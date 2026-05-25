Schliengens Torjäger Lukas Amann vor Wechsel zum FC Bad Bellingen

Wohl auf dem Weg in die Landesliga: Lukas Amann von den Sportfreunden Schliengen | Foto: Matthias Konzok

Während noch nicht final geklärt ist, wohin die Reise des Bezirksliga-Vorletzten Sportfreunde Schliengen in der kommenden Saison gehen wird, ist dies bei Lukas Amann inzwischen wohl der Fall. Am Rande der Schliengener Partie am Samstag gegen den SV Waldhaus wurde bekannt, dass der 23 Jahre alte Stürmer nach dieser Runde zum Landesligisten FC Bad Bellingen wechseln soll. Amann war 2021 fest zu den Schliengener Aktiven aufgerückt und entwickelte sich zur Stammkraft. In der laufenden Runde ist er mit zwölf Toren und fünf Vorlagen aus 27 Saisonspielen der zweitbeste Scorer des Bezirksligisten. Eine Bestätigung des Sommertransfers seitens der Bad Bellinger steht noch aus.