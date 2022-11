Schlitzohr Eichhorn sichert den Heimsieg Ein enges Spiel entscheidet der FSV 06 Eintracht Hildburghausen gegen einen starken FSV Waltershausen knapp für sich.

Den ersten Hochkaräter verbuchten die Gäste. Nach ihrem ersten Eckball, den Dat Le Duc nach innen brachte, scheiterte Lucas Jungheinrich mit seinem Kopfball fast unbedrängt an der Unterkante der Querlatte. Auf der anderen Seite lag dann zwar der Ball im Tor, aber Maximilian Andersch stand hier knapp im Abseits. In Spielminute 13 hatte Sandro Eichhorn die große Möglichkeit zur Heimführung. Der Angreifer wurde durch zwei direkte Bälle freigespielt und versuchte es mit einem Lupfer über den Keeper. Aber Torwart Dominik Werner war auf dem Posten. Schon wenig später markierte das Schlitzohr die Heimführung. Nach einem Schnittstellenball hervorragend freigespielt, legte er das Leder clever am aus dem Tor eilenden Torwart Werner vorbei und gab ihm so die entscheidende Richtungsänderung. Der Ball hatte nicht den höchsten Speed und noch eine Wegstrecke von 20 Metern vor sich. Aber er war nicht mehr vom Abwehrspieler einzuholen und trudelte ins Tor. Durch diesen Führungstreffer hatten die Platzhirsche plötzlich Oberwasser. Unmittelbar nach der Führung hätte Hildburghausen nachlegen können und vielleicht auch müssen. Stattdessen fiel auf der Gegenseite der Ausgleichstreffer. Zunächst war es ein Freistoß aus dem Halbfeld. Diesen Ball wollte Martin Schleicher abwehren, verlängerte ihn aber dabei unglücklich Richtung oberes Kreuzeck des eigenen Tores. Mit einem starken Reflex konnte Julius Geyling das Leder gerade noch zur Ecke klären. Nach dieser fiel dann doch der Ausgleich. Über Umwegen kam das Leder zu Abrahim Salman. Dieser beförderte den Ball Richtung Tor. Julius Geyling sah durch die vielen Akteure vor ihm den Ball recht spät, reagierte deshalb auch verzögert und konnte schließlich den Ausgleichstreffer nicht verhindert.

In der zweiten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch. Die technisch visierten Gäste beschäftigten die Eintracht mehr, als der lieb sein konnte. Und auch die Eintracht hielt offensiv dagegen. Beim Freistoß von Tristan Rüffer aus gut 17 Metern blieb das Leder zwischen den Beinen vom Gästekeeper hängen. Die Entfernung war wohl etwas zu nah am gegnerischen Tor. Wenig später war Martin Schleicher über so viel Freiheiten selbst überrascht und setzte das Leder knapp vorbei. Aber auch die Mannschaft von Trainer Stefan Koch kam des Öfteren in Überzahl vor das Gehäuse von Geyling. Hier brannte es mehrfach lichterloh. Die Hintermannschaft der Eintracht musste Schwerstarbeit verrichten und auch Keeper Geyling konnte sich mehrfach auszeichnen. Und dann fiel der Siegtreffer für die Heimmannschaft doch noch. Stefan Fischer spielte gekonnt Max Andersch über rechts frei und dieser brachte das Leder nach innen. Mit letztem Einsatz grätschte hier noch Sandro Eichhorn in den Ball, erreichte diesen gerade noch und beförderte ihn in Richtung Tor und gegen die Laufrichtung des Keepers. Und so kullerte der Ball über die Torlinie. Aber noch gaben die Gäste, denen eine überdurchschnittliche Auswärtsleistung bescheinigt werden muss, nicht auf. Heimkapitän Johannes Schelhorn und Keeper Julius Geyling verhinderten in Co-Produktion den Ausgleich. Die Gäste belohnten sich diesmal für ihr couragiertes Auftreten nicht. Nach dem Pfostentreffer von Sandro Eichhorn in der dritten Minute der Nachspielzeit war dann Schluss.