Bach und Viehhausen gingen ohne Sieger auseinander. – Foto: Felix Schmautz

Schlitzohr Leppien aus 35 Metern: Bach remisiert gegen Viehhausen Bezirksliga Süd, der Freitag: VfB vergibt im zweiten Durchgang zwei Top-Chancen und muss sich mit einem Punkt begnügen

Das Freitagabendspiel in der Bezirksliga Süd fand keinen Sieger: Mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden gingen der VfB Bach und der FC Viehhausen auseinander – in einer gutklassigen Partie. Die beiden Tore fielen dicht hintereinander. Auf den Viehhausener Führungstreffer per Elfmeter (22.) antwortete Bach postwendend. Spielertrainer Sven Leppien setzte einen schnell ausgeführten Freistoß aus rund 35 Metern traumhaft ins Tor. Der Höhepunkt dieser Partie, in der es der Gastgeber nach der Pause verpasste, das Ganze komplett zu drehen.



Bach Spielertrainer Sven Leppien zog nach dem Spiel folgendes Fazit: „Ein sehr gutes Bezirksligaspiel: Viele Zweikämpfe, viel Kampf. Wir sind durch einen meiner Meinung nach fragwürdigen Elfmeter in Rückstand geraten. Durch einen Freistoß von mir aus 35, 40 Metern über den Torwart hinweg gelang uns das 1:1. In der zweiten Halbzeit waren wir wesentlich drückender, hatten zwei Großchancen und müssen das Spiel eigentlich gewinnen. Nichtsdestotrotz können wir darauf aufbauen. Ein verdienter Punkt, wenngleich mehr drin gewesen wäre.“



Gästecoach Armando Zani sagte: „Unser Ziel war, hier aus Bach etwas mitzunehmen. Das haben wir getan mit dem Punkt. Dass es nicht mehr wurde, lag zum einen an Leppiens Tor aus einem schnell geführten Freistoß aus über 30 Metern. Da wurden wir überrascht. Und zum anderen daran, dass wir noch nicht so weit sind, alle Spiele souverän zu gestalten. Aber die Jungs hauen sich rein und haben einen guten Teamspirit. Das macht uns stark und darauf bauen wir!“