen Calli auch immer schön in Watte.“
Von Beginn an ließen die Platzherren keinen Zweifel an ihrem Siegeswillen. Und erneut waren es Standardsituationen, die Gefahr vor das Homberger Gehäuse brachten. Wie bei einer Ecke auf den zweiten Pfosten, als Fabian zur Linden zum Kopfball hochstieg, Torhüter Hersey aber glänzend reagierte (9.). Die Hildener drückten, die Gäste jedoch gingen in Führung. Leon Schütz zirkelte das Leder von der Strafraumgrenze ins lange Eck (10.). Der unerwartete 0:1-Rückstand machte dem VfB 03 erst recht Beine. Pascal Weber vergab die nächste richtig gute Chance (14.). Die Intensität der Begegnung nahm zu und Schiedsrichter Davide Zeisberg zückte die ersten gelben Karten.
Als sich Julian Bode verletzt, begann das Homberger Dilemma. Weil es offenbar ein Missverständnis beim Schiedsrichtergespann gab, verzögerte sich der Wechsel. „In dieser Phase sind wir etwas unsortiert und kassieren zwei Tore innerhalb von zwei Minuten – das war sehr unglücklich“, kommentierte Stefan Janßen die Situation. Ein Freistoß von Maximilian Wagener fast von der linken Eckfahne leitete den Hildener Ausgleich ein. Im Getümmel vor dem Homberger Gehäuse schob letztlich Fabio Bachmann den Ball über die Linie (36.). Laute Proteste der Gäste waren die Folge, weil sie eine ungeahndete Torwartbehinderung gesehen hatten. Die Quittung folgte auf dem Fuß. Nach einer Linksflanke von Nils Gatzke kam Weber im Strafraum freistehend zum Abschluss und brachte den VfB 03 mit 2:1 (38.) in Führung.
Die Homberger Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Mit einer geschickten Drehung versetzte Johann Noubissi in der linken Strafraumhälfte Fabian zur Linden, zog zur Grundlinie und passte scharf vor den Hildener Kasten – und Alessio Tafa egalisierte aus kurzer Distanz zum 2:2 (44.). Glück für die Hildener, dass die Gäste wenig später eine echte Großchance vertändelten. In einer 2:1-Überzahlsituation vor dem Sechszehner spielte Tafa den Ball zu ungenau auf Luca Thissen ab, statt selbst den direkten Weg zum Tor zu suchen (45.).
Nach dem Wiederanpfiff wogte das Geschehen hin und her, die Höhepunkte hingegen beschränkten sich auf zehn Minuten. Der Ball kam über Gatzke, Weber und Mohamed Cissé zu Maximilian Wagener, der ihn aus 18 Metern zum 3:2 (67.) ins Homberger Netz jagte. Ein Freistoß der Gäste verpuffte (71.), ehe auf der anderen Seite Pascal Weber seine Schlitzohrigkeit im Zweikampf ausspielte und den 4:2-Endstand markierte.