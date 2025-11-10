 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Schlieben übernimmt die Spitze, Sielow nun Zweiter, Groß Gaglow patzt

Landesklasse Süd: Die Übersicht über die Partien des 10. Spieltags

Der 10. Spieltag in der Landesklasse Süd hielt alles bereit, was den Fußball so besonders macht – Spannung, Leidenschaft und enge Partien. Der neue Tabellenführer Schlieben gewann knapp in Forst, während Groß Gaglow nur 1:1 gegen Herzberg spielte.

---

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
Kolkwitzer SV 1896
Kolkwitzer SV 1896Kolkwitz
SG Eintracht Peitz
SG Eintracht PeitzSG Peitz
1
0

Der Kolkwitzer SV bleibt dank eines 1:0-Heimerfolgs gegen die SG Eintracht Peitz auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. In einer ausgeglichenen Partie fiel die Entscheidung erst spät: Hannes Kaiser verwandelte in der 76. Minute einen Foulelfmeter zum Sieg. Kolkwitz festigte mit nun 23 Punkten Platz vier, während Peitz nach der vierten Saisonniederlage auf Rang sechs steht.

---

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SG Groß Gaglow
SG Groß GaglowGroß Gaglow
VfB Herzberg 68
VfB Herzberg 68VfB Herzberg
1
1
Abpfiff

Im Spitzenspiel trennten sich Groß Gaglow und Herzberg mit einem 1:1. Louis Konzack brachte die Hausherren in der 68. Minute in Führung, doch Lucas Wienick glich nur sieben Minuten später (75.) aus. Beide Teams kämpften um jeden Meter, konnten aber kein weiteres Tor mehr erzielen. Für Gaglow war es bereits das dritte Remis, während Herzberg mit 22 Punkten den Kontakt zur Spitze hält.

---

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SV Lausitz Forst
SV Lausitz ForstSV Forst
TSV 1878 Schlieben
TSV 1878 SchliebenSchlieben
2
3
Abpfiff

Der TSV Schlieben setzte sich in einem intensiven Spiel knapp mit 3:2 beim SV Lausitz Forst durch. Matchwinner war Maurice Donath, der in der 33., 64. und 68. Minute einen Dreierpack schnürte. Forst kam durch Tore von Dominik Patsch (75.) und Philipp Fiedler (90.+3) noch einmal heran, doch am Ende blieb es beim knappen Sieg der Gäste. Schlieben bleibt damit ungeschlagen und übernimmt mit 29 Punkten die Tabellenspitze.

---

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SV Motor Saspow
SV Motor SaspowMotor Saspow
SV Germania Peickwitz
SV Germania PeickwitzPeickwitz
1
0
Abpfiff

Motor Saspow siegte knapp mit 1:0 gegen Germania Peickwitz. In einer kampfbetonten Partie erzielte Marc Fingas in der 72. Minute per Foulelfmeter das Tor des Tages. Peickwitz, das sich lange wehrte, verpasste den zweiten Saisonsieg und steckt weiter im Tabellenkeller fest. Saspow klettert dagegen mit nun 13 Punkten ins sichere Mittelfeld.

---

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Luckau
FSV Rot-Weiß LuckauLuckau
FC Bad Liebenwerda
FC Bad LiebenwerdaLiebenwerda
3
2

Aufsteiger FSV Rot-Weiß Luckau feierte einen wichtigen 3:2-Heimsieg gegen den FC Bad Liebenwerda. Tino Eckardt traf in der 22. Minute zur Führung, Enrico Bahr glich in der 29. Minute aus. Tobias Krause brachte Luckau in der 34. Minute erneut in Front, ehe Maik Fritzsche (72.) wieder ausglich. Doch Martin Borchert sorgte in der 90. Minute für den umjubelten Siegtreffer. Für Luckau war es der vierte Saisonerfolg, während Liebenwerda weiter im Tabellenkeller verharrt.

---

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SG Burg
SG BurgSG Burg
SG Friedersdorf
SG FriedersdorfFriedersdorf
4
2
Abpfiff

Die SG Burg landete einen Befreiungsschlag und besiegte die SG Friedersdorf mit 4:2. David Wagner brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung, doch Albert Pohl (43.) und Tobias Tornow (44.) drehten die Partie noch vor der Pause. Nach dem Ausgleich durch erneut David Wagner (48.) antwortete Burg sofort: Max Gjardy (49.) und erneut Albert Pohl (64.) trafen zum 4:2-Endstand. Burg verkürzt den Rückstand ans rettende Ufer, Friedersdorf bleibt im unteren Tabellendrittel.

---

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
Spremberger SV 1862
Spremberger SV 1862Spremberg
SV Großräschen
SV GroßräschenGroßräschen
1
1
Abpfiff

Im Duell zweier Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld trennten sich der Spremberger SV und der SV Großräschen 1:1. Marcio Stroech brachte die Gäste in der 57. Minute in Führung, doch Matthias Krautz traf nur fünf Minuten später (62.) zum Ausgleich. Beide Teams kämpften verbissen, verpassten jedoch den Siegtreffer. Für Spremberg war es das vierte Remis, während Großräschen sich über einen Punkt in der Fremde freuen durfte.

---

Gestern, 14:00 Uhr
SG Sielow
SG SielowSG Sielow
SC Spremberg 1896
SC Spremberg 1896SC Spremberg
3
1
Abpfiff

Sielow bleibt in der Erfolgsspur und besiegte den SC Spremberg mit 3:1. Mohamed Aziz Ben Younes traf in der 11. und 19. Minute doppelt, bevor Stanley Hauptstein in der 72. Minute auf 3:0 erhöhte. Julius Jährig gelang in der 90. Minute der Ehrentreffer für den SC. Mit dem Sieg festigte Sielow Rang zwei und bleibt dicht hinter Tabellenführer Schlieben.

