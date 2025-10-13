Schließt sich in der Slowakei ein Kreis?

Gegen die Slowakei steht am Montagabend nicht nur eine Revanche offen für die „Rout Léiwen“: vor fast auf den Tag genau zwei Jahren verlor man knapp zuhause mit 0:1 und verpasste dadurch die direkte Qualifikation zur Europameisterschaft. Und das Heimspiel der laufenden WM-Kampagne Anfang September, das ähnlich dramatisch verlorenging, sollte allen noch in Erinnerung sein.

Man möchte im Rückspiel an dieses Auftreten anknüpfen. Es wird aber auch von einer guten Regeneration abhängen, ob man gerade auswärts eine solche Dominanz wieder aufbauen kann. Mit Danel Sinani kehrt ein Schlüsselspieler in der Offensive zurück. Der Spieler des FC St. Pauli ist einer, der den Ball vorne festmachen kann, eine Qualität die am Freitag in Deutschland vermisst wurde.