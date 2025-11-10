Schlieben übernimmt die Spitze, Sielow nun Zweiter, Groß Gaglow patzt

Der 10. Spieltag in der Landesklasse Süd hielt alles bereit, was den Fußball so besonders macht – Spannung, Leidenschaft und enge Partien. Der neue Tabellenführer Schlieben gewann knapp in Forst, während Groß Gaglow nur 1:1 gegen Herzberg spielte.

Der Kolkwitzer SV bleibt dank eines 1:0-Heimerfolgs gegen die SG Eintracht Peitz auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. In einer ausgeglichenen Partie fiel die Entscheidung erst spät: Hannes Kaiser verwandelte in der 76. Minute einen Foulelfmeter zum Sieg. Kolkwitz festigte mit nun 23 Punkten Platz vier, während Peitz nach der vierten Saisonniederlage auf Rang sechs steht. ---

Im Spitzenspiel trennten sich Groß Gaglow und Herzberg mit einem 1:1. Louis Konzack brachte die Hausherren in der 68. Minute in Führung, doch Lucas Wienick glich nur sieben Minuten später (75.) aus. Beide Teams kämpften um jeden Meter, konnten aber kein weiteres Tor mehr erzielen. Für Gaglow war es bereits das dritte Remis, während Herzberg mit 22 Punkten den Kontakt zur Spitze hält. ---

Der TSV Schlieben setzte sich in einem intensiven Spiel knapp mit 3:2 beim SV Lausitz Forst durch. Matchwinner war Maurice Donath, der in der 33., 64. und 68. Minute einen Dreierpack schnürte. Forst kam durch Tore von Dominik Patsch (75.) und Philipp Fiedler (90.+3) noch einmal heran, doch am Ende blieb es beim knappen Sieg der Gäste. Schlieben bleibt damit ungeschlagen und übernimmt mit 29 Punkten die Tabellenspitze. ---

Motor Saspow siegte knapp mit 1:0 gegen Germania Peickwitz. In einer kampfbetonten Partie erzielte Marc Fingas in der 72. Minute per Foulelfmeter das Tor des Tages. Peickwitz, das sich lange wehrte, verpasste den zweiten Saisonsieg und steckt weiter im Tabellenkeller fest. Saspow klettert dagegen mit nun 13 Punkten ins sichere Mittelfeld. ---

Aufsteiger FSV Rot-Weiß Luckau feierte einen wichtigen 3:2-Heimsieg gegen den FC Bad Liebenwerda. Tino Eckardt traf in der 22. Minute zur Führung, Enrico Bahr glich in der 29. Minute aus. Tobias Krause brachte Luckau in der 34. Minute erneut in Front, ehe Maik Fritzsche (72.) wieder ausglich. Doch Martin Borchert sorgte in der 90. Minute für den umjubelten Siegtreffer. Für Luckau war es der vierte Saisonerfolg, während Liebenwerda weiter im Tabellenkeller verharrt. ---

Die SG Burg landete einen Befreiungsschlag und besiegte die SG Friedersdorf mit 4:2. David Wagner brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung, doch Albert Pohl (43.) und Tobias Tornow (44.) drehten die Partie noch vor der Pause. Nach dem Ausgleich durch erneut David Wagner (48.) antwortete Burg sofort: Max Gjardy (49.) und erneut Albert Pohl (64.) trafen zum 4:2-Endstand. Burg verkürzt den Rückstand ans rettende Ufer, Friedersdorf bleibt im unteren Tabellendrittel. ---

Im Duell zweier Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld trennten sich der Spremberger SV und der SV Großräschen 1:1. Marcio Stroech brachte die Gäste in der 57. Minute in Führung, doch Matthias Krautz traf nur fünf Minuten später (62.) zum Ausgleich. Beide Teams kämpften verbissen, verpassten jedoch den Siegtreffer. Für Spremberg war es das vierte Remis, während Großräschen sich über einen Punkt in der Fremde freuen durfte. ---