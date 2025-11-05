Schlieren geht im Tessin unter - Siege für Winterthur und Oerlikon

Der FC Schlieren verliert im Tessin sang- und klanglos mit 5:0 und büsst im Kampf um Platz 2 wichtige Punkte ein. Die Konkurrenz um Platz 2 wird immer breiter. Wil, Winterthur, Küssnacht und neu auch der FC Sion sind nur noch 3 Punkte auseinander. An der Spitze zieht Yverdon einsam seine Kreise. Auch in Ostermundigen gibt es mit 6:2 ein klares Verdikt. Am Tabellenende gelingt dem FC Oerlikon/Polizei ein wichtiger Sieg gegen den FC Solothurn. Letzere suchen noch immer nach ihrem ersten Punktgewinn in dieser Saison und der Trainerwechsel zu Jassem scheint Stabilität gebracht zu haben, aber ob in diesem Kader mehr steckt, darf angezweifelt werden. Im Nachtragspiel des wegen einer Verletzung der Spielleitung abgebrochenem Spiel, setzte sich der FC Schlieren wieder gegen den FC Oerlikon/Polizei durch. Zu den Spielen:

Der FC Wil setzt ein deutliches Zeichen und gewinnt gegen den FC Wädenswil mit 5:1. Bereits in der 20. Minute erzielte Mona Gubler das 1:0. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Victoria Bischof auf 2:0. In der 80. Minute schnürte Gubler ihren Doppelpack und stellte auf 3:0. Jessica Morf verkürzte für Wädenswil nochmals auf 3:1, ehe Fabienne Dörig in der Nachspielzeit gleich doppelt traf und den Endstand von 5:1 herstellte. Im Duell im Welschland zwischen Etoile Carouge FC und dem FC Sion setzte sich die Gastmannschaft mit 3:1 durch. Maria Sanchez Hali eröffnete in der 38. Minute das Skore. Gleich nach der Halbzeit erhöhte sie auf 2:0. Maeva Fontannaz entschied die Partie in der 60. Minute mit dem 3:0. Marion Lesaffre konnte in der 85. Minute den Ehrentreffer für Carouge erzielen.

Im Spiel im Tabellenkeller zwischen dem FC Oerlikon/Polizei und dem FC Solothurn sahen die Zuschauer zunächst eine torlose Anfangsphase mit wenigen Chancen. In der 37. Minute brach Manar Benslama den Bann für die Heimmannschaft, als sie eine schöne Passkombination cool vor dem Tor verwertete und auf 1:0 stellte. Kurz vor der Halbzeitpause wurde das Spiel durch die Verletzung von Akyol unterbrochen, was zusätzliche Nachspielzeit zur Folge hatte. In der 71. Minute erhielt Fabienne Marguerite Rochaix von Oerlikon eine umstrittene rote Karte wegen einer Notbremse. Dennoch konnte Aslihan Erkol in der 76. Minute auf 2:0 erhöhen. Solothurn hatte in der 79. Minute die erste ganz grosse Chance, doch Zuberbühler parierte glänzend. Der FC Winterthur startete stark in das Spiel gegen den FC Küssnacht a/R. Bereits in der 4. Minute erzielte Raika Toper Chakir das 1:0, als sie einen präzisen Schuss ins Netz versenkte. In der 21. Minute erhöhte Elena Van Niekerk auf 2:0, nachdem sie eine Vorlage von Toper verwertete. Ein Eigentor von Corinne Troxler in der 61. Minute besiegelte den 3:0-Sieg für Winterthur. Das Spiel war eine klare Sache für den Gastgeber, der vor 135 Zuschauern überzeugen konnte.