Schließt sich in der Slowakei ein Kreis?

Gegen die Slowakei steht am Montagabend nicht nur eine Revanche offen für die „Rout Léiwen“: vor fast auf den Tag genau zwei Jahren verlor man knapp zuhause mit 0:1 und verpasste dadurch die direkte Qualifikation zur Europameisterschaft. Und das Heimspiel der laufenden WM-Kampagne Anfang September, das ähnlich dramatisch verlorenging, sollte allen noch in Erinnerung sein.
Man möchte im Rückspiel an dieses Auftreten anknüpfen. Es wird aber auch von einer guten Regeneration abhängen, ob man gerade auswärts eine solche Dominanz wieder aufbauen kann. Mit Danel Sinani kehrt ein Schlüsselspieler in der Offensive zurück. Der Spieler des FC St. Pauli ist einer, der den Ball vorne festmachen kann, eine Qualität die am Freitag in Deutschland vermisst wurde.
Carlson fehlt dagegen gesperrt während Borges erneut verletzt ausfällt. Die Slowakei muss mit Lobotka ihren Mittelfeld-Motor ersetzen. Trnava, der Austragungsort des Gastspiels in der Slowakei, war vor zwei Jahren zum Auftakt der damaligen EM-Qualifikation ein gutes Pflaster, Laurent Jans und Co. kamen zu einem Punktgewinn (0:0).
Bekommt man es vermieden, erneut früh ein Gegentor zu kassieren und spielt man die Partie mit elf Mann zu Ende, könnte ein oder mehrere Zähler drin sein – womit sich in Trnava der im Titel erwähnte Kreis schließen würde! Anstoß ist um 20:45 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker.