Schliekum empfängt Türk Gücü am Donnerstagabend

– Foto: Nicole Seidl

Wenn am Donnerstagabend um 19 Uhr unter Flutlicht der Ball rollt, steht in der Bezirksliga Hannover 4 ein Nachholspiel mit klarer Bedeutung auf dem Programm: TuSpo Schliekum trifft auf SV Türk Gücü Hildesheim. Während die Gastgeber mit einem Sieg den Anschluss an das obere Tabellendrittel festigen könnten, geht es für die Gäste um dringend benötigte Punkte im unteren Mittelfeld.

Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Erfolg würde Schliekum zumindest vorübergehend näher an die Top fünf heranrücken und den Abstand auf Rang sechs verkürzen. Nach einer bislang soliden Saisonphase bietet das Nachholspiel die Gelegenheit, die eigene Position im dicht gedrängten Mittelfeld zu untermauern.

TuSpo Schliekum belegt derzeit mit 26 Punkten aus 15 Partien Rang sieben. Die Bilanz von acht Siegen, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen unterstreicht eine insgesamt stabile Hinrunde. Mit 29:30 Toren bewegt sich die Mannschaft zwar in einem nahezu ausgeglichenen Torverhältnis, offensiv wie defensiv aber mit erkennbarem Potenzial nach oben.

Für den Aufsteiger SV Türk Gücü Hildesheim stellt sich die Situation deutlich komplizierter dar. Mit elf Punkten aus 14 Spielen rangiert das Team auf Platz zwölf. Die Defensive offenbarte bislang große Anfälligkeiten – 46 Gegentore markieren einen der schwächeren Werte der Liga. Auch offensiv blieb die Konstanz aus, trotz einzelner Achtungserfolge.

Das Nachholspiel ist daher mehr als eine Pflichtaufgabe. Mit einem Auswärtssieg könnte Türk Gücü den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern und zugleich den Kontakt zum gesicherten Mittelfeld herstellen. Eine weitere Niederlage hingegen würde den Druck im Saisonverlauf erhöhen.

Der Termin im Februar verleiht der Partie zusätzliche Brisanz. Unter Flutlicht und bei winterlichen Bedingungen sind enge Spiele keine Seltenheit. Für beide Teams geht es nicht nur um drei Punkte, sondern auch um ein Signal vor dem weiteren Verlauf der Rückrunde.

Schliekum möchte seine Heimstärke unter Beweis stellen und sich im oberen Tabellendrittel festsetzen. Türk Gücü benötigt ein Ausrufezeichen, um die bislang wechselhafte Saison in ruhigere Bahnen zu lenken.

Es ist ein Nachholspiel – aber eines mit richtungsweisendem Charakter.