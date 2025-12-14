„Schließt du einen Volbert-Wechsel zu Dynamo aus?“

Nach einer sportlichen Ergebniskrise reagiert der Regionalligist BFC Dynamo noch vor der Winterpause und vor dem brisanten Viertelfinale im Berlin-Pokal gegen den BFC Preussen. Die Hohenschönhausener stehen nach der Niederlage gegen RW Erfurt auf einem enttäuschenden fünfzehnten Tabellenplatz. Nur fünf Punkte trennen sie vom Keller. Die Ereignisse überschlagen sich: Cheftrainer Dennis Kutrieb wird freigestellt, Co-Trainer Sven Körner soll bis zum Saisonende übernehmen. FuPa Berlin spricht mit Jens Redlich, als stellvertretender Vorsitzender des Wirtschaftsrates Vorstandsmitglied, über die Hintergründe der Entscheidung, den gefährdeten Dynamo-Weg – und mögliche Trainerpersonalien

Jens Redlich: Die konkrete zeitliche Einordnung lasse ich bewusst offen. Wir befinden uns beim BFC Dynamo stets in dynamischen Prozessen, in denen Entwicklungen kontinuierlich bewertet werden.

FuPa Berlin: Wann genau wurde die Entscheidung getroffen, sich von Dennis Kutrieb zu trennen?

FuPa Berlin:

Wer hat letztlich die Entscheidung getroffen?

Jens Redlich:

Die Entscheidung wurde vom Vorstand des BFC Dynamo getroffen – in enger Absprache mit unserem Sportdirektor Enis Alushi.

FuPa Berlin:

Warum trennt sich der Verein ausgerechnet vor einem so wichtigen Pokalspiel von seinem Trainer?

Jens Redlich:

Unsere Entscheidungen treffen wir ausschließlich im Sinne des Vereins. Dabei geht es ausdrücklich nicht um den sehr guten Trainer Dennis Kutrieb als Person. Es geht allein um den BFC Dynamo und seine sportliche Ausrichtung.

FuPa Berlin:

Mit Sven Körner übernimmt nun der bisherige Co-Trainer bis zum Saisonende. Sollte der BFC Dynamo gegen den BFC Preussen ausscheiden – bräuchte es dann nicht doch einen „Feuerwehrmann“?

Jens Redlich:

Ganz klares Nein. Wir kennen unseren neuen Dynamo-Weg und haben diesen auch gegenüber den Medien immer klar kommuniziert. Eine Trainerdiskussion hat es bei uns nicht gegeben – und wird es auch nach dieser Entscheidung bei Sven Körner nicht geben. Und ich wiederhole es gern: Es geht nicht um einzelne Personen, sondern um den BFC Dynamo.

FuPa Berlin:

Du bist bekanntlich gut mit dem aktuellen Preussen-Trainer Daniel Volbert befreundet, der im neuen Jahr seine A-Lizenz absolvieren wird. Und richtig gute Arbeit beim BFC Preussen abliefert (mehrere Berliner Meisterschaften, als Regionalliga-Aufsteiger steht Preussen auf einem sicheren Mittelfeldplatz). Schließt du aus, dass er in der Rückrunde auf der Trainerbank des BFC Dynamo sitzen könnte?

Jens Redlich:

Ich kann sehr vieles ausschließen – unter anderem auch, dass sehr viele Trainer jemals für den BFC Dynamo arbeiten werden. Ich entscheide nicht, sondern der gesamte Vorstand. Wir haben uns für Sven Körner entschieden. Unser Fokus liegt auf dem Pokalspiel am Samstag um High Noon gegen den BFC Preussen – mit Trainer Daniel Volbert auf der Gegenseite. Mehr gibt es dazu nicht zu kommentieren