Schlieben vor Pflichtaufgabe – Gaglow und Kolkwitz im direkten Duell

Der 13. Spieltag der Landesklasse Süd bringt für die Topteams richtungsweisende Aufgaben: Spitzenreiter Schlieben empfängt das kriselnde Bad Liebenwerda, während Sielow nach der spektakulären Fünf-Gegentore-Pleite nun auf Verfolger Peitz trifft. Zudem stehen sich mit Gaglow und Kolkwitz zwei direkte Konkurrenten um die vorderen Plätze gegenüber. Im Tabellenkeller hoffen Burg, Friedersdorf und Peickwitz auf dringend benötigte Punkte.
Der Tabellenführer TSV 1878 Schlieben geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen den FC Bad Liebenwerda. Schlieben erzielte am vergangenen Wochenende ein hart umkämpftes 0:0 im Spitzenspiel bei Groß Gaglow. Bad Liebenwerda hingegen musste nach der witterungsbedingten Absage in Peickwitz zuschauen und reist mit nur sechs Punkten als Vorletzter an. Schliebens Stabilität trifft damit auf Verunsicherung des Gegners – ein Kräfteverhältnis, das klar definiert scheint, aber dennoch Druck birgt: Schlieben muss liefern, Liebenwerda kann nur überraschen.
---
Mit Gaglow gegen Kolkwitz steht ein Spitzenspiel im Fokus. Gaglow trennte sich zuletzt torlos von Tabellenführer Schlieben – ein Ergebnis, das die defensive Stärke des Tabellenzweiten untermauerte. Kolkwitz dagegen fuhr einen 2:0-Sieg gegen Lausitz Forst ein und bestätigte damit seinen Aufwärtstrend. Hannes Kaiser und Ben Hensel hatten die Partie früh entschieden. Nun trifft die kompakte Defensive von Gaglow auf die stabile, aber offensiv zielstrebige Kolkwitzer Mannschaft – ein Duell, das im dichten oberen Tabellendrittel enorme Bedeutung besitzt.
---
Der SV Lausitz Forst steht nach der 0:2-Niederlage in Kolkwitz unter Zugzwang. Gegner Spremberger SV reist mit einem gelungenen Auftritt an: Der 1:0-Heimsieg über den VfB Herzberg, erzielt durch Jonas Bubner in der 56. Minute, war ein starkes Zeichen und brachte die Mannschaft zurück in die Spur. Forst muss auf eine deutlich verbesserte Offensivleistung setzen – zuletzt bot man in Kolkwitz kaum Durchschlagskraft – während Spremberg mit neuem Selbstbewusstsein antritt.
---
Für den VfB Herzberg gilt es, den Rückschlag von Spremberg abzufedern. Das 0:1 war bitter, weil Herzberg vor dem Tor nicht entschlossen genug agierte. Burg dagegen zeigt zwar Kampfgeist, wie das knappe 2:3 gegen Peitz zuletzt zeigte – am Ende fehlte jedoch die Stabilität. Vor allem die Gegentore kurz vor und nach der Pause machten Burg das Leben schwer. Herzberg muss seine Offensivpower zurückgewinnen, Burg braucht defensive Klarheit – Ausgang offen, aber die Rollen sind klar verteilt.
---
Ein brisantes Duell: Peitz gegen Sielow. Peitz gewann in Burg mit 3:2 und zeigte vor allem in der ersten Stunde große Überlegenheit. Doch Sielow kommt mit einem schweren Rucksack: Die 3:5-Heimniederlage gegen Großräschen war ein Schock. Besonders die drei Treffer von Marcio Stroech innerhalb von elf Minuten brachten das Spiel komplett zum Kippen. Für das drittplatzierte Sielow ist jetzt Wiedergutmachung angesagt. Peitz könnte mit einem Sieg in Reichweite bleiben – die Voraussetzungen für einen Schlagabtausch sind gegeben.
---
Großräschen geht nach dem emotionalen 5:3-Auswärtssieg in Sielow mit breiter Brust ins Heimspiel. Die Mannschaft bewies eine eindrucksvolle Moral und nutzte ihre Chancen eiskalt – allen voran Marcio Stroech, der das Spiel mit einem Hattrick drehte. Luckau hingegen brachte im 0:0 gegen Friedersdorf zu wenig Zielstrebigkeit auf den Platz, blieb aber immerhin defensiv stabil. Nun muss Luckau gegen ein erstarktes Großräschen bestehen.
---
Die SG Friedersdorf wartet weiter auf Konstanz und blieb beim 0:0 in Luckau offensiv blass. Zwar stand die Defensive stabil, doch keine der eigenen Chancen führte zum Erfolg. Saspow dagegen geht mit einem intensiven 3:2 gegen den SC Spremberg in diese Partie. Nick Kobsda entschied die Partie in der 88. Minute – ein Sieg, der die Mannschaft auf Platz acht brachte. Friedersdorf benötigt dringend Punkte, Saspow kann mit einem weiteren Dreier endgültig in die obere Tabellenhälfte springen.
---
Der SC Spremberg musste sich nach der 2:3-Niederlage in Saspow trotz guter Moral geschlagen geben. Besonders die Phase nach dem Ausgleich tat weh, als man die Partie aus der Hand gab. Peickwitz hingegen konnte vergangene Woche nicht spielen – das Heimspiel gegen Bad Liebenwerda wurde abgesagt. Für den Tabellenletzten könnte der Abstand nach oben weiter wachsen, wenn nun auch in Spremberg keine Punkte folgen. Beide Teams stehen damit unter Druck, wobei Spremberg den Vorteil des Rhythmus und der jüngeren Wettkampfpraxis besitzt.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________