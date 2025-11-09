Schlitzohr Pascal Weber nervt Hombergs Trainer Stefan Janßen

Die Homberger Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Mit einer geschickten Drehung versetzte Johann Noubissi in der linken Strafraumhälfte Fabian zur Linden, zog zur Grundlinie und passte scharf vor den Hildener Kasten – und Alessio Tafa egalisierte aus kurzer Distanz zum 2:2 (44.). Glück für die Hildener, dass die Gäste wenig später eine echte Großchance vertändelten. In einer 2:1-Überzahlsituation vor dem Sechszehner spielte Tafa den Ball zu ungenau auf Luca Thissen ab, statt selbst den direkten Weg zum Tor zu suchen (45.).

Nach dem Wiederanpfiff wogte das Geschehen hin und her, die Höhepunkte hingegen beschränkten sich auf zehn Minuten. Der Ball kam über Gatzke, Weber und Mohamed Cissé zu Maximilian Wagener, der ihn aus 18 Metern zum 3:2 (67.) ins Homberger Netz jagte. Ein Freistoß der Gäste verpuffte (71.), ehe auf der anderen Seite Pascal Weber seine Schlitzohrigkeit im Zweikampf ausspielte und den 4:2-Endstand markierte.