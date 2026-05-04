Schlieben verteidigt Spitze – Sielow deklassiert Liebenwerda

– Foto: Anna Richter

In der Landesklasse Süd ging es am 24. Spieltag hoch her. Während der Tabellenführer TSV 1878 Schlieben seine Spitzenposition in einer engen Partie behauptete, feierte die SG Sielow ein wahres Torfestival. Auch im Tabellenkeller und im Kampf um die vorderen Plätze gab es dramatische Wendungen und knappe Entscheidungen, die den Zuschauern einiges abverlangten.

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Der SV Lausitz Forst empfing den Spremberger SV 1862. Die Gäste erwischten den besseren Start in die Partie und setzten früh ein Ausrufezeichen. Bereits in der 13. Minute brachte Edgar Jörg Pelz den Spremberger SV 1862 mit 0:1 in Führung. Die Hausherren ließen sich davon jedoch nicht entmutigen und investierten im weiteren Verlauf viel Energie, um den Rückstand wettzumachen. Die Belohnung für diesen Aufwand folgte im zweiten Durchgang: In der 59. Minute erzielte Marvin Hartl den Ausgleich zum 1:1-Endstand für den SV Lausitz Forst. ---

Der Spitzenreiter aus Schlieben musste sich den Auswärtssieg vor 30 Zuschauern hart erarbeiten. Maurice Donath brachte die Gäste in der 18. Minute mit 0:1 in Führung. Marvin Riedel (27.) und Dominic Uhlig (36.) drehten die Partie jedoch zugunsten von Saspow zum 2:1. In der Schlussphase bewies Schlieben Nervenstärke: Martin Drößigk glich in der 69. Minute zum 2:2 aus, bevor erneut Maurice Donath in der 73. Minute zum 2:3-Endstand traf. Damit führt Schlieben die Tabelle weiterhin mit 55 Punkten an. ---

Die SG Sielow feierte vor 41 Zuschauern eine regelrechte Machtdemonstration. Max-Willi Kube eröffnete das Schützenfest in der 10. Minute mit dem 1:0. Es folgten Tore von Martin Dahm in der 27. Minute (2:0) und Stanley Hauptstein in der 39. Minute (3:0). In der zweiten Halbzeit schraubten Martin Dahm (62., 4:0), Stanley Hauptstein (65., 5:0), Andre Zeuke (69., 6:0), Maik Watzke (79., 7:0) und Christoph Knoll (83., 8:0) das Ergebnis auf den Endstand von 8:0 in die Höhe. Sielow untermauert damit mit 53 Punkten seinen zweiten Tabellenplatz. ---

86 Zuschauer verfolgten den Heimsieg der Luckauer gegen das Tabellenschlusslicht. Philipp Seinwill brachte den FSV in der 29. Minute mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Tim Kranz in der 62. Minute auf 2:0. Der SV Germania Peickwitz kam durch Clemens Amsel in der 82. Minute lediglich noch zum 2:1-Anschlusstreffer. Peickwitz bleibt damit mit 13 Punkten am Ende der Tabelle. ---

In einer packenden Begegnung vor 73 Zuschauern behielt Herzberg knapp die Oberhand. Oskar Barth eröffnete den Torreigen in der 26. Minute mit dem 1:0, worauf Steven Dannat in der 30. Minute zum 1:1 antwortete. Lukas Scholz drehte die Partie in der 37. Minute zum 1:2 für Forst, doch Oskar Barth glich nur eine Minute später zum 2:2 aus (38.). Nach der Pause brachte Philipp Fiedler Forst in der 54. Minute mit 2:3 erneut in Front. Herzberg schlug jedoch zurück: Luis Medelnik erzielte in der 56. Minute den Ausgleich zum 3:3 und Lucas Wienick markierte in der 66. Minute den Siegtreffer zum 4:3. ---

Vor 40 Zuschauern sicherte sich Groß Gaglow drei wichtige Punkte im Kampf um den dritten Tabellenplatz. Paul Nothbaum erzielte in der 28. Minute das 1:0, bevor Lucas Lehmann in der 37. Minute für Peitz ausglich. Noch vor der Pause brachte Paul Nothbaum die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45'+2) erneut mit 2:1 in Führung. Louis Konzack erhöhte in der 56. Minute auf 3:1. Peitz kam durch Robert Brandt in der 76. Minute zwar noch auf 3:2 heran, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. ---

In Kolkwitz retteten die Hausherren vor 58 Zuschauern nach einem deutlichen Rückstand noch einen Punkt. Julius Pohle brachte Großräschen in der 22. Minute mit 0:1 in Führung, was Terence Schare in der 44. Minute zum 1:1 ausglich. Kurz nach dem Seitenwechsel trafen Marcio Stroech (49.) zum 1:2 und Martin Lehmann (65.) zum 1:3 für die Gäste. In der Schlussphase avancierte Sasha Tresper zum Helden der Kolkwitzer, als er mit einem Doppelschlag in der 85. Minute (2:3) und der 89. Minute (3:3) den späten Ausgleich sicherte. ---

In Spremberg sahen 50 Zuschauer ein torreiches Duell. Niclas Kantor brachte den Spremberger SV in der 33. Minute mit 1:0 in Front, doch Ronny Müller glich nur drei Minuten später zum 1:1 aus (36.). Fast postwendend drehte Ben Janitz die Partie in der 37. Minute zum 1:2. Direkt nach der Pause gelang Christian Wietasch in der 46. Minute der Ausgleich zum 2:2, doch Luca-Joel Neumann stellte in der 49. Minute auf 2:3 für die Gäste. Philipp Hoth besorgte in der 58. Minute schließlich den 2:4-Endstand für Friedersdorf. ---