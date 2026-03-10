Schliekum stoppt Spitzenreiter – Harsum und Hasede bleiben dran Der 19. Spieltag bringt Bewegung im oberen Mittelfeld, während im Tabellenkeller weiter Stillstand herrscht von FD · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Der 19. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 brachte trotz zweier Spielabsagen mehrere richtungsweisende Ergebnisse hervor. Während Tabellenführer Blau-Weiß Neuhof in Schliekum überraschend deutlich unterlag, nutzten SC Harsum und TuS Hasede ihre Chancen und hielten den Anschluss an die obere Tabellenhälfte. In Alfeld und Almstedt gab es Punkteteilungen, während Eintracht Afferde einen souveränen Auswärtssieg feierte.

In Almstedt entwickelte sich eine intensive, aber letztlich torlose Begegnung. Die Gastgeber hatten über weite Strecken mehr Ballbesitz, fanden jedoch nur selten klare Wege durch die kompakte Defensive der Gäste. Lamspringe setzte vor allem auf diszipliniertes Verteidigen und gelegentliche Konter. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, sodass zwingende Torchancen auf beiden Seiten rar blieben. Für Almstedt bedeutet das Remis eine weitere Festigung im gesicherten Tabellenbereich, während Lamspringe immerhin einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf mitnimmt.

Im Duell zweier Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel trennten sich Alfeld und Ambergau mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Hälfte gingen die Gäste kurz nach Wiederbeginn durch Jannis Krebs in Führung. Alfeld reagierte schnell und glich nur wenige Minuten später durch Dominik Wesche aus. In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, doch weitere Treffer blieben aus. Beide Teams behaupten damit ihre Position in der oberen Tabellenhälfte.

Eintracht Afferde zeigte in Einum eine konzentrierte Vorstellung und setzte sich klar durch. Bereits früh brachte Jan Patrick Lange die Gäste in Führung. Afferde blieb auch danach die aktivere Mannschaft und erhöhte durch Sebastian Zschoch noch vor der Pause auf 2:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff traf Zschoch erneut und stellte bereits früh die Weichen auf Sieg. Einum fand gegen die stabile Defensive der Gäste kaum Mittel und musste eine weitere Niederlage im Abstiegskampf hinnehmen. Afferde hingegen festigt seinen Platz im oberen Mittelfeld.

TuS Hasede drehte in Hildesheim eine zunächst schwierige Partie und bestätigte seine starke Saison. Türk Gücü ging durch Mugaragu zunächst in Führung, doch nur zwei Minuten später stellte Tim Utermöhle den Ausgleich her. In einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit nutzte Jonas Richter eine Gelegenheit zum entscheidenden Treffer. Hasede verteidigte den Vorsprung in der Schlussphase konsequent und sammelte drei wichtige Punkte im Rennen um die oberen Tabellenplätze.

Die größte Überraschung des Spieltags gelang TuSpo Schliekum. Gegen Tabellenführer Neuhof zeigte die Mannschaft eine äußerst effektive Leistung und drehte einen frühen Rückstand. Nach der Führung der Gäste durch Hunhoff glich Jimenez Tejeda kurz vor der Pause aus. In der zweiten Hälfte übernahm Schliekum zunehmend die Kontrolle. Sayon brachte die Gastgeber in Führung und sorgte später mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Jaber setzte in der Schlussminute den Schlusspunkt. Neuhof bleibt trotz der Niederlage Tabellenführer, verpasste jedoch die Chance, sich weiter abzusetzen.

SC Harsum bestätigte seine gute Form mit einem souveränen Auswärtssieg in Himmelsthür. Tino Schulze brachte die Gäste nach einer halben Stunde in Führung und erhöhte im zweiten Durchgang erneut. Himmelsthür versuchte zwar, offensiv Akzente zu setzen, blieb jedoch meist ungefährlich. Jan-Luca Wichmann entschied die Partie kurz vor Schluss endgültig. Harsum rückt damit weiter in Richtung Spitzengruppe vor.