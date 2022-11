Schlimmer geht’s fast nimmer: VfB Hallbergmoos geht bei Türkspor Augsburg mit 1:4 baden Fußball-Bayernliga

Das tut richtig weh: Die Bayernliga-Fußballer des VfB Hallbergmoos haben bei Türkspor Augsburg mit 1:4 und damit auch den direkten Vergleich verloren.

Hallbergmoos – Die erste Hälfte der Bayernliga-Saison verlief für den VfB Hallbergmoos völlig frustrierend – und das Ende war bezeichnend. Das Team ließ sich beim bis dato punktgleichen Tabellennachbarn Türkspor Augsburg auskontern, verlor mit 1:4 (0:3) und überwintert damit auf dem vorletzten Rang. Die Hallberger müssen froh sein, dass der TSV 1860 Rosenheim noch schlechter ist und einen Zähler dahinter auf dem direkten Abstiegsplatz festhängt.

Es war das klassische Auskontern. Die Augsburger Fußballer mussten nur auf die Situationen warten, in denen der VfB Hallbergmoos zu viel wollte und zu weit aufrückte. Dann folgten die Gegenstöße – und tragischerweise war auch noch jeder Schuss ein Treffer. Den ersten setzte es direkt in der vierten Minute – und da zeigte sich, was passiert, wenn man Türkspor den Raum zum Zaubern gibt. Erst wurde Keeper Dominic Dachs fein umspielt, und statt des Schusses ins leere Gehäuse gab es noch den Querpass, sodass Borna Katanic den Ball ins Tor tragen konnte. Katanic machte nach einem schnellen Gegenangriff mit einem trockenen Flachschuss auch das 2:0 (24.).

Ein Sinnbild für die gesamte erste Halbzeit

Der dritte Treffer von Turgay Karvar war ein Sinnbild für die gesamte erste Halbzeit, die für Hallbergmoos der blanke Horror war: Die VfB-Kicker machten am gegnerischen Strafraum Druck und spielten einen folgenschweren Fehlpass. Schnell leiteten die Augsburger den Ball nach vorne, der Torschütze lief von der Mittellinie alleine auf den Kasten zu und netzte ein (32.).

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Gäste waren defensiv erschreckend offen und offensiv viel zu harmlos. Im Duell Vorletzter gegen Drittletzter hatten auch die Hallbergmooser ihre Szenen, bei denen aber nur ganz schwache Abschlüsse herauskamen. David Lucksch und Simon Werner standen frei vor dem Tor und zielten jeweils aus leicht spitzem Winkel direkt auf den Keeper. Um dieses richtungweisende Kellerduell zu gewinnen, war das zu wenig.

Tobias Krauses Kopfballtor kommt zu spät

Mit der Niederlage sind die Hallbergmooser Männer nun wieder Tabellenvorletzter. Damit dürften sich alle Hoffnungen erübrigen, mit einer Aufholjagd nach der Winterpause noch einmal an die direkten Nichtabstiegsplätze heranschnuppern zu können. An diesem neblig-tristen Sonntagnachmittag im Augsburger Stadtteil Haunstetten ging es nur noch um die Schadensbegrenzung – und vor allem darum, nach dem 3:1-Erfolg im Hinspiel nicht auch noch den direkten Vergleich zu verlieren. Der entscheidet am Saisonende bei Punktgleichheit und könnte daher noch wichtig werden. Mit dem Tor des Ex-Hachingers Sebastian Mitterhuber in der 83. Spielminute hatte sich dieses Thema dann auch erledigt – zurecht! Auch wenn der eingewechselte Tobias Krause noch per Kopf traf (90.), änderte sich daran nichts mehr.

Weiterer negativer Nebeneffekt der Niederlage war der verpasste Einzug in die dritte Quali-Runde des bayerischen Toto-Pokals. Der Verband hatte nämlich ausgelost, dass die Sieger dieses Spieltags weiterkommen.

Spielstatistik:

Türkspor Augsburg – VfB Hallbergmoos 4:1 (3:0) Aufstellung: Dachs – Monthe, Thee, Strohmaier, Mömkes – Giglberger, Kostorz (83. Beetz), Küttner (66. Krause) – Werner (76. Gundel), Lucksch (66. Czech) – Diranko (76. David). Tore: 1:0 Katanic (4.), 2:0 Katanic (24.), 3:0 Karvar (32.), 4:0 Mitterhuber (83.), 4:1 Krause (90.). Schiedsrichter: Johannes Roth (SC 1928 Rain). Zuschauer: 72.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.