Schlieren geht im Tessin unter - Siege für Winterthur und Oerlikon

Der FC Schlieren verliert im Tessin sang- und klanglos mit 5:0 und büsst im Kampf um Platz 2 wichtige Punkte ein. Die Konkurrenz um Platz 2 wird immer breiter. Wil, Winterthur, Küssnacht und neu auch der FC Sion sind nur noch 3 Punkte auseinander.
An der Spitze zieht Yverdon einsam seine Kreise. Auch in Ostermundigen gibt es mit 6:2 ein klares Verdikt.
Am Tabellenende gelingt dem FC Oerlikon/Polizei ein wichtiger Sieg gegen den FC Solothurn. Letzere suchen noch immer nach ihrem ersten Punktgewinn in dieser Saison und der Trainerwechsel zu Jassem scheint Stabilität gebracht zu haben, aber ob in diesem Kader mehr steckt, darf angezweifelt werden.
Im Nachtragspiel des wegen einer Verletzung der Spielleitung abgebrochenem Spiel, setzte sich der FC Schlieren wieder gegen den FC Oerlikon/Polizei durch.
Zu den Spielen:
Der FC Wil setzt ein deutliches Zeichen und gewinnt gegen den FC Wädenswil mit 5:1. Bereits in der 20. Minute erzielte Mona Gubler das 1:0. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Victoria Bischof auf 2:0. In der 80. Minute schnürte Gubler ihren Doppelpack und stellte auf 3:0. Jessica Morf verkürzte für Wädenswil nochmals auf 3:1, ehe Fabienne Dörig in der Nachspielzeit gleich doppelt traf und den Endstand von 5:1 herstellte.
Im Duell im Welschland zwischen Etoile Carouge FC und dem FC Sion setzte sich die Gastmannschaft mit 3:1 durch. Maria Sanchez Hali eröffnete in der 38. Minute das Skore. Gleich nach der Halbzeit erhöhte sie auf 2:0. Maeva Fontannaz entschied die Partie in der 60. Minute mit dem 3:0. Marion Lesaffre konnte in der 85. Minute den Ehrentreffer für Carouge erzielen.
Im Spiel im Tabellenkeller zwischen dem FC Oerlikon/Polizei und dem FC Solothurn sahen die Zuschauer zunächst eine torlose Anfangsphase mit wenigen Chancen. In der 37. Minute brach Manar Benslama den Bann für die Heimmannschaft, als sie eine schöne Passkombination cool vor dem Tor verwertete und auf 1:0 stellte. Kurz vor der Halbzeitpause wurde das Spiel durch die Verletzung von Akyol unterbrochen, was zusätzliche Nachspielzeit zur Folge hatte. In der 71. Minute erhielt Fabienne Marguerite Rochaix von Oerlikon eine umstrittene rote Karte wegen einer Notbremse. Dennoch konnte Aslihan Erkol in der 76. Minute auf 2:0 erhöhen. Solothurn hatte in der 79. Minute die erste ganz grosse Chance, doch Zuberbühler parierte glänzend.
Der FC Winterthur startete stark in das Spiel gegen den FC Küssnacht a/R. Bereits in der 4. Minute erzielte Raika Toper Chakir das 1:0, als sie einen präzisen Schuss ins Netz versenkte. In der 21. Minute erhöhte Elena Van Niekerk auf 2:0, nachdem sie eine Vorlage von Toper verwertete. Ein Eigentor von Corinne Troxler in der 61. Minute besiegelte den 3:0-Sieg für Winterthur. Das Spiel war eine klare Sache für den Gastgeber, der vor 135 Zuschauern überzeugen konnte.
Im Tessin dominierten die Spielerinnen des FC Lugano im Duell gegen den FC Schlieren und feierten einen überzeugenden 5:0-Sieg. Lucrezia Sasso eröffnete das Torfestival in der 16. Minute mit einem präzisen Schuss. Nach der Pause erhöhte Anna Crapanzano auf 2:0 (49. Minute) und schnürte später ihren Doppelpack (87. Minute). Aline Oliva (77.) und Michelle Gigante (83.) trugen ebenfalls zum klaren Erfolg bei. Für Schlieren, die bisher nur gegen den Tabellenführer Yverdon verloren hatten, ist dies die zweite Niederlage in Folge.
Keine Chance hatte der FC Ostermundigen gegen Yverdon Sport FC in einem torreichen Spiel. Carina Da Costa Vilela eröffnete das Scoring in der 6. Minute für die Gäste. Ostermundigen konterte schnell durch Fatjana Golla (15'). Doch Yverdon liess sich nicht aus der Ruhe bringen und blieb dominant: Da Costa Vilela (23', 41') und Michelle Sager (40') erhöhten bis zur Pause auf 4:1. Marie Dumas (68') und Maeva Sogan (77') besorgten die weiteren Tore für Yverdon, während Andrea Gretz (71') für Ostermundigen den zweiten Treffer erzielte. Endstand 2:6.
Zahlen und Fakten zum Spiel:
Etoile Carouge FC – FC Sion 1:3
Etoile Carouge FC: Marina Bonanno (65. Laura Rosset), Gwenael Martinez, Veronique Recimil Magarinos, Sanah Ben Mohamed (65. Shaina Jean-Louis), Cindy Grao (46. Alexia Burtin), Lina Boujar (46. Kathleen Ngagoumou), Alyssa Grivaz, Ngombo Jeanissy Soares, Léna Antonio (24. Stacy Demange), Marion Lesaffre, Emilie Fortis - Trainer: Diogo Abade
FC Sion: Elise Rebord, Matilde Varzea Figueiras, Leona Kajtazi, Maeva Fontannaz (80. Marine Droz), Laetitia Conus, Inès Aymon (72. Elisabeth Diakite), Laura Muller (46. Léa Gay-Crosier), Morgane Malherbe, Emilie Délèze (80. Héléna Billerey), Maria Sanchez Hali (85. Gwenaëlle Zimmermann), Léa Abadou - Trainer: Eric Cavada - Co-Trainer: Olivier Polo
Schiedsrichter: Fernando Jorge Matias
Tore: 0:1 Maria Sanchez Hali (38.), 0:2 Maria Sanchez Hali (50.), 0:3 Maeva Fontannaz (60.), 1:3 Marion Lesaffre (85.)
FC Oerlikon/Polizei – FC Solothurn 2:0
FC Oerlikon/Polizei: Lucia Zuberbühler, Manar Benslama (63. Aslihan Erkol), Julia Specht, Fabienne Marguerite Rochaix, Selina Zwimpfer, Lily Zumbühl (46. Alissia Milone), Münever Akyol (46. Flavia Arpagaus), Sina Arpagaus, Robine Pérez, Leoni Staub, Maylis Hurni - Co-Trainer: Cornelia Hug - Trainer: Marina Radulovic - Co-Trainer: Markus Richei
FC Solothurn: Nora Gioli, Sophia Inniger, Flavia von Känel, Annika Meyer, Sophie Graf, Anja Gust (84. Senna Emin), Selin Wegmüller, Aliya Arrigoni (74. Alexandra Ruggle), Jennifer Mitrasch (54. Adisa Qaja), Shayen Graf (74. Shireyaa Thirukumar), Julia Zaugg - Trainer: Jassem Samir
Schiedsrichter: Luziana Biino
Tore: 1:0 Manar Benslama (37.), 2:0 Aslihan Erkol (76.)
Rot: Fabienne Marguerite Rochaix (71./FC Oerlikon/Polizei/Notbremse)
FC Lugano – FC Schlieren 5:0
FC Lugano: Eleonora Castellani (69. Livia Russo), Michelle Gigante (88. Anna Mochi), Sabina Di Muro (88. Michelle Unternährer), Aline Oliva, Anna Crapanzano, Lucrezia Sasso - Trainer: Giorgio Fransioli
FC Schlieren: Sofia Dietrich (70. Valerie Spiess), Aliche Vono Oviedo (70. Kathrin Rohr), Chantal Rochat, Celiné Bürgler (70. Saranda Hashani), Anja Michel (61. Michela Romeo), Melina Metzger (61. Stefanie Raschle) - Trainer: Alessandro Vicedomini
Schiedsrichter: Simona Ghisletta
Tore: 1:0 Lucrezia Sasso (16.), 2:0 Anna Crapanzano (49.), 3:0 Aline Oliva (77.), 4:0 Michelle Gigante (83.), 5:0 Anna Crapanzano (87.)
FC Ostermundigen – Yverdon Sport FC 2:6
FC Ostermundigen: Magdalena Konzett, Laila Morf, Ria Lara Neuhaus (74. Roberta Guggenbühl), Saijai Jitlamai, Sabrina Baumgartner, Fatjana Golla (62. Andrea Gretz), Noemi Eli (74. Lia Mischler), Deborah Messer, Carole Hämmerli (46. Laura Aellig), Lavinia Horning (64. Mara Meier), Lara Friederich - Trainer: Sandro Raso
Yverdon Sport FC: Laura Nadine Droz, Chloé Warpelin (68. Frédérique Messomo), Lucia Tomas Da Silva (46. Zia Girardin), Marie Dumas, Emeline von Dach, Maelle Savoie Poitras (46. Sara Velkova), Elise Boccali (62. Ilona Guede), Carina Da Costa Vilela (62. Chloé Marie Anne Le Franc), Maeva Sogan, Michelle Sager, Andrea Sierra Larrauri - Trainer: Arnaud Vialatte - Trainer: Hassan Bala
Schiedsrichter: Batuhan Baladin - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Carina Da Costa Vilela (6.), 1:1 Fatjana Golla (15.), 1:2 Carina Da Costa Vilela (23.), 1:3 Michelle Sager (40.), 1:4 Carina Da Costa Vilela (41.), 1:5 Marie Dumas (68.), 2:5 Andrea Gretz (71.), 2:6 Maeva Sogan (77.)
FC Winterthur – FC Küssnacht a/R 3:0
FC Winterthur: Romina Furrer, Jamie Lee Von Allmen, Alessandra Malacarne, Simona Caviezel (85. Nicole Hernandez), Désirée Meyer, Melanie Huber, Raika Toper Chakir (72. Kim La Bella), Annina Enz, Lisa Lampart (72. Meiffy Sol Bufalini), Elena Van Niekerk (72. Sonja Beer), Amanda Sigrist (85. Arianita Sallauka) - Trainer: Damiano Russo - Co-Trainer: Benzing Pangring
FC Küssnacht a/R: Livia Zimmermann, Luana Hongler (79. Veronika Suma), Vivienne Steiner, Corinne Troxler, Sophie Rolinger, Claudia Lourenco Rodrigues, Silja Ulrich (70. Samara Weber), Julia Pirker, Nicole Scherrer, Gina Schilliger (70. Shejla Ganic), Mara Studer (21. Noemi Mazza) (79. Lorena Dörig) - Trainer: Angela Käslin - Trainer: Michel Neugel
Schiedsrichter: Silvester Odiase - Zuschauer: 135
Tore: 1:0 Raika Toper Chakir (4.), 2:0 Elena Van Niekerk (21.), 3:0 Corinne Troxler (61. Eigentor)
FC Wil – FC Wädenswil 5:1
FC Wil: Tina Arsic, Leona Zwyssig, Jasmin Colombo (62. Fanni Pietikäinen), Livia Schneider, Gaja Di Gaetano, Julia Kressig (70. Sahra Böhi), Jennifer Wyss, Mona Gubler, Victoria Bischof (70. Simona Scherrer), Fabienne Dörig, Sabrina Petriella (80. Jasmin Frick) - Trainer: Markus Wanner - Co-Trainer: Alana O'Neill - Co-Trainer: Massimo Simeone
FC Wädenswil: Stephanie Huber, Lillo Geiger, Leandra Tanner, Bigna Färber, Manon Camor (78. Saya Erni), Jessica Morf, Jessica Berger (61. Chiara Rauso), Romana Trajkovska (80. Tove Näslund), Giulia Cortesi, Anna Lisa Löser, Samira Mächler - Trainer: Christian Geiger - Trainer: Remo Mayer
Schiedsrichter: Burim Berisha
Tore: 1:0 Mona Gubler (20.), 2:0 Victoria Bischof (44.), 3:0 Mona Gubler (80.), 3:1 Jessica Morf (89.), 4:1 Fabienne Dörig (90.+1), 5:1 Fabienne Dörig (90.+2)
NACHTRAGSPIEL:
FC Oerlikon/Polizei – FC Schlieren 0:1
FC Oerlikon/Polizei: Lucia Zuberbühler, Manar Benslama, Flavia Arpagaus, Selina Zwimpfer, Lily Zumbühl (46. Julia Specht) (73. Anano Machaidze), Alissia Milone, Flavia Laich (64. Aslihan Erkol), Sina Arpagaus, Robine Pérez (80. Anna Franscini), Leoni Staub, Maylis Hurni - Trainer: Marina Radulovic
FC Schlieren: Annina Eigenmann, Leah Gächter, Selina Hodel, Aliche Vono Oviedo, Norah Gächter, Céline Bürgisser, Luana Bonfardin, Chantal Rochat (76. Melina Metzger), Saranda Hashani (76. Anna Geiser), Celiné Bürgler (66. Kathrin Rohr), Stefanie Raschle - Trainer: Alessandro Vicedomini
Schiedsrichter: Carmen Aeberhardt
Tore: 0:1 Céline Bürgisser (22.)